Камчатского активиста оштрафовали за антивоенные ролики

В Петропавловске-Камчатском суд признал общественного деятеля и активиста Александра Каменюка виновным по уголовной статье о "дискредитации" армии России. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на местную активистку Василю Вершинину.
Каменюка оштрафовали на 450 тысяч рублей и на два года запретили ему администрировать сайты, группы в соцсетях и публиковать материалы в интернете. В карточке уголовного дела сообщается, что его признали виновным по двум эпизодам статьи о "дискредитации" армии.
В ноябре суд арестовал Каменюка за то, что тот не приходил на встречи со следователем и якобы нарушал предыдущие решения суда по мере пресечения.
Уголовное дело против активиста возбудили в июне 2022 года. В его квартире прошел обыск. Поводом к возбуждению дела стало "неоднократное нарушение административной статьи о "дискредитации" армии России", следует из картотеки суда. В апреле Каменюка оштрафовали на 50 тысяч рублей за антивоенный ролик в инстаграме, в июне - на 40 тысяч за аналогичные видео.
После возбуждения дела Каменюку избрали меру пресечения в виде запрета на использование интернета и посещение публичных мероприятий. Тем не менее, на странице активиста выходили критические ролики, в том числе о ходе мобилизации и деятельности сотрудников местного отдела по борьбе с экстремизмом.
- В сентябре прошлого года Каменюка задержали на двое суток якобы из-за попытки "скрыться от органов предварительного следствия". В октябре к нему пришли с повесткой для мобилизации, однