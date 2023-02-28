Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Калмыцкого оппозиционного активиста не впускают в Монголию

Батыр Боромангнаев

Калмыцкий оппозиционный активист, бывший глава регионального отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев столкнулся с отказом во въезде в Монголию. С 23 февраля он остается в международном аэропорту Улан-Батора.

За день до прилета у Боромангнаева истек срок действия российского загранпаспорта из-за предыдущего задержания в Казахстане. Это и стало основанием для отказа во въезде, отмечает сайт Кавказ.Реалии.

В Монголии сотрудники силовых структур пытались депортировать Боромангнаева, но официальное прошение на имя начальника пограничной службы приостановило их усилия – власти дали отсрочку до 2 марта. По словам калмыцкого активиста, в личной беседе один из офицеров угрожал ему, что если тот будет жаловаться и сопротивляться, его депортируют в Россию. Там Боромангнаеву угрожает преследование за антивоенную позицию.

  • С начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины тысячи россиян покинули свою страну. Многие не исключают, что границы вскоре будут закрыты. Другие опасаются репрессий и уголовных дел за публичные выступления против войны. Кого-то страшит вызванная санкциями экономическая ситуация. Из-за закрытых границ ЕС покидающие Россию часто выбирают южные направления: Армению, Грузию, Казахстан и Узбекистан. В Монголию в основном выезжали калмыки, буряты и тувинцы.
  • Батыр Боромангнаев также известен как заместитель председателя самоуправляемого Конгресса ойрат-калмыцкого народа. Это объединение называет себя единственным легитимным представительным органом калмыков.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG