Как Путин уничтожает будущее ради прошлого | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров с депутатом Верховной Рады, членом Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергеем Рахманиным, главным редактором издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым, научным сотрудником «Левада центра» Львом Гудковым и нефтегазовым аналитиком и востоковедом Михаилом Крутихиным.