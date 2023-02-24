Цена вторжения. Чего лишилась Россия за год войны в Украине

Ранним утром 24 февраля 2022 года Владимир Путин сообщил о начале так называемой специальной военной операции, которая, по его словам, ставила своей целью "денацификацию и демилитаризацию" Украины. Одновременно с его заявлением по украинской территории были нанесены ракетные и бомбовые удары, началось наземное вторжение.

Кремль, судя по всему, рассчитывал на быструю военную кампанию, планируя в короткие сроки захватить значительные территории Украины, включая Киев, – чтобы посадить там свои марионеточные власти. Однако сопротивление украинцев, а также последовавшая политическая, экономическая и военная поддержка большинства развитых стран мира разрушили эти планы. В результате Москве пришлось свернуть наступление на Киев, Чернигов и Харьков, покинуть оккупированный ещё в начале войны Херсон.

Через год после начала агрессии никаких заметных успехов российская армия продемонстрировать уже не в состоянии. Сейчас её действия сводятся к локальным боям на линии фронта, попыткам наступления и периодическим ракетным обстрелам украинских городов – прежде всего, для разрушения энергетической инфраструктуры. Тем не менее, в Кремле постоянно заявляют, что "СВО" идёт по плану и цели операции будут достигнуты. Но в чём заключаются эти цели сейчас, российское руководство сообщать отказывается. Вряд ли таковыми можно считать формальное и незаконное присоединение к России так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей (по крайней мере, тех их территорий, которые сейчас оккупированы российскими войсками).

Тем более в Кремле предпочитают не говорить о проблемах, которые получила страна после начала вторжения в Украину. Международные политические и экономические санкции, продвижение на государственном уровне культа войны, массовые репрессии в отношении противников войны внутри страны превращают Россию в страну-изгоя.

Война против жизни

Спустя год после начала войны в Украине точное количество потерь российской армии остается тайной. Последний раз Министерство обороны России раскрывало эти данные в сентябре прошлого года – тогда ведомство сообщило о гибели 5937 человек. Также Минобороны признало гибель 89 военных при обстреле в Макеевке, который произошел в ночь на 1 января. Таким образом количество погибших, по официальным данным ведомства, превысило 6 тысяч человек.

Разведки западных стран также периодически представляют свои данные о российских потерях

В отличие от российского военного ведомства, Генеральный штаб Министерства обороны Украины ежедневно публикует отчеты о количестве погибших российских военных: на утро 24 февраля 2023 года, как утверждается, оно составило почти 147 тысяч человек. Разведки западных стран также периодически представляют свои данные о российских потерях. 23 января командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил, что почти 180 тысяч российских солдат погибли или получили ранения в ходе вторжения в Украину. Как пишет газета The New York Times, официальные лица США и других западных стран считают, что на начало февраля число убитых и раненых приблизилось к 200 тысячам человек. 17 февраля британская разведка оценила потери России в 175-200 тысяч человек, из которых 40-60 тысяч погибли.

Проверить эти данные невозможно, однако возможно собрать и верифицировать публичные сообщения о гибели российских военных. Этим с первого дня войны занимаются "Медиазона" и Русская служба Би-би-си вместе с командой волонтёров. Журналисты ведут поименный список погибших, который составляется на основе публикаций родственников в соцсетях, новостей в региональных СМИ и сообщений местных властей.

К 17 февраля изданиям удалось подтвердить гибель 14 709 военных, из которых 1121 – мобилизованные россияне. При этом, как отмечают журналисты, список не отражает реальный уровень потерь, на самом деле число погибших может быть выше в несколько раз. По наиболее консервативной оценке, в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять более 29,5 тысяч человек погибшими, считают журналисты.

По подсчётам проекта, на начало февраля потери составили от 130 до 270 тысяч убитыми и ранеными

Стороны конфликта, а именно министерства обороны воюющих стран, склонны занижать свои потери и завышать потери противника, отмечает аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. На чём основываются оценки разведок западных стран доподлинно неизвестно: возможно, они опираются на данные Министерства обороны Украины и на результаты своей разведывательной деятельности. Исследователи CIT в своих оценках российских потерь опираются на данные журналистов "Медиазоны" и Би-би-си. По подсчётам проекта, на начало февраля потери составили от 130 до 270 тысяч убитыми и ранеными.

"Со временем считать становится все сложнее и сложнее. Раньше была просто российская армия – бери и считай, сколько российских солдат погибло. А теперь появляются добровольческие соединения, есть бывшие сепаратисты, Росгвардия, бывшие заключенные. Чтобы учесть эти нюансы мы в своей методике стараемся брать больший диапазон "от" и "до", – говорит Левиев.

В своих подсчетах исследователи исходят из того, что данные "Медиазоны" и Би-би-си отражают примерно от 40 до 60 процентов всех похороненных российских военных. Это соотношение появилось после того, как волонтеры изданий посетили кладбища, где хоронят военнослужащих, и подсчитали, сколько имен уже было известно журналистам, а сколько нет.

Исходим из того, что большинство пропавших без вести уже умерло, и поэтому можно их считать погибшими

"Дальше мы исходим из того, что большая часть людей, которые числятся пропавшими без вести уже длительное время, скорее всего, погибли. Просто не найдено тело, либо оно не эвакуировано. Человек может месяцами или даже годами числиться пропавшим без вести, хотя в действительности он уже давно погиб. Мы исходим из того, что большинство пропавших без вести уже умерло, и поэтому можно их считать погибшими. Конечно, в будущем может стать известно, что некоторые пропавшие без вести находятся в плену или дезертировали. Но таких случаев очень немного", – говорит Левиев.

По словам аналитика, на одного погибшего в российской армии обычно приходится три-четыре раненых. Используя этот коэффициент, в CIT пришли к выводу, что на начало февраля количество раненых составляло от 100 до 200 тысяч.

Наибольшее количество погибших подтверждено в Краснодарском крае, Бурятии, Башкортостане и Дагестане. Как отмечает Би-би-си, экономически неблагополучные регионы в целом продолжают лидировать по числу потерь. "Как правило, в бедных регионах больше мужского населения так или иначе задействовано в армии. В таких регионах обычно нет другой работы, поэтому люди идут на контрактную службу, чтобы как-то заработать деньги. Мы видели это и в начале частичной мобилизации в прошлом году – больше всего людей призывали из бедных регионов, в том числе Дагестан был среди лидеров", – говорит Левиев.

В первые недели февраля 2023 года число подтвержденных потерь в пять раз превысило обычные еженедельные цифры – это самый большой прирост за все время вторжения в Украину. Журналисты Би-би-си предполагают, что это связано с наступлением, которое Россия начала в конце января.

"Верифицированные на данный момент потери превосходят все последние войны, в которых участвовала Россия – за исключением Великой Отечественной войны, – говорит Левиев. – Это самый кровопролитный конфликт в современной истории России".

Война против экономики

За год войны развитые страны поэтапно вводили в отношении российской экономики беспрецедентные секторальные санкции. Их результатом стала заморозка значительной части международных активов государства, арест имущества российских "олигархов", потеря российскими сырьевыми компаниями существенной доли европейского рынка и многократно усилившаяся технологическая и товарная зависимость России от Китая и ряда других, так называемых "дружественных" стран.

Взлёт цен на сырье помог "переварить" и поэтапно вводившиеся финансовые ограничения

По последним официальным оценкам, за 2022 год российская экономика сократилась на 2,1 процента. Если ориентироваться исключительно на официальную статистику, можно констатировать, что катастрофы, которую ожидали в феврале-марте все – от российских чиновников до западных аналитиков, – пока не случилось. Последовавший за вторжением российских войск на территорию Украины взлёт цен на сырье помог "переварить" и поэтапно вводившиеся финансовые ограничения, и арест международных активов российского Центрального банка.

Даже с учётом того, что российские нефтяные компании практически с самого начала войны вынуждены были продавать сырье со скидкой в 30–35 долларов за баррель к североморской смеси Brent, цены в первом полугодии были достаточно высоки. Они позволяли обеспечить и наполняемость российского бюджета, и поставку товаров, которых страна лишилась из-за санкций и ухода международных компаний, – через Китай, Турцию, Грузию и другие страны, не устоявшие перед соблазном заработать на так называемом параллельном импорте.

Ещё один фактор, который помог смягчить вызванный войной и санкциями шок, – необычно высокие запасы на складах потребительских товаров, комплектующих, запчастей. Делались они из опасений очередной волны коронавируса, которая, как и в 2020 году, и в начале 2021-го, могла привести к новым перебоям в поставках импорта.

Рост государственных расходов изменил структуру экономики. Львиную долю денег "съела" война

Это лишь отчасти объясняет статистическую "устойчивость" российской экономики к международным санкциям, о которой с начала года говорят российские чиновники во главе с Путиным. Не следует забывать, что при расчете ВВП учитываются все расходы, включая государственные. В прошлом году траты федерального бюджета превысили 31 триллион рублей. Это на 7,5 триллиона больше, чем планировалось до войны. Один только этот фактор сократил масштабы падение российского ВВП на 5,5 процентных пункта.

Главное же в том, что рост государственных расходов изменил структуру экономики. Львиную долю денег "съела" война. Государство потратилось на закупку пушек-танков-снарядов-патронов, доставку всего этого в район боевых действий, израсходовало триллионы на разрушение украинских городов и украинской энергетики, убийство десятков тысяч своих и чужих граждан. Именно это позволило экономике не упасть. Фактически же то, что до войны называлось российской экономикой, сократилось на 7,6 процента.

