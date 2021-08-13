Камчатка: депутата Редькина обвинили в умышленном убийстве

На Камчатке Следственный комитет России предъявил депутату краевого Законодательного собрания Игорю Редькину обвинение в умышленном убийстве. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Как сообщается на сайте ведомства, "следствием получены достаточные данные об умышленном убийстве" 30-летнего жителя посёлка Озерновский. При этом проверяется и версия, выдвинутая Редькиным - об убийстве по неосторожности.

Депутат от "Единой России", предприниматель Игорь Редькин несколько дней назад признался в убийстве человека. По его словам, 2 августа он приехал с ружьём в посёлок Озерновский Усть-Большерецкого района, якобы получив сигнал о том, что на свалке в посёлке находится медведь, и желая отогнать его. Позднее оказалось, что его выстрелами был ранен человек. Он умер от полученных ранений в больнице. Редькин называл себя "невольным участником" убийства и заявлял, что совершил его непреднамеренно. При этом, по некоторым сообщениям, версия о медведе не соответствует действительности, Редькин приехал на свалку, чтобы поупражняться в стрельбе. Подробности о том, почему его действия решили квалифицировать как умышленное убийство, пока отсутствуют.

Суд ранее отправил депутата под домашний арест на время следствия. В "Единой России" заявили о его исключении из партии.

Игорь Редькин за последние три года отчитался о доходе более чем в 1,5 миллиарда рублей. Он совладелец ряда рыбопромышленных и авиационных предприятий.