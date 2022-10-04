Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Совет Федерации ратифицировал договоры об аннексии регионов Украины

Утром 4 октября Совет Федерации – верхняя палата российского парламента – ратифицировал договоры "о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России". Аннексию украинских территорий поддержали все присутствующие сенаторы: 153 из 170.

Вчера договоры одобрила Госдума. Теперь их должен подписать президент России Владимир Путин – с этого момента Россия будет считать эти территории своими. После этого для аннексированных регионов предусмотрен переходный период до 1 января 2026 года. Выборы в законодательные органы власти там пройдут 10 сентября 2023 года.

Согласно договорам, Донецкая и Луганская области будут приняты в состав России как Донецкая и Луганская народные республики в административных границах 2014 года. Границы Херсонской и Запорожской области в документах не определены. Часть Николаевской области аннексирована в составе Херсонской.

В соответствии с договорами Россия будет считать всех украинцев, проживающих на аннексированных территориях, своими гражданами, если в течение месяца они не заявят о своём нежелании получать российский паспорт.

Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. Украина продолжает освобождать оккупированные территории.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG