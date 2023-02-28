Калмыцкого оппозиционного активиста не впускают в Монголию

Калмыцкий оппозиционный активист, бывший глава регионального отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев столкнулся с отказом во въезде в Монголию. С 23 февраля он остается в международном аэропорту Улан-Батора.

За день до прилета у Боромангнаева истек срок действия российского загранпаспорта из-за предыдущего задержания в Казахстане. Это и стало основанием для отказа во въезде, отмечает сайт Кавказ.Реалии.

В Монголии сотрудники силовых структур пытались депортировать Боромангнаева, но официальное прошение на имя начальника пограничной службы приостановило их усилия – власти дали отсрочку до 2 марта. По словам калмыцкого активиста, в личной беседе один из офицеров угрожал ему, что если тот будет жаловаться и сопротивляться, его депортируют в Россию. Там Боромангнаеву угрожает преследование за антивоенную позицию.