"Крах уклада жизни огромного количества людей". Какой ценой строится высокоскоростная магистраль в Петербурге

Более 500 собственников и арендаторов Кокоревских складов обратились к Владимиру Путину с просьбой перенести вокзал ВСМ (высокоскоростной магистрали) в Петербурге, не уничтожать уникальное культурное и деловое пространство на Лиговском, 50-52 и сохранить сотни работающих здесь предприятий, включая крупнейший в стране офтальмологический кластер "Счастливый взгляд". Борьба за сохранение Кокоревских складов рискует стать крупнейшим градостроительным конфликтом за последнее время.

Текст: проект "Окно"

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом оказался одной из самых широко обсуждаемых тем на Экономическом форуме, где губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что исторические здания не снесут, а впишут в железную дорогу.

На самом деле это не так. По словам Олега Мухина, представляющего движение SOS СПб СНОС, Кокоревские склады находились под охраной государства, но охранный статус с них незаконно сняли в 2005-2006 годах. Градозащитники обратились в суд, первая инстанция им отказала, после чего они подали апелляционную жалобу.

– В суде мы получили проектные материалы со списком зданий, которые полностью снесут или до неузнаваемости исказят. От многих корпусов останутся одни стены, внутреннее наполнение, просуществовавшее 150 лет, будет выпотрошено. А ведь это целостный ансамбль, у которого высокая архитектурная ценность, – говорит Олег Мухин. – Оставшееся хотят интегрировать в терминал ВСМ.

Когда это случится, сотни собственников и арендаторов попросят на выход. Между тем бывшие Кокоревские склады, красивые и добротные – это сложившийся культурный кластер с концертными площадками, музыкальными клубами, кафе, ресторанами, магазинами, куда съезжаются десятки тысяч туристов.

Склады нефтепромышленника и мецената Василия Кокорева были построены в 1873-1886 годах для нужд "Северного страхового общества", занимавшегося страхованием от огня движимого и недвижимого имущества, и перестраивались вплоть до 1903 года. Их автор – академик архитектуры Императорской Академии художеств, специалист по дорожному, гидротехническому и промышленному строительству Иван Мерц. Большинство построенных им зданий признаны памятниками архитектуры. Сегодня Кокоревские склады представляют ценность не только как исторические объекты, но и как центр современной культуры.

Разрушения и сносы предполагаются не только на Лиговском проспекте: "в зону застройки будущего вокзала также попадают улицы Черняховского и Днепропетровская, Транспортный переулок. Будет уничтожено огромное количество зданий, а также полностью разгромлена культурно-досуговая зона на территории складов Кокоревых... "

К вокзалу ВСМ в Петербурге приступают не впервые. Первый проект появился еще в 1996 году, под новый терминал выкопали котлован площадью четыре гектара. Он долго пустовал, пока его не продали под ТЦ "Галерея", а прилегающие территории РЖД ушли под ЖК "Царская столица". Если бы эти земли не были разбазарены, сегодня не пришлось бы сносить исторические здания Кокоревских складов. Заодно "убили" Варшавский вокзал и его железнодорожные пути, уничтожив тем самым альтернативную возможность для строительства терминала ВСМ.

После обсуждения проекта на Экономическом форуме под открытым письмом президенту Путину с просьбой перенести новый терминал со станцией-спутником Лиговский-2 в другое место за два дня было собраны больше 500 подписей.

Фирма "Счастливый взгляд" находится не в самих складах, а в прилегающих корпусах бывшей Шоколадно-бисквитной фабрики "Блигкен и Робинсон". На месте клиники хотят построить второй выход из станции метро "Лиговский проспект", чтобы подвести метро к терминалу ВСМ.

Торговый дом "Блигкен и Робинсон", основанный в 1887 году, производил какао, шоколад, печенье, бисквит, мармелад, карамель, конфеты, драже, пастилу, пряники и халву, имел свою литографию, жестяную и коробочную мастерские, красильню и лесопильню для производства упаковки, а также огромную сеть магазинов и кондитерских по всему Петербургу и Кронштадту. С 1911 года фирма стала поставщиком императорского двора.

– Успех нашей сети оптик и клиники микрохирургии глаза "Счастливый взгляд" в большой степени объясняется местоположением: пациенты со всей страны приезжают на Московский вокзал и добираются до нас за 10 минут пешком, – говорит пресс-секретарь фирмы Валерия Борисевич. – У нас сеть по всей России, от Петербурга до Иркутска, а на Лиговке наш головной офтальмологический кластер, центр по коррекции зрения: тут и крупнейшая оптика, пять офтальмологических кабинетов, аппаратное лечение, и клиника микрохирургии глаза. Здесь же наш главный офис и центр по подготовке кадров.

Но если планы по строительству ВСМ и вестибюля метро реализуются без изменений, всё, что создавалось десятилетиями, будет разрушено.

– Это очень посещаемое место, люди приходят за комплексными услугами для здорового зрения, другой такой же удобной локации в центре города не существует. Поэтому мы вместе с градозащитниками направляем обращение к президенту, собираем подписи против сноса нашего здания на Лиговском, 52 и всего культурного кластера, – говорит Валерий Борисенко.

Если планы по строительству терминала ВСМ не изменятся, пострадает и известный клуб "Сердце", который вмещает до 400 человек и работает семь дней в неделю.

– Это современное мультиформатное заведение, где проходят сольные концерты и молодых, и опытных исполнителей из разных городов. В основном, это авторская музыка, у нас проходят отборочные туры многих крупных российских фестивалей, например, "Живой", и "Окна открой", которые поддерживаются президентским фондом культурных инициатив, – рассказывает креативный директор клуба Андрей Новиков.

Рядом другая легендарная концертная площадка бара "Ионотека" и клуб "Цоколь", бывшее "Молоко" – прототип клуба "Кефир", куда ходили герои мультфильма "Масяня". По словам Новикова, такие клубы – стартовая площадка для многих музыкальных коллективов, которые здесь начинали, а сейчас представляют российскую музыкальную индустрию. А еще здесь можно бюджетно проводить праздники, мероприятия – тут много лофтовых проектов и мастерских, где делают декорации для театра и кино, есть прокат музыкального оборудования, что очень актуально для Петербурга.

– Объединение всех в одном месте – уникальная ситуация. Общее пространство позволяет существовать целому арт-кластеру, ведь рядом нет жилья – мы никому не мешаем. Это очень удобно и для музыкантов, и для посетителей. Другого места, где столько концертных и репетиционных площадок, в Петербурге больше нет, – говорит Новиков.

По словам Новикова, реализовать проект высокоскоростной магистрали можно и по-другому, сохранив исторический центр города.

– Два основных корпуса бывших складов уже восстановлены с сохранением всех фасадов, исторического облика, собственники готовы восстанавливать и остальные пространство – если всё не начнут переделывать, сносить и использовать для других целей, – говорит Новиков.

Главный бухгалтер массажного салона "Орхидея" Анастасия Пушнова тоже боится переезда. Для "Орхидеи" очень важна близость Московского вокзала.

– У нас сеть салонов, головной офис в Москве, а здесь – петербургское подразделение. Переезд вредит деловой репутации, он нас выбьет из колеи. И это дополнительные издержки, мы вложились в ремонт, в благоустройство, а сейчас и так финансово нестабильные времена.

– У нас филиалы в восьми городах страны, в Петербурге головной офис, мы здесь с 1996 года, занимаем несколько зданий. У нас госконтракты по ремонту телекоммуникационного оборудования для всех сотовых операторов связи – "Билайна", "МегаФона" и других, – говорит директор крупнейшей фирмы-арендатора, центра по ремонту бытовой техники "Пионер сервис" Иван Михайлов. – Мы ремонтируем базовые станции, нам со всех регионов присылают оборудование, которое сейчас не поддерживается в России, под этот проект и оборудование специальное закуплено, и проложена коммуникация провайдеров.

Михайлов тоже подписал коллективное обращение к Путину, но сомневается, что с властями удастся договориться.

– Это же политика, большие деньги, особенно для тех, кто будет строить. Здесь столько организаций, вложивших деньги в развитие. Но власти с нами не разговаривают – и, видимо, не будут. Вопрос там наверху решат, а вы суетитесь, как хотите, это мало кого волнует, – рассуждает он.

Сбор подписей под обращением за сохранение Кокоревских складов продолжается. Его авторы просят не строить терминал на месте складов, перенести вокзал в более подходящее место или интегрировать в инфраструктуру Московского вокзала, как это сделано в Москве, и пересмотреть планы по строительству второго выхода со станции метро "Лиговский проспект".

– У нас все упирается в строительство не столько высокоскоростной магистрали, сколько в метро. Прибытие поездов попадает прямо в наше головное здание, на его месте должен появится четырёхэтажный бизнес-центр с вестибюлем метро. Но тут же через 500 метров одна станция метро, через дорогу вторая – зачем еще одну делать? – удивляется Николай Столяров, директор компании "Аванта", владеющей девятью корпусами на Лиговском, 52А. – Через железнодорожные пути Кременчугская улица, новый квартал, ни одного метро вокруг – почему его там не построить? К тому же новый терминал ВСМ около Московского вокзала приведет к транспортному коллапсу.

По словам Столярова, в Москве Ленинградский вокзал вписали в ВСМ-1, ничего не ломая, хотя там задача была сложнее, чем в Петербурге. И сейчас не поздно отказаться от планов по уничтожению культурного кластера, считает он: для этого нужно построить станцию метро там, где люди этого просят – с другой стороны железной дороги, чтобы не надо было делать огромный крюк, обходя пути, или ехать до метро на автобусе.

Как следует из обращения к президенту, можно "организовать прибытие скоростных поездов на слабозагруженные Витебский или Ладожские вокзалы, или построить новый терминал ВСМ в районе ж/д станций Боровая или Волковская. Компромиссным решением было бы использовать действующую инфраструктуру Московского вокзала, поскольку по текущему проекту с него полностью уберут пригородное сообщение и поезда Сапсан".

По словам главного архитектора проекта Константина Трофимова, подготовительные работы, экспертиза исторических зданий на территории будущего терминала, консультации с градозащитниками и Советом по сохранению культурного наследия заняли несколько лет. Были выявлены особо ценные объекты, которые нужно сохранить и интегрировать в терминал – это и легло в основу архитектурного облика, согласованного с главным архитектором Петербурга и Градостроительным советом.

– Основные корпуса, формирующие характерную и ценную градостроительную сетку, сохранены и интегрированы в проект, к ним отнеслись максимально бережно, – утверждает Трофимов. – Снос запланирован, в основном, в другой части, на промышленной территория фабрики "Блигкен и Робинсон", ее здания многократно перестраивались, от них практически ничего ценного не сохранилось.

Эта часть, объясняет он, демонтируется для формирования улично-дорожной сети, чтобы принимать пассажиров, не вызвав очередного городского коллапса.

На вопрос, почему бы вместо исторических зданий не снести торговый центр "Галерея", возникший на месте котлована, предназначавшегося под терминал ВСМ, Трофимов отвечает, что тот проект как раз подразумевал полный снос складов Кокоревых – через них поезда должны были по дуге подъезжать к терминалу на место нынешней "Галереи".

– Там много объектов культурного наследия, тот же дом Перцева, сложная железнодорожная инфраструктура с массой ограничений, касающихся нормативных радиусов кривых и габаритов приближения. За четыре года мы детально изучили все варианты. Найти оптимальную трассировку, минимизирующую воздействие на застройку, было крайне сложно. Например, удалось сохранить два крайних склада, интегрировав железнодорожные пути прямо внутрь одного из них, не нарушая его исторический облик, оставив нетронутыми продольные стенки, хотя с технической точки зрения задача крайне сложна. Каждый раз искали баланс между развитием инфраструктуры и защитой исторического наследия, проделали огромную работу, но, как всегда, все равно кто-то недоволен, – говорит Трофимов.

Вокзал строится на столетия, и главное – удобная пересадка между метро и железной дорогой, считает Трофимов, метро должно быть именно здесь. После детального анализа загруженности узлов, инфраструктурных возможностей и логистики проектировщики пришли к выводу: альтернатив Московскому вокзалу просто нет, уверяет он.

– Мы пришли в проект, когда уже были приняты ключевые решения по размещению терминала ВСМ, и они обоснованы. Ни Балтийский, ни Варшавский вокзал не позволяют вписать дополнительную ветку: нет ни места, ни инфраструктуры. Московский вокзал идеален – он в центре, куда и должна приходить ВСМ. А пригородное сообщение переносятся на Волковскую станцию, которая куда удобнее для этих целей. Ну, а Варшавский вокзал – это уже не вокзал, а торговый центр – рельсы там разобраны давно.

Главный архитектор института "Горпроект" Филипп Никандров назвал проект терминала ВСМ на Лиговском "вокзалом-Франкенштейном", чрезвычайно "неадекватно, неуклюже и некрасиво сшитым из различных заплаток и кусков прилегающих вокзальных и исторических складских строений, платформ и пешеходных мостов-переходов". На заре строительства железных дорог в Москве и Петербурге появились два одинаковых вокзала архитектора К. Тона, напоминает он.

"Теоретически оба вокзала ВСМ… могли бы иметь общую идею …это, … должен был быть проект века и шедевр современной архитектуры …с выбором идеи через сито международного архитектурного конкурса, с широким общественным обсуждением и привлечением транспортных технологов мирового уровня", – пишет Никандров.

Но такого конкурса не было, проект отдали некому ООО "Первый проектный институт", не замеченному в создании каких-либо транспортных сооружений. По словам Никандрова, "главный вокзал мегаполиса требует масштабной городской площади с подъездами, а не дырки между двумя брандмауэрами на восточной стороне Лиговского проспекта".

Заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаил Мильчик нынешний проект называет компромиссным, но все же сохраняющим корпуса Кокоревских складов. Беда в том, что таким проект был год назад, поэтому его и одобрил Совет по сохранению культурного наследия. Но из материалов, полученных градозащитниками в суде, видно, что многие исторические здания будут снесены, хотя по городскому закону их сносить нельзя.

Сначала, по словам Мильчика, Первый проектный институт занимался проектом вокзала ВСМ, а теперь его передали Ленгипротрансу.

– Я с Ленгипротрансом знаком и думаю, что ничего толкового не будет, ситуация серьезная, проект зашёл довольно далеко, и если его пересматривать, то надо начинать почти с нуля, то есть с конкурса, – поясняет Мильчик.

В обращении собственников и арендаторов бывших Кокоревских складов говорится, что "перенос терминала ВСМ также позволит отказаться от планов выселения жителей жилых домов Фарфоровского поста и Днепропетровской улицы, спасет от сноса большое количество исторических объектов, в том числе Фарфоровский мост".

Судьба Фарфоровского моста, уникального инженерного сооружения (1910) – отдельная большая проблема. Это последний сохранившийся многоарочный дореволюционный клепаный путепровод в городе, составляющий единый ансамбль с Фарфоровским постом – краснокирпичными историческими зданиями, объектами культурного наследия, поэтому сносить их ради строительства ВСМ нельзя – их собираются перенести на несколько метров. Градозащитники считают, что перенести можно и сам Фарфоровский мост, реконструировав его насыпь.

Авторы обращения к Путину просят сохранить исторические здания и культурно-деловую зону на Лиговском, которые "дороги тысячам людей со всей страны", оставить на месте медицинский кластер, не строить на его месте ненужную станцию метро, "рассмотреть варианты, исключающие выселение из своих квартир сотен горожан (Фарфоровский пост, Днепропетровская ул.) ".

Высокоскоростная магистраль нужна городу, считают обратившиеся к президенту, но, по их мнению, утвержденный проект вокзала – тупиковый. "Это крах уклада жизни огромного количества людей – лишение рабочих мест, жилья, закрытие бизнеса и любимых горожанами мест", – написали они Путину.