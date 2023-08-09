Российским старшеклассникам в наступающем учебном году предстоит изучать историю по новым учебникам, в написании которых приняли участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов и бывший министр культуры, а нынче – помощник Путина Владимир Мединский. В учебнике по истории России для 11-х классов полностью переписаны разделы с 1970-х по 2000-е годы, а в новом разделе, описывающем события с 2014 года по сегодняшний день, есть в том числе глава об "СВО".

Страницы, попавшие в сеть, не оставляют сомнений в том, что вместо истории школьникам предложат неразбавленную пропаганду. В частности, в учебнике утверждается, что Украина – "ультранационалистическое государство" и что идея дестабилизации России стала "идеей фикс" для западных стран. Этот раздел, по словам Владимира Мединского, он писал сам.

Вера Афанасьева

На обложке учебника изображен Крымский мост.

Последние главы учебника называются так: "Отношения с Западом в начале XXI в.", "Давление на Россию со стороны США", "Противодействие стратегии Запада в отношении России", "Фальсификация истории", "Возрождение нацизма", "Украинский неонацизм", "Переворот на Украине 2014 г.", "Возвращение Крыма", "Судьба Донбасса", "Минские соглашения. Что это было?", "Обострение ситуации", "Специальная военная операция", "Противостояние с Западом", "Новые регионы", "Украина – неонацистское государство", "СВО и российское общество" и "Россия – страна героев".

Утром в газете, вечером – в куплете… тьфу, в учебнике Мединского.

Иван Преображенский

Владимир Мединский лишен чувства юмора, а то бы понял, что написал учебник в стиле "Похождений бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека:

"Александр Жихарев всегда был лучшим. Одним из лучших учеников в школе. Лучшим курсантом <...>. Лучшим по спецдисциплинам. Лучшим в иностранных языках. Лучшим по спорту <...>. Лучшим на привале: писал стихи и песни. После училища он стал командиром лучшего взвода в элитной Псковской бригаде спецназа. И погиб как лучший из героев: в первые же дни СВО в отчаянном бою с превосходящими силами врага его взвод выдержал 10 часов непрерывного штурма и не отступил".

Короче – будь лучшим. Сдохни первым.

Рустем Адагамов

Все уже, наверное, видели эти страницы нового учебника истории для старших классов, который написан при участии Мединского. Он, кстати, сказал, что в новых учебниках "были полностью переписаны разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах". Представляю, что там понаписано. Родителям, конечно, надо доносить до детей, что это масштабная и возмутительная фальсификация истории. И что эти пропагандистские агитки нельзя называть учебниками.

Артем Рондарев

Вообще, судя по использованию в нашумевшем новом учебнике истории определений "идеологически прокачанная" и "фейковые", как-то легко верится, что это все если не писал, то курировал товарищ Мединский. На мой взгляд, в этом контексте там немного не хватает слов "кринжовый" и "рофлиться", но, надо надеяться, ко второму изданию студенты, ишачащие на этот проект, оторвутся от прохождения диабло четыре и внесут необходимые правки.

Андрей Десницкий

Мединский и Ко тщательно перерабатывают историю и сливают продукты переработки в головы российских школьников.

Мария Снеговая

Наступил момент, когда придворные историки в России стали просто придворными.

Антон Орех

Что ж, битва с прошлым и битва за прошлое продолжается. Будем смотреть на времена Брежнева и Горбачева глазами Мединского. Мы почти ровесники. Когда Брежнев умер, Мединскому было 12 лет. Вот этот юный пионер и расскажет, как все тогда было на самом деле. Я с интересом от него узнаю, как мы, оказывается, жили и ничего не понимали, а Володя еще тогда понял.

Главы про СВО – отдельная тема. Даже не важно, что вы про это думаете. Важно, что событие не завершилось. Его невозможно никак оценить, потому что нет результата. Вот я люблю разный спорт – и это все равно что я буду писать отчет о матче, когда сыгран только первый тайм. История – предмет, который можно оценить лишь по прошествии времени и времени немалого. Поэтому лично я бы вообще не касался на уроках в школе всего, что было в 21 веке. Это еще не история. События продолжаются, люди остаются действующими лицами этой истории, имея шанс изменить отношение и к себе, и к событиям.

Но это я, конечно, говорю теоретически. Так-то понятно, почему учебники переписывают с колес и почему вместо истории в школе преподают пропаганду

Сергей Смирнов

Иностранные агенты, то есть я, в учебнике проходят как "любопытные факты". Думаю надо такую рубрику в учебнике будущего оставить для параграфа о суде над идеологами фашистского режима.

Ничем не лучше и новое пособие, по которому будут учиться студенты вузов.

Виктор Матизен

Прочёл в сети проект учебно-методического пособия по предмету "Основы российской государственности", предназначенного для вузов и подготовленного функционерами ЯрГУ при участии профессора МГУ с фамилией Иерусалимский.

Диагноз: патологическое холуйство, растворенное в словоблудии. Ссылки не будет.

Константин Сонин

РАН – ВУЗЫ 1:1

Помните, была такая дискуссия, где больше лженауки, плагиата, фальшивых диссертаций и т.п. – в институтах РАН или в вузах? Ну, на самом деле деление шло скорее по областям науки, чем по линии вузы/академия наук. И, примерно, была ничья. С одной стороны, в вузах защищалось больше фальшивых диссертаций. С другой, именно президиум РАН выпустил официальное постановление, в которой назвал плагиат нормой начной жизни. Но это прошлое...

А сегодня – война войной, но научном фронте соревнование "кто хуже" продолжилось и закончилось, сегодня, снова вничью. Академик РАН, руководитель Института истории РАН и всего-всего выпустил сертифицированное говно "Всемирная история" (это не моя оценка – это оценка экспертов!). И в этот же день ректор одного из ведущих вузов ответил работой такого же качества, "История Россия". 1:1

Многие комментаторы считают, что обсуждать новые учебники – только зря терять время.

Михаил Шевелев

До Мединского русская история была сначала панихидой, потом уголовным преступлением, после него стала анекдотом – "Возвращается муж из командировки и застает жену с новым учебником истории".

Сергей Шелин

Учебник как учебник. Всерьез такому удивляться могут только те, кто считает, что в путинской России есть диктатура, но нет идеологии. Остальные удивляющиеся, по-моему, притворяются.

Михаил Шевелев

Теперь, когда разобрались с исторической правдой, надо ждать откровений о генетике, кибернетике и вопросах языкознания. Потом врачи, потом полегчает.

Валерий Соловей

Общественность обсуждает новые учебники и учебные пособия по гуманитарным дисциплинам. Возмущается, осуждает, негодует. (Забавно, что их никто еще и не видел полностью.)

Как там говаривал Янукович: Узбагойтесь! Через год ЭТИ учебники снова будут переписывать.

Олег Пшеничный

Новый учебник истории – большой хапок, и "грамотей" Мединский тут всплыл не зря.

Вот уж где "гуманитарии" – прямые бенефициары войны.

Учебники для 10 -го и 11-го класса, два тома, – это миллионные тиражи. Все конкуренты устранены, ликуют издатели и полиграфисты.

А вся эта хрень внутри.... вот она была, а вот ее скоро и не будет, а будут другие учебники.

А деньги "освоены", бюджет распилен.

Не стоит переоценивать будущее влияние нового учебника на умы подростков, пишут некоторые комментаторы.

Григорий Голосов

Появление сведений об учебно-методических материалах к курсу "Основы российской государственности" вызвало прилив своеобразного энтузиазма у сторонников тезиса об идеологическом характере российского режима. Надо бы все-таки уточнить, что идеология пока предлагается только тинейджерам, – но это во всем мире так, независимо от характера режима. Не верите – почитайте американский учебник "The Challenge of Democracy", он есть в сети. Не такой простодушный, как эти российские продукты, и действительно культивирует критическое мышление, но идеологии там достаточно. Однако для идеологического режима требуется больше, чем написанный профессорами учебник для тинейджеров. И не надо говорить, что теперь вот пропагандисты прочитают этот учебник и начнут по нему шпарить, уже для взрослых. Плевать они хотели на учебник. Им за другое платят.

Михаил Виноградов

История – одна из самых интересных наук. Каждый находит в ней свое. Патриот – военные успехи, бунтарь – восстание декабристов, ищущий правду – многообразие этих правд.

Но школьный курс истории – это другое. Он не слишком нацелен на пробуждение любопытства к прошлому – мало ли, до каких ценностей там можно самостоятельно докопаться. Его цель – показать небессмысленность опыта старших поколений и легитимировать их доминирование над младшими.

Утверждать, что школьный курс истории формирует на всю жизнь идеалы и ценности – большое преувеличение. Сегодняшние 60- и 70-летние учились по учебникам, полными презрения к царям и попам и романтики по отношению к революциям и борьбе бедных против богатых. Но потом все оказалось не так линейно и предустановленные в школе ценности потихоньку поменялись. Незаметно для самих носителей.

Другие напоминают, что учебник с главой об "СВО" рассчитан в том числе на завтрашних призывников.

Алексей Макаркин

Новый учебник истории – это книга, адресованная допризывникам и их подругам (вспомним, как герой советской песни говорил своей девушке "отслужу как надо и вернусь").

Тем более, что призывной возраст остался прежним – 18 лет. А это значит, что школьники, которые не продолжат учиться и не получат справки об освобождении по состоянию здоровья (а депутат Милонов предлагает проверить "всех наших липовых больных, липовых уклонистов, тех, кто испугался, тех, кто принес непонятно какие справки"), пойдут служить. А многим другим это предстоит позже – тем более, что призывной возраст подняли до 30 лет. Поэтому государственная власть заинтересована, чтобы они шли в армию, а не ехали в сторону Верхнего Ларса. И чтобы девушки (которые взрослеют быстрее) не советовали юношам уезжать, а призывали их выполнять свой долг.

Недаром многие люди старшего возраста с ностальгией вспоминают советское время с принципом "не служил – не мужик". Хотя в разных общественных группах он уже тогда действовал по-разному – в престижных школах неэффективно, а в менее престижных – вполне работал.

И у государства на самом деле сейчас мало эффективных возможностей для коммуникаций с молодежью. Если почитать дискуссии в Интернете, то представители советских поколений призывают для вразумления молодежи показывать больше старых патриотических фильмов и делать передачи про людей труда и защитников родины. Но молодежь телевизор не смотрит, и заставить смотреть его невозможно. С недавних времен в школах ввели "Разговоры о важном", но по итогам этого курса не предусмотрено никакой аттестации (да она и невозможна, учитывая сам формат занятий). А современный школьник подходит к урокам предельно прагматично – если надо сдавать, то приходится учить. А если нет, то можно пропускать мимо ушей.

Вот курс истории (по которому аттестация предусмотрена) и насыщается сюжетами, призванными показать безусловную правоту России в ее вечной борьбе с Западом. В том числе и в наши дни. В мобилизуемом обществе с феноменом осажденной крепости учебники всегда выполняют мобилизующую роль – вопрос в масштабах и методах. Нынешние методы, помимо прочего, связаны и с ощущением, что немалая часть молодежи уже потеряна, что она безнадежно встроена в глобальный мир и приняла его ценности. Поэтому речь идет о борьбе за умы нынешних школьников, причем не только на уроках истории – в программу по литературе спешно возвращают советские книги.

Лев Усыскин

Паки и паки реку. В России оппозиция, т.е. политическая сила, подающая себя оппозицией действующей власти, никогда не имела, не имеет и на обозримое будущее не будет иметь ни малейшего шанса стать властью. Шанс прийти к власти имеет лишь та политическая сила, которая сразу объявит себя властью, какими бы малыми силами ни располагала, станет действовать как власть хотя бы на символическом уровне и действующую власть объявит в своей риторике самозванческой.

Это я в связи с кудахтаньем прогрессивной общественности по поводу мединских псевдоучебников истории для старших классов (которые 80% старшеклассников нынешней средней школы едва ли откроют). Ну, так, *****, вы, импотенты, ну раз такие умные – возьмите и напишите свой собственный учебник и объявите его правильным учебником ПРБ или как там у вас. Да только не сможете: едва кто-то начнет – его тут же заклюют "товарищи по борьбе". И будет это клевание продолжаться бесконечно, потому как в голове у вас из базовых сущностей только ржавые марксистские формулы да личные амбиции самого мелкого калибра.

Это, кстати, на мой взгляд, главная ошибка Навального – ему следовало начать понемногу заниматься этими вещами году так в 2011, разрабатывать символику, школьный исторический нарратив и прочие структурные штуки. Но, мне кажется, он вполне сознательно отказался от подобной деятельности из опасения нанести вред усилиям по консолидации круга поддержки. В принципе, он – деятель, его ответственность – ему виднее, нежели советникам, но вот время показало, что сейчас его зарубежное представительство не сильно отличается от какого-нибудь, прости господи, каспарова или других вильнюсских [бала]болов.

Переписанная история будет предлагаться школьникам со скидкой, отмечают блогеры.