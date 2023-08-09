Российским старшеклассникам в наступающем учебном году предстоит изучать историю по новым учебникам, в написании которых приняли участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов и бывший министр культуры, а нынче – помощник Путина Владимир Мединский. В учебнике по истории России для 11-х классов полностью переписаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а в новом разделе, описывающем события с 2014 года по сегодняшний день, есть в том числе глава об "СВО".
Страницы, попавшие в сеть, не оставляют сомнений в том, что вместо истории школьникам предложат неразбавленную пропаганду. В частности, в учебнике утверждается, что Украина – "ультранационалистическое государство" и что идея дестабилизации России стала "идеей фикс" для западных стран. Этот раздел, по словам Владимира Мединского, он писал сам.
На обложке учебника изображен Крымский мост.
Последние главы учебника называются так: "Отношения с Западом в начале XXI в.", "Давление на Россию со стороны США", "Противодействие стратегии Запада в отношении России", "Фальсификация истории", "Возрождение нацизма", "Украинский неонацизм", "Переворот на Украине 2014 г.", "Возвращение Крыма", "Судьба Донбасса", "Минские соглашения. Что это было?", "Обострение ситуации", "Специальная военная операция", "Противостояние с Западом", "Новые регионы", "Украина – неонацистское государство", "СВО и российское общество" и "Россия – страна героев".
Утром в газете, вечером – в куплете… тьфу, в учебнике Мединского.
Владимир Мединский лишен чувства юмора, а то бы понял, что написал учебник в стиле "Похождений бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека:
"Александр Жихарев всегда был лучшим. Одним из лучших учеников в школе. Лучшим курсантом <...>. Лучшим по спецдисциплинам. Лучшим в иностранных языках. Лучшим по спорту <...>. Лучшим на привале: писал стихи и песни. После училища он стал командиром лучшего взвода в элитной Псковской бригаде спецназа. И погиб как лучший из героев: в первые же дни СВО в отчаянном бою с превосходящими силами врага его взвод выдержал 10 часов непрерывного штурма и не отступил".
Короче – будь лучшим. Сдохни первым.
Все уже, наверное, видели эти страницы нового учебника истории для старших классов, который написан при участии Мединского. Он, кстати, сказал, что в новых учебниках "были полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах". Представляю, что там понаписано. Родителям, конечно, надо доносить до детей, что это масштабная и возмутительная фальсификация истории. И что эти пропагандистские агитки нельзя называть учебниками.
Вообще, судя по использованию в нашумевшем новом учебнике истории определений "идеологически прокачанная" и "фейковые", как-то легко верится, что это все если не писал, то курировал товарищ Мединский. На мой взгляд, в этом контексте там немного не хватает слов "кринжовый" и "рофлиться", но, надо надеяться, ко второму изданию студенты, ишачащие на этот проект, оторвутся от прохождения диабло четыре и внесут необходимые правки.
Мединский и Ко тщательно перерабатывают историю и сливают продукты переработки в головы российских школьников.
Наступил момент, когда придворные историки в России стали просто придворными.
Что ж, битва с прошлым и битва за прошлое продолжается. Будем смотреть на времена Брежнева и Горбачева глазами Мединского. Мы почти ровесники. Когда Брежнев умер, Мединскому было 12 лет. Вот этот юный пионер и расскажет, как все тогда было на самом деле. Я с интересом от него узнаю, как мы, оказывается, жили и ничего не понимали, а Володя еще тогда понял.
Главы про СВО – отдельная тема. Даже не важно, что вы про это думаете. Важно, что событие не завершилось. Его невозможно никак оценить, потому что нет результата. Вот я люблю разный спорт – и это все равно что я буду писать отчет о матче, когда сыгран только первый тайм. История – предмет, который можно оценить лишь по прошествии времени и времени немалого. Поэтому лично я бы вообще не касался на уроках в школе всего, что было в 21 веке. Это еще не история. События продолжаются, люди остаются действующими лицами этой истории, имея шанс изменить отношение и к себе, и к событиям.
Но это я, конечно, говорю теоретически. Так-то понятно, почему учебники переписывают с колес и почему вместо истории в школе преподают пропаганду
Иностранные агенты, то есть я, в учебнике проходят как "любопытные факты". Думаю надо такую рубрику в учебнике будущего оставить для параграфа о суде над идеологами фашистского режима.
Ничем не лучше и новое пособие, по которому будут учиться студенты вузов.
Прочёл в сети проект учебно-методического пособия по предмету "Основы российской государственности", предназначенного для вузов и подготовленного функционерами ЯрГУ при участии профессора МГУ с фамилией Иерусалимский.
Диагноз: патологическое холуйство, растворенное в словоблудии. Ссылки не будет.
РАН – ВУЗЫ 1:1
Помните, была такая дискуссия, где больше лженауки, плагиата, фальшивых диссертаций и т.п. – в институтах РАН или в вузах? Ну, на самом деле деление шло скорее по областям науки, чем по линии вузы/академия наук. И, примерно, была ничья. С одной стороны, в вузах защищалось больше фальшивых диссертаций. С другой, именно президиум РАН выпустил официальное постановление, в которой назвал плагиат нормой начной жизни. Но это прошлое...
А сегодня – война войной, но научном фронте соревнование "кто хуже" продолжилось и закончилось, сегодня, снова вничью. Академик РАН, руководитель Института истории РАН и всего-всего выпустил сертифицированное говно "Всемирная история" (это не моя оценка – это оценка экспертов!). И в этот же день ректор одного из ведущих вузов ответил работой такого же качества, "История Россия". 1:1
Многие комментаторы считают, что обсуждать новые учебники – только зря терять время.
До Мединского русская история была сначала панихидой, потом уголовным преступлением, после него стала анекдотом – "Возвращается муж из командировки и застает жену с новым учебником истории".
Учебник как учебник. Всерьез такому удивляться могут только те, кто считает, что в путинской России есть диктатура, но нет идеологии. Остальные удивляющиеся, по-моему, притворяются.
Теперь, когда разобрались с исторической правдой, надо ждать откровений о генетике, кибернетике и вопросах языкознания. Потом врачи, потом полегчает.
Общественность обсуждает новые учебники и учебные пособия по гуманитарным дисциплинам. Возмущается, осуждает, негодует. (Забавно, что их никто еще и не видел полностью.)
Как там говаривал Янукович: Узбагойтесь! Через год ЭТИ учебники снова будут переписывать.
Новый учебник истории – большой хапок, и "грамотей" Мединский тут всплыл не зря.
Вот уж где "гуманитарии" – прямые бенефициары войны.
Учебники для 10 -го и 11-го класса, два тома, – это миллионные тиражи. Все конкуренты устранены, ликуют издатели и полиграфисты.
А вся эта хрень внутри.... вот она была, а вот ее скоро и не будет, а будут другие учебники.
А деньги "освоены", бюджет распилен.
Не стоит переоценивать будущее влияние нового учебника на умы подростков, пишут некоторые комментаторы.
Появление сведений об учебно-методических материалах к курсу "Основы российской государственности" вызвало прилив своеобразного энтузиазма у сторонников тезиса об идеологическом характере российского режима. Надо бы все-таки уточнить, что идеология пока предлагается только тинейджерам, – но это во всем мире так, независимо от характера режима. Не верите – почитайте американский учебник "The Challenge of Democracy", он есть в сети. Не такой простодушный, как эти российские продукты, и действительно культивирует критическое мышление, но идеологии там достаточно. Однако для идеологического режима требуется больше, чем написанный профессорами учебник для тинейджеров. И не надо говорить, что теперь вот пропагандисты прочитают этот учебник и начнут по нему шпарить, уже для взрослых. Плевать они хотели на учебник. Им за другое платят.
История – одна из самых интересных наук. Каждый находит в ней свое. Патриот – военные успехи, бунтарь – восстание декабристов, ищущий правду – многообразие этих правд.
Но школьный курс истории – это другое. Он не слишком нацелен на пробуждение любопытства к прошлому – мало ли, до каких ценностей там можно самостоятельно докопаться. Его цель – показать небессмысленность опыта старших поколений и легитимировать их доминирование над младшими.
Утверждать, что школьный курс истории формирует на всю жизнь идеалы и ценности – большое преувеличение. Сегодняшние 60- и 70-летние учились по учебникам, полными презрения к царям и попам и романтики по отношению к революциям и борьбе бедных против богатых. Но потом все оказалось не так линейно и предустановленные в школе ценности потихоньку поменялись. Незаметно для самих носителей.
Другие напоминают, что учебник с главой об "СВО" рассчитан в том числе на завтрашних призывников.
Новый учебник истории – это книга, адресованная допризывникам и их подругам (вспомним, как герой советской песни говорил своей девушке "отслужу как надо и вернусь").
Тем более, что призывной возраст остался прежним – 18 лет. А это значит, что школьники, которые не продолжат учиться и не получат справки об освобождении по состоянию здоровья (а депутат Милонов предлагает проверить "всех наших липовых больных, липовых уклонистов, тех, кто испугался, тех, кто принес непонятно какие справки"), пойдут служить. А многим другим это предстоит позже – тем более, что призывной возраст подняли до 30 лет. Поэтому государственная власть заинтересована, чтобы они шли в армию, а не ехали в сторону Верхнего Ларса. И чтобы девушки (которые взрослеют быстрее) не советовали юношам уезжать, а призывали их выполнять свой долг.
Недаром многие люди старшего возраста с ностальгией вспоминают советское время с принципом "не служил – не мужик". Хотя в разных общественных группах он уже тогда действовал по-разному – в престижных школах неэффективно, а в менее престижных – вполне работал.
И у государства на самом деле сейчас мало эффективных возможностей для коммуникаций с молодежью. Если почитать дискуссии в Интернете, то представители советских поколений призывают для вразумления молодежи показывать больше старых патриотических фильмов и делать передачи про людей труда и защитников родины. Но молодежь телевизор не смотрит, и заставить смотреть его невозможно. С недавних времен в школах ввели "Разговоры о важном", но по итогам этого курса не предусмотрено никакой аттестации (да она и невозможна, учитывая сам формат занятий). А современный школьник подходит к урокам предельно прагматично – если надо сдавать, то приходится учить. А если нет, то можно пропускать мимо ушей.
Вот курс истории (по которому аттестация предусмотрена) и насыщается сюжетами, призванными показать безусловную правоту России в ее вечной борьбе с Западом. В том числе и в наши дни. В мобилизуемом обществе с феноменом осажденной крепости учебники всегда выполняют мобилизующую роль – вопрос в масштабах и методах. Нынешние методы, помимо прочего, связаны и с ощущением, что немалая часть молодежи уже потеряна, что она безнадежно встроена в глобальный мир и приняла его ценности. Поэтому речь идет о борьбе за умы нынешних школьников, причем не только на уроках истории – в программу по литературе спешно возвращают советские книги.
Паки и паки реку. В России оппозиция, т.е. политическая сила, подающая себя оппозицией действующей власти, никогда не имела, не имеет и на обозримое будущее не будет иметь ни малейшего шанса стать властью. Шанс прийти к власти имеет лишь та политическая сила, которая сразу объявит себя властью, какими бы малыми силами ни располагала, станет действовать как власть хотя бы на символическом уровне и действующую власть объявит в своей риторике самозванческой.
Это я в связи с кудахтаньем прогрессивной общественности по поводу мединских псевдоучебников истории для старших классов (которые 80% старшеклассников нынешней средней школы едва ли откроют). Ну, так, *****, вы, импотенты, ну раз такие умные – возьмите и напишите свой собственный учебник и объявите его правильным учебником ПРБ или как там у вас. Да только не сможете: едва кто-то начнет – его тут же заклюют "товарищи по борьбе". И будет это клевание продолжаться бесконечно, потому как в голове у вас из базовых сущностей только ржавые марксистские формулы да личные амбиции самого мелкого калибра.
Это, кстати, на мой взгляд, главная ошибка Навального – ему следовало начать понемногу заниматься этими вещами году так в 2011, разрабатывать символику, школьный исторический нарратив и прочие структурные штуки. Но, мне кажется, он вполне сознательно отказался от подобной деятельности из опасения нанести вред усилиям по консолидации круга поддержки. В принципе, он – деятель, его ответственность – ему виднее, нежели советникам, но вот время показало, что сейчас его зарубежное представительство не сильно отличается от какого-нибудь, прости господи, каспарова или других вильнюсских [бала]болов.
Переписанная история будет предлагаться школьникам со скидкой, отмечают блогеры.
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