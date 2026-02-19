Каллас представила требования к России на переговорах по Украине

Глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас распространила среди представителей стран-членов ЕС документ, в котором изложены уступки, на которые Россия должна пойти в ходе переговоров с Украиной. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Представители европейских стран не принимают непосредственного участия в трёхсторонних переговорах США, Украины и России. Последний раунд переговоров проходил в Женеве 17-18 февраля, куда прибыли советники по безопасности лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии. Они, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, встретились с украинской и американской делегациями.

В документе, в частности, говорится о том, что мир и безопасность невозможны "без участия ЕС за столом переговоров и без учета основных интересов ЕС".

В документе, по оценкам, представлен весьма "максималистский" взгляд на то, что должна делать Россия. Один из дипломатов заявил Радио Свобода, что ЕС "отвечает на требования российских максималистов в отношении Украины".

Другой европейский чиновник, знакомый с документом, считает, что достижение мира – это не только уступки со стороны Украины. "Мы также должны обсудить, что должна сделать Россия", – отметил он.

В документе также говорится, что если Украина ограничит численность своих войск или даже выведет их из некоторых районов, то Россия должна сделать то же самое. Кроме того, содержится требование об исключении де-юре признания за Россией занятых ею украинских территорий.

Кроме того, от России требуют прекратить кампании по дезинформации, кибератаки, нарушение воздушного пространства и вмешательство в выборы на территории Европы и в соседних странах. В документе также говорится об исключении размещения ядерного оружия на белорусской территории и "запрет на российское военное присутствие и размещение войск" в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении.

В документе также отмечается, что Россия должна компенсировать и внести свой вклад в восстановление Украины. После начала полномасштабного вторжения ЕС на неопределенный срок заморозил активы Банка России в размере 210 миллиардов евро. Большая часть этой суммы – около 190 миллиардов евро – находится в депозитарии Euroclear в Бельгии.

Некоторые части документа могут быть вынесены на обсуждение министров иностранных дел ЕС на встрече в Брюсселе 23 февраля.