Резкий рост военных расходов привёл к дестабилизации бюджета. Накрывший мировую экономику после начала войны энергетический шок довольно быстро прошел. В конце июня 2022 года ситуация на сырьевых рынках начала меняться не в лучшую для российских экспортеров сторону. Цены на нефть развернулись, и в конце августа стоимость барреля марки Brent окончательно ушла ниже 100 долларов.

Годовой лимит бюджетного дефицита "выбран" больше чем наполовину

Параллельно с этим шло обвальное снижение российской доли на европейском рынке углеводородов. Добычу нефти удавалось удерживать за счет наращивания поставок в Индию и Китай ценой беспрецедентных скидок. А с газом получилось хуже – добыча, по данным "Газпрома", в 2022 году снизилась почти на 20 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, экспорт в страны "дальнего зарубежья" упал почти вдвое. Сейчас цены на газ в Европе вернулись к довоенным уровням лета 2021 года, а "Газпром" остался у "разбитого корыта".

В 2022 году правительство не только потратило нефтегазовые сверхдоходы первого полугодия и дополнительно изъятые у "Газпрома" 1,25 триллиона рублей, но и закрыло год с дефицитом в 3,3 триллиона. Уже в январе 2023 года российское государство израсходовало в два с половиной раза больше, чем получило в виде налогов и сборов. Годовой лимит бюджетного дефицита "выбран" больше чем наполовину, он составил почти 1,8 триллиона рублей. Ни продажи юаней из Фонда национального благосостояния, ни наращивание государственного долга целиком эту прореху закрыть не могут.

Отток капитала из страны составил рекордные 217 миллиардов долларов

Пришлось объявлять добровольно-принудительный единовременный "взнос" в федеральный бюджет со стороны получившего прибыль крупного бизнеса. От повинности освободят только нефтяников (с них Минфин и так возьмет своё) и с "Газпрома". Но неясно, как российский бизнес сможет собрать 300 миллиардов рублей, необходимые министру финансов Антону Силуанову. Сверхприбыль, на которую рассчитывают в правительстве, по большей части уже потрачена и "утекла" из России.

10 февраля Центробанк обновил среднесрочный прогноз и оценку основных макроэкономических показателей по итогам 2022 года. Отток капитала из страны составил рекордные 217 миллиардов долларов. Это в три раза больше оттока 2021 года и в четыре раза больше результата 2020-го. Даже по сравнению с предыдущим рекордом, который был зафиксирован в 2014 году после аннексии Крыма и первой порции международных санкций, цифра выросла на 67 миллиардов долларов.

Большинство операций с валютой стало недоступным, а на оставшиеся ввели разорительные комиссии

Характерно, что результат 2022 года был достигнут в условиях не только беспрецедентных международных санкций, которые, среди прочего, существенно затруднили вывод денег из России, но и беспрецедентных же ограничений, введённых Банком России. Эти ограничения направлены не только на то, чтобы предотвратить вывод (и физический вывоз) из страны иностранной валюты, но и на то, чтобы сделать её хранение в российских банках максимально затратным.

Начисление процентов по депозитам – даже символическое – отменили. Вместо него ввели плату за хранение на счёте валюты. Большинство операций с валютой стало недоступным, а на оставшиеся ввели разорительные комиссии. Если раньше в статистику оттока капитала попадала даже простая валютообменная операция (купил на часть зарплаты доллары или евро в мобильном приложении Сбера или ВТБ, оставил их в том же банке на счете – вот и отток), то сейчас, по большей части, речь о деньгах, которые физически покинули страну.

Демографическая ситуация в России ещё до войны стала едва ли не главным препятствием для экономического роста. О нынешней "демографической яме" известно больше 20 лет. В начале этого десятилетия в трудоспособный возраст начало вступать самое малочисленное поколение конца 1990-х, а на пенсию стали выходить многочисленные "бэби-бумеры" 1960-х. Человеческие потери в зоне боевых действий и массовая эмиграция из России людей трудоспособного возраста резко осложнили и без того серьёзный кризис. Хуже того, одобренные Путиным в конце года планы Министерства обороны довести штатную численность Вооруженных сил до полутора миллионов человек только усугубляет возникший в производительных секторах экономики дефицит рабочих рук.

По оценке декана факультета экономики МГУ Александра Аузана, из-за войны к началу февраля 2023 года из России уехало от полутора до двух миллионов человек, которые "увезли с собой очень существенные квалификации". Но покинули страну не только "квалификации", но и деньги. По данным Банка России, с февраля по декабрь 2022 года на свои счета в иностранных банках российские домохозяйства перевели 4 триллиона рублей. Другую часть денег "релоканты" вывезли просто в виде наличности. В одном интервью уже этого, 2023 года Андрей Костин, глава второго по величине российского государственного банка ВТБ, рассказал, что за первые две недели после начала войны клиенты банка сняли наличной валюты на 26 миллиардов долларов. Можно с уверенностью утверждать, что в Сбербанке, Альфа банке, Тинькофф-банке порядок цифр был таким же. В банки (по крайней мере, российские) эта валюта не вернулась.

Это чревато обвальным падением пенсионной системы и системы социального обеспечения

Порядок цифр лишь подтверждает вывод о том, что от войны и мобилизации из России уезжали в первый год войны, прежде всего, состоятельные россияне и представители так называемого среднего класса, именно те люди, которые теоретически в состоянии были бы обеспечить модернизацию российской экономики и обеспечить резкий рост производительности труда. А это единственный способ решить демографическую проблему. И Россия его, похоже, лишилась. Это чревато обвальным падением пенсионной системы и системы социального обеспечения. Либо галопирующей инфляцией, которая ударит по тем же самым категориям – пенсионерам, семьям с детьми, инвалидам.

Война против сограждан

"Невероятно до смешного: был целый мир – и нет его!" – это строки из песни уехавшей из страны московской рок-группы "Ногу свело!" на стихи эмигрантского поэта первой половины XX века Георгия Иванова. Нынешнюю волну отъезда россиян за рубеж специалисты называют крупнейшей за последние 30 лет и часто сравнивают с исходом вековой давности, который был вызван революциями и гражданской войной.

Две волны эмиграции роднит ещё и крайне неточная статистика. Российские официальные лица, власти других государств и независимые исследователи по-разному оценивают масштабы эмиграции из России. Статистика ФСБ учитывает общее количество выездов россиян за рубеж, и это количество за прошлый год превысило 10 миллионов.

Данные других стран позволяют назвать новую волну эмиграции беспрецедентной

Но многие выезжали не по одному разу, а основная часть этого потока позже возвращалась назад в Россию. Росстат дает успокаивающую статистику: по его сведениям, за первую половину 2022 года миграционный отток из страны составил лишь 96 тысяч человек. Данных ведомства по целому году ещё нет. Но, к примеру, спикер Госдумы Вячеслав Володин не склонен драматизировать ситуацию. "Более 60 процентов вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были", – заявил он 14 февраля, не уточнив при этом, о каком периоде идет речь.

Однако данные других стран о количестве переехавших на постоянное жительство россиян позволяют назвать новую волну эмиграции беспрецедентной. Журналисты The Bell собрали данные разных государств о "закрепившихся" на их территории россиянах, и по самым скромным подсчетам вышло, что Россию в прошлом году покинули 512 тысяч человек. Из них каждый пятый (112 тысяч) остался в Грузии, почти столько же (100 тысяч) в Казахстане, на третьем месте (78 тысяч) Турция. Около 50 тысяч граждан России теперь живут в Сербии, 40 тысяч в Армении, 38 тысяч в Израиле. 18 с половиной тысяч россиян оказались в США, перейдя мексиканскую границу – и это не считая тех, кто эмигрировал по официальной визе. Данные о въезде россиян в страны ЕС также неполные и учитывают только наземные границы (разница между въехавшими в ЕС и вернувшимися назад составляет 36 тысяч человек).

Многие "эмигранты поневоле" уехали без денег и далеко идущих планов, просто под давлением ситуации

Большая часть независимых исследователей оценивают миграционный поток из России с начала войны в диапазоне от 400 тысяч до 1 миллиона человек. С первых дней вторжения в Украину россияне раскупили авиабилеты, причем спросом пользовались даже такие экзотические направления, как Венесуэла, Сейшелы, Доминикана. В первые недели войны из России уезжали в основном политически активные люди, недовольные действиями государства, а также обеспеченные россияне и люди наиболее универсальных профессий, например, из сферы IT. Всего по итогам года российские власти признали отток 100 тысяч IT-специалистов, что составляет 10 процентов от всех работников отрасли.

Называя эти цифры, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шабаев упомянул "две волны отъезда". Вторая волна – осень 2022 года, с момента объявления "частичной мобилизации". В этот период среди уезжающих по вполне понятным причинам было гораздо больше мужчин, причем разных политических взглядов или вовсе аполитичных. Многие "эмигранты поневоле" уехали без денег и далеко идущих планов, просто под давлением ситуации.

На протяжении всего года отмечался заметный исход из России известных деятелей культуры и шоу-бизнеса. Россию покинули Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Земфира, Чулпан Хаматова, Дмитрий Крымов, Кирилл Серебренников, Анатолий Белый, Face, Артур Смольянинов и многие другие. Значительная часть покинувших страну певцов, актеров и режиссеров была признана российскими властями "иноагентами".

Это люди, которые бегут уже не от призыва, а от войны и от перспектив остаться в стране, размахивающей атомным оружием

Реакция государства на массовый отъезд активных и образованных россиян была неоднородной. Если от прагматиков экономического блока правительства и некоторых глав регионов звучали призывы "не ставить крест" на уехавших и даже способствовать их возвращению, то в Госдуме и Совете Федерации гораздо громче звучат голоса сторонников наказаний. Особенно сильное желание покарать вызывают у чиновников и парламентариев эмигранты, критикующие милитаристскую политику России. Бывший президент страны Дмитрий Медведев предлагает считать "врагами общества" всех граждан России, кто из-за границы желает ей поражения в войне с Украиной.

Между тем, негативные последствия эмиграции уже сказываются во многих областях экономической и общественной жизни страны. В то же время государства, принявшие наибольшее количество россиян, отмечают заметный рост ВВП и укрепление национальных валют в связи с российскими инвестициями. А эмиграция, между тем, продолжается.

"Это люди, которые бегут уже не от призыва, а от войны и от перспектив остаться в стране, размахивающей атомным оружием; все, у кого есть родственники или личные связи за границей, кто до этого ни о чём таком не думал, в том числе женщины, которым не грозит призыв, – говорит научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин.

Война против западного мира

Спустя год после начала вторжения в Украину полноценных союзников у Кремля на международной арене почти не осталось, если не считать режимы-изгои и страны, которые принято называть "несостоявшимися" (failed state).

2 марта 2022 года Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию с осуждением российской агрессии и призывом к Москве немедленно вывести войска с украинской территории. "За" проголосовало 141 государство. Лишь 5 стран высказались против этого документа, 35 воздержались. Помимо самой России, текст резолюции не поддержали только Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея.

Многие государства Европы, Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии, Океании ввели жёсткие экономические санкции против России. Этим меры различны и обычно включают в себя персональные санкции против руководства России, крупнейших предпринимателей, в некоторых случаях членов их семей, а также масштабные ограничительные меры против финансовой системы России и компаний, выпускающих продукцию оборонного и двойного назначения, закрытие воздушного пространства и в некоторых случаях также морских портов.

Владимир Путин провалил попытку поссорить страны Запада

Введён запрет на поставки в Россию высокотехнологичной продукции – микроэлектроники (кроме бытовой), гражданских самолётов и запасных частей к ним, оборудования для нефтепереработки. Россия стала мировым лидером по количеству наложенных на нее санкций, обойдя по этому показателю Иран. Число российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, превышает 5 с половиной тысяч.

То, что западные страны по-прежнему едины в осуждении Кремля, показала Мюнхенская конференция по безопасности, состоявшаяся менее чем за неделю до годовщины российского нападения на Украину. "Владимир Путин провалил попытку поссорить страны Запада", – заявила в своём выступлении на этом форуме вице-президент США Камала Харрис, подчеркнув решимость Вашингтона и далее оказывать поддержку Киеву. Харрис указала также на "значительный стратегический интерес" США в отражении российского нападения на Украину, поскольку, по её словам, война имеет глобальное влияние, и также предостерегла Китай от военной помощи России.

После российского вторжения в Украину многие страны Европы, в первую очередь те, что находятся ближе остальных и к России, и к Украине, задумались о срочной необходимости увеличения своих армий. Власти Польши заявляют, что намерены создать крупнейшую сухопутную армию в ЕС. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 5 июля прошлого года подписаны протоколы о скором вступлении в Североатлантический союз Швеции и Финляндии.

Некоторые фактически поддерживают Россию - поставками необходимого оборудования, в том числе двойного назначения

Япония за минувший год значительно активизировала военное сотрудничество и совместные учения с НАТО, впервые начав участвовать во встречах руководителей Североатлантического союза. По аналогии с государствами-членами НАТО в конце 2022 года японское правительство обнародовало пятилетний план наращивания военных расходов с 1 до 2 процентов ВВП. По вложенным средствам японский оборонный бюджет сейчас уступает только военным бюджетам США и Китая, став третьим в мире.

Но есть выжидающие и одобряющие Россию. Многие страны Азии, Африки, Латинской Америки и даже некоторые европейские (Австрия, Венгрия, Сербия) заняли нейтральную и выжидательную позицию, не прерывая политических, военных, экономических и культурных контактов с Москвой. Некоторые фактически поддерживают Россию - поставками необходимого оборудования, в том числе двойного назначения, закупками российских товаров, взаимными большими инвестициями и так далее. В их числе такие крупные и мощные государства, как Китай, Индия, Иран, Турция, Бразилия, Аргентина и ЮАР. И, конечно, ряд постсоветских стран, прежде всего Беларусь.

Китайские руководители продолжают повторять заявления Кремля о том, что "США являются главным зачинщиком этого конфликта". КНР оказала России немалую поддержку в условиях западных санкций, и как поставщик всего на свете, от автомобилей до смартфонов, и как покупатель ее энергоносителей. Это происходит, несмотря на отказ Китая от прямой и откровенной поддержки российского вторжения в Украину. Китайские СМИ с начала российско-украинской войны формируют для своей внутренней аудитории положительный образ Путина и действий Кремля во внешней политике. Коммунистическая партия Китая с 24 февраля организовала идеологическую кампанию, направленную в основном на китайских чиновников и молодежь, суть которой коротко можно сформулировать так: "Наша страна не отвернется от России, что бы та ни сделала". При этом глава Департамента иностранных дел ЦК Компартии КНР Ван И в выступлении на Мюнхенской конференции заявил о намерении Пекина скоро представить свой "план мирного урегулирования украинского кризиса", больше ничего не разъяснив.

16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении России

Турецкий президент Реджеп Эрдоган на словах осудил российское вторжение, однако к санкциям против России Анкара не присоединилась. Эрдоган старался стать основным посредником в устройстве мирных переговоров Москвы и Киева, а также в организации так называемой зерновой сделки"по вывозу продовольствия из украинских портов на Черном море, параллельно критикуя действия НАТО, членом которого является сама Турция.

25 февраля 2022 года, на следующий день после начала вторжения, Совет Европы приостановил членство РФ в этой организации. 15 марта Москва объявила о начале процесса выхода из Совета Европы. 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении России. 7 апреля Генассамблея ООН 93 голосами (против 24 при 58 воздержавшихся) проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека.

Украина, Австралия, Новая Зеландия и США ввели полное эмбарго на российские энергоносители, включая нефть, газ, уголь и нефтепродукты. Великобритания взяла на себя обязательство полностью отказаться от российской нефти, нефтепродуктов, газа и угля до конца 2022 года. Германия приняла план по ускоренному переходу экономики на возобновляемые источники энергии, объявила об отказе от российской нефти к концу 2022 года и почти полном отказе от российского газа к 2024-му. Латвия и Италия объявили о полном отказе от российского газа не позднее 2024 года.

Несколько стран ЕС полностью отказалось от российского газа уже в 2022 году: в том числе это Болгария, Дания, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Эстония. Канада ввела эмбарго на импорт российской нефти. Япония и Тайвань отказались от закупок российского угля. ЕС запретил импортировать российский уголь и наложил частичное эмбарго на нефть, а также заявил о планах полностью отказаться от российских углеводородов уже к 2027 году.

О приостановке деятельности в России за минувший с начала войны год объявили более 1200 крупнейших мировых компаний.

Международный олимпийский комитет призвал международные спортивные федерации либо перенести, либо отменить любые спортивные мероприятия, запланированные в России или Беларуси, рекомендовал разрешить российским и белорусским гражданам соревноваться только в качестве нейтральных спортсменов или команд, а также отозвал некоторые олимпийские ордена, включая орден, вручённый Путину в 2014 году.

Сотни иностранных культурных организаций в знак протеста отменили гастроли российских артистов. Более 200 нобелевских лауреатов осудили военные действия.

После начала войны в Евросоюзе, а также в некоторых государствах Азии и Латинской Америки были заблокированы российские государственные средства массовой информации – RT (Russia Today) и Sputnik.

После начала российского вторжения в Украину социологические опросы в США, Канаде, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции, Великобритании, Израиле, Австралии, Японии, Малайзии, Сингапуре и Южной Корее показали, насколько ухудшилось отношение населения этих государств к России. По данным опросов в 27 странах Евросоюза, если в 2018 году Москву и Путина здесь поддерживал каждый третий, то в 2022 году – лишь каждый десятый житель.

Война против гражданского общества

После вторжения в Украину в России резко выросло давление на независимые общественные организации, защищающие права человека. Были ликвидированы старейшие правозащитные объединения - Московская хельсинкская группа, "Мемориал" и Сахаровский центр. Более 80 организаций, объявленных "иностранными агентами", вынуждены прекратить свою работу.

Сотрудники продолжат заниматься правозащитной деятельностью

Преследование "Мемориала" началось еще до начала войны. В декабре 2021 года Верховный суд России ликвидировал международное общество "Мемориал", а Мосгорсуд – правозащитный центр "Мемориал". Оспорить постановления судов правозащитникам не удалось. Руководитель проекта "Поддержка политзеков. Мемориал" Сергей Давидис тогда говорил, что несмотря на ликвидацию организаций, его сотрудники продолжат заниматься правозащитной деятельностью: "Мы создали не зарегистрированную каким-либо государственным органом конструкцию, независимый правозащитный проект "Поддержка политзэков. Мы продолжаем вести те списки политзаключенных, которые велись в ПЦ "Мемориал", обновляем их и добавляем к ним новых людей, которые, к сожалению, появляются буквально каждый день".

В 2022 году окончательно ликвидирован "Комитет против пыток", который Министерство юстиции России вносило в реестр "иноагентов" четыре раза. Однако правозащитники продолжают работу, теперь как "Команда против пыток".

Всего в России признали "иностранными агентами" 84 региональных общественных организаций, многие из которых не связаны с политикой: к примеру, Омскую региональную общественную организацию по защите прав и интересов женщин "Женский голос", автономную некоммерческую организацию для издания научно-популярной газеты "Троицкий вариант - Наука", автономную некоммерческую экологическую организацию "Друзья Балтики". Большинство из них были вынуждены закрыться – из-за невозможности выполнения требований закона "Об иностранных агентах".

Основанием послужило обвинение в "систематическом нарушении законодательства РФ"

Также в 2022 году ликвидированы общественная организация правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия", АНО "Астрея", которая занималась проблемами домашнего насилия на Северном Кавказе, фонд "Лига избирателей" и профсоюз журналистов и работников средств массовой информации. С иском о ликвидации профсоюза из-за его публикаций о военной операции на Украине летом обратилась прокуратура. Основанием послужило обвинение в "систематическом нарушении законодательства РФ", выразившееся в проведении одиночных пикетов в поддержку коллег – Ивана Сафронова и Светланы Прокопьевой в разных регионах страны, в том числе в Москве.

В конце декабря прошлого года в Москве оштрафовали Сахаровский центр за публикацию десяти видеороликов без плашки о статусе "иноагента": по 500 тысяч рублей за каждый. В январе 2023 года Департамент городского имущества Москвы известил Сахаровский центр о прекращении договоров аренды на все помещения. Центр лишится основного здания, выставочного зала и квартиры в доме на Земляном валу. Причина выселения – поправки к закону об "иностранных агентах", вступившие в силу 1 декабря, согласно которым "иноагенты" не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения Сахаровского центра находились в безвозмездной аренде от города. "Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики – уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы", – прокомментировали решение сотрудники Сахаровского центра.

25 января 2023 года Мосгорсуд ликвидировал еще одну старейшую российскую правозащитную организацию – Московскую Хельсинкскую группу, которая работала в России с 1976 года. Иск о ликвидации подал Минюст, в результате внеплановой проверки ведомство нашло нарушения, которые посчитало "грубыми и неустранимыми законным образом". Дело рассматривал тот же судья, который год назад принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". На принятие решения о ликвидации МХГ ему понадобилось менее 20 минут. 7 февраля 2023 года сайт МХБ был заблокирован.

5 декабря 2022 года Владимир Путин подписал пакет законов о полном запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" и трансгендерного перехода в интернете, СМИ, книгах, кино и рекламе. За нарушение закона предусмотрены штрафы: для граждан от 50 до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – до 10 миллионов рублей. Уже возбуждены несколько административных дел, о каких-либо принятых судебных решениях пока не сообщалось.

Теперь они будут обязаны отказаться от любой связи с американским фондом или закрыться

23 января 2023 года Генеральная прокуратура России внесла американский Фонд Андрея Сахарова в реестр нежелательных организаций. Фонд занимается сохранением наследия Сахарова и развитием его идей мирного сосуществования, поддерживает антивоенные и правозащитные инициативы. В России с Фондом Сахарова аффилированы архив академика, московский Сахаровский центр, в котором действует музей политических репрессий и проводятся выставки и конференции, а также научный фонд имени Сахарова, присуждающий стипендии талантливым молодым учёным-физикам. Теперь они будут обязаны отказаться от любой связи с американским фондом или закрыться.

Война против культуры

Кремль в течение года закрыл все независимые от государства СМИ, объявляя их "иноагентами" и посылая "черные метки" руководителям и сотрудникам. Их площадки были пространствами высказываний писателей и художников, деятелей театра и музыкантов, философов, искусствоведов и преподавателей, которые после аннексии Крыма выражали свою позицию в интервью и комментариях, а их произведения говорили, что гуманизм не может быть абстрактным: смерть и зло – это смерть и зло, убивать людей нельзя, поддерживать людоедскую политику недопустимо.

Это и есть отмена русской культуры, а вовсе не нежелание европейских институтов работать с русскими авторами

Читатели этих сайтов и слушатели эфиров могли не видеть спектаклей Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина, не читать последних произведений Людмилы Улицкой и Льва Рубинштейна, не видеть фильмов Андрея Звягинцева и Виталия Манского. Но они знали, что эти художники существуют, у них есть внятная политическая позиция, для современной российской цензуры оказавшаяся неприемлемой. О высказываниях Дмитрия Быкова или Виктора Шендеровича, сатириков эпохи путинизма, мы следим по сайту "Новой газеты", у которой отозвали лицензию (Нобелевская премия не интересует российских цензоров).

Запрет свободных СМИ в России, где выступали лучшие современные аналитики – это и есть отмена русской культуры, а вовсе не нежелание европейских институтов работать с русскими авторами. То же самое можно сказать и о закрытой московской площадке "Общества Мемориал", где проходили выставки и кинопоказы, связанные с историко-политическим контекстом ХХ века, где выступали европейские интеллектуалы.

Марина Давыдова и Антон Долин, одни из лучших исследователей современного театра и кино России, теперь работают за границей, в эмиграции. Примеры "запрета на профессию" этого года видны в театре – актрисы Чулпан Хаматова (уехала их России) и Лия Ахеджакова (уволена из московского "Современника", где работала более 30 лет).

Актёр Александр Филиппенко также недавно покинул страну. Уезжают, те кто не могут выносить политическую атмосферу новейшей России

"Иноагентами" объявлены и запрещены к исполнению на родине самые популярные музыканты: Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Оксимирон, Монеточка, многие современные рок- и поп-группы. Некоторые из лидеров этих групп еще недавно пытались встроить свою карьеру в образ иронической "нормальности" по-русски и её социальной критики. Она похожа на образы исторической "нормальности" в 1930-е годы в Германии (см. книгу Себастьяна Хафнера "История одного немца"), или на чехословацкую "нормализацию" после советского вторжения 1968 года. В эти исторические периоды интеллектуалов и артистов тоже увольняли и запрещали работать, такова была практика.

Цензуре и пропаганде не нужна сложность, которая говорит о человеке

Так называемых "иноагентов" среди деятелей современной российской культуры уже более ста. Важное слово – "современной". Всё, что развивалось в России как независимая культура, которая наследовала неподцензурной антисоветской культуре, развивала европейские традиции, от модернизма ХХ века до новейших экспериментов века ХХI-го. Всё, что делало Россию "европейской" и даже отчасти модной для Европы, последовательно убивается военной цензурой. Цензуре и пропаганде не нужна сложность, которая говорит о человеке. Им обеим нужны оловянные солдаты войны, для которой нет рациональных объяснений. Люди современной культуры не могут с этим согласиться. Поэтому их вычёркивают.

Последний по времени акт "иноагентства", то есть признания "чужого", который изумил даже умеренных патриотов России – Земфира, голос как минимум двух поколений. Если мы отменяем Земфиру, то отменяем всю нашу предыдущую жизнь в разных социальных стратах, со всей привязанностью к её песням: от дешевых альбомов в киосках у метро до дорогих билетов на пафосных концертах в Москве. Может показаться, один Юрий Шевчук отвечает за свои слова о том, что "Родина – это не жопа президента", оставшись на родине и выпустив последний клип.

На этом арт-поп-музыкальном фоне произошло и внезапное увольнение, то есть прекращение контракта, Зельфиры Трегуловой, директора Третьяковки: ей на смену приходит малоизвестная в художественных кругах дочь генерала ФСБ. Как известно, Трегулова создала выставочные образы Серова и прочих великих художников России дореволюционного времени, в очередях на которые люди стояли часами. Но она училась в Америке и разбирается в современном западном искусстве. То, что Трегулова была доверенным лицом Путина в 2018 году, её не уберегло.

А что в театре? Из театра Вахтангова с начала войны уволен и уехал в Литву Римас Туминас, его спектакли теперь идут без упоминания имени режиссера. Театр на открытии сезона "проглотил" выступление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Из театра Маяковского уволился и уехал из России Миндаугас Карбаускис. Из Центра Мейерхольда, одного из главных акторов московской современной пьесы, с начала войны уволились его руководители. Гоголь-центр разгромлен и закрыт. Фамилия режиссера Юрия Крымова снята с афиш.

Это более серьезная культурная катастрофа для страны

А Константин Хабенский и Евгений Миронов, по сути, пошли на соглашение с властью – каждый по-своему. Миронов съездил в оккупированный Мариуполь, Хабенский уволил из МХТ несогласных актёров, например, Назарова с женой. На фасадах нескольких известных московских театров с начала войны появились Z-символы. И это тоже часть современной российской культуры времен "спецоперации".

Российские университеты под давлением власти удалили из своих рядов лучших преподавателей. Это не так очевидно для широкой публики, как "иноагентство" Монеточки или Земфиры, как увольнение Трегуловой и ссоры Владимира Путина с Александром Сокуровым. Но это более серьезная культурная катастрофа для страны.