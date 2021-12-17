Камчатка: экс-депутата, убившего человека, обвинили в браконьерстве

Следственный комитет предъявил обвинение в незаконной охоте бывшему депутату Законодательного собрания и одному из богатейших людей Камчатки Игорю Редькину. Об этом сообщает региональное управление ведомства. Редькин находится под домашним арестом по обвинению в умышленном убийстве. В августе он признался в том, что на охоте убил местного жителя, приняв его за медведя.

Как сообщили в Следственном комитете, 2 августа Редькин, который живёт в поселке Озерновский на Камчатке, выследил и убил бурового медведя в местах, не предназначенных для охоты, и не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Он двигался на специальном транспорте, а для охоты использовал тепловизор и карабин. Ущерб от действий Редькина составил 60 тысяч рублей, что считается особо крупным размером. Убив медведя, Редькин выехал в район свалки рядом с посёлком. Там он увидел в тепловизорный прицел карабина ещё одну цель. Депутат трижды выстрелил в силуэт с расстояния около 300 метров, убив 30-летнего местного жителя, который собирал на месте металлолом.

Через 8 дней после инцидента Редькин пришел в полицию, узнав о смерти жителя села. Он признал вину, однако надеялся, что дело будет возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Депутат рассказал, что принял мужчину за медведя.

Накануне ареста Редькин написал заявление о выходе из "Единой России" и отказался от участия в выборах в Законодательное собрание, намеченных на сентябрь 2021 года. В 2021-м Forbes включил Игоря Редькина в двадцатку богатейших чиновников и депутатов России. Его состояние оценивается в 715 млн рублей. Согласно открытым данным, Редькин вместе с женой владеет компанией "Витязь-Авто", основанной в 1997 году. Компания занимается перевозками и добычей осетровых. Также Редькин владеет компанией "Витязь-Авио", вертолет которой разбился на Камчатке 12 августа. В результате крушения погибли 16 человек.