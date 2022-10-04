Совет Федерации ратифицировал договоры об аннексии регионов Украины

Утром 4 октября Совет Федерации – верхняя палата российского парламента – ратифицировал договоры "о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России". Аннексию украинских территорий поддержали все присутствующие сенаторы: 153 из 170.

Вчера договоры одобрила Госдума. Теперь их должен подписать президент России Владимир Путин – с этого момента Россия будет считать эти территории своими. После этого для аннексированных регионов предусмотрен переходный период до 1 января 2026 года. Выборы в законодательные органы власти там пройдут 10 сентября 2023 года.

Согласно договорам, Донецкая и Луганская области будут приняты в состав России как Донецкая и Луганская народные республики в административных границах 2014 года. Границы Херсонской и Запорожской области в документах не определены. Часть Николаевской области аннексирована в составе Херсонской.

В соответствии с договорами Россия будет считать всех украинцев, проживающих на аннексированных территориях, своими гражданами, если в течение месяца они не заявят о своём нежелании получать российский паспорт.

Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. Украина продолжает освобождать оккупированные территории.