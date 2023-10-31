Калининградец получил 11 лет колонии по обвинению в госизмене

В Москве военный суд приговорил к 11 годам колонии 60-летнего жителя Калининграда Андрея Гальчевского, признав его виновным в государственной измене и призывах к терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Второго Западного окружного военного суда.

По версии суда, Гальчевский пытался вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины, а также призывал к убийству российских военных комиссаров в социальных сетях. ТАСС утверждает, что у Гальчевского также есть гражданство Израиля. Он занимался бизнесом.

Сам Гальчевский говорил, что въезжать в Украину и вступать в легион ВСУ он не планировал, "а намеревался совершить обряд крещения в церкви мормонов в Вильнюсе". Свою вину он признал частично, подчеркнув, что комментарий в соцсетях разместил "по глупости".

Кроме тюремного срока, военный суд назначил Андрею Гальчевскому штраф 400 тысяч рублей. Он обжаловал приговор.

В октябре 2022 года суд арестовал Гальчевского на 10 суток по административному делу о мелком хулиганстве. По версии сотрудников полиции, он нецензурно выражался у входа на стадион "Балтика".