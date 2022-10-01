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Как Путин уничтожает будущее ради прошлого | Грани времени с Мумином Шакировым

Как Путин уничтожает будущее ради прошлого | Грани времени с Мумином Шакировым
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Как Путин уничтожает будущее ради прошлого | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Чем ответит «коллективный запад» на имперские аппетиты президента России? • Что происходит в Лимане? • Кто первым закроет границу: Москва или Тбилиси? • Выживет ли этой зимой Европа без российского газа? • Рейтинг Путина снизился до 77 % после объявления мобилизации, о чем это говорит?

• Владимир Путин аннексировал еще четыре области Украины. Большая их часть оккупирована российской армией. Киев подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Чем ответит «коллективный запад» на имперские аппетиты президента России?

• Что происходит в Лимане? Смогут ли российские войска вырваться из «украинских клещей» в Донецкой области: котел или один шанс из тысячи?

• Владимир Путин аннексировал еще четыре области Украины. Большая их часть оккупирована российской армией. Киев подаст заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Чем ответит «коллективный запад» на имперские аппетиты президента России?

• Что происходит в Лимане? Смогут ли российские войска вырваться из «украинских клещей» в Донецкой области: котел или один шанс из тысячи? • На КПП "Верхний Ларс" — настоящий хаос: километровые очереди на военно-грузинской дороге: мобильные военкоматы ограничивают выезд мужчин за пределы России. Кто первым закроет границу: Москва или Тбилиси?

• Диверсия или авария? Главный газопровод из России в Европу "Северный поток" дал течь сразу в трех местах. Выживет ли этой зимой Европа без российского газа? • По последним данным «Левада-центра»: рейтинг Владимира Путина снизился до 77 % после объявления мобилизации. 77 процентов – это очень высокая цифра. О чем она говорит?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с депутатом Верховной Рады, членом Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергеем Рахманиным, главным редактором издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым, научным сотрудником «Левада центра» Львом Гудковым и нефтегазовым аналитиком и востоковедом Михаилом Крутихиным.

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