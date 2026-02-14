Зеленский: США "слишком часто" склоняют Украину к уступкам

Соединённые Штаты "слишком часто" говорят о возможных уступках со стороны Украины для достижения мира, но не говорят об уступках, на которые могла бы пойти Россия. Такое мнение высказал, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он "немного чувствует" давление со стороны администрации Дональда Трампа с целью скорее закончить войну - в том числе за счёт уступок. Зеленский подчеркнул, что Украина хочет скорее достичь мира, но этот мир должен быть "достойным".

В частности, Зеленский подчеркнул, что Украина не готова уйти с подконтрольной ей территории Донбасса, но готова рассмотреть компромисс - создание там свободной экономической зоны. "Вопрос в том, что готовы сделать россияне? Мы не слышим никаких компромиссов от российской стороны", - сказал он. Говоря о возможности проведения выборов в Украине, Зеленский сказал, что для этого необходимо прекращение огня сроком на два месяца. Он отметил, что, если в России решать провести выборы, Украина готова будет прекратить огонь.

Непременным условием мира президент Украины назвал гарантии безопасности со стороны Запада. По его словам, президент России Владимир Путин является "рабом войны" и в случае, если гарантий не будет, может впоследствии вновь напасть на Украину. Зеленский сказал о важности установления чёткой даты вступления Украины в ЕС. При этом он высказал мнение, что Украина сейчас защищает от возможной российской агрессии Европу, в том числе и недружественно настроенную по отношению к Киеву Венгрию, и сказал, что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану необходимо думать не о том, как "отрастить живот", а об увеличении расходов на оборону.

Зеленский выразил надежду на то, что переговоры в Женеве на следующей неделе будут "серьёзными", но отметил, что ранее складывалось впечатление, что стороны на таких переговорах говорят "о разных вещах". Участвовавший вместе с Зеленским в дискуссии генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил скепсис в связи с составом российской делегации, отметив, что её вновь возглавит Владимир Мединский.

"Путин снова отправляет этого историка на переговоры в Женеву, где он будет читать лекции украинцам о Швеции", - сказал Рютте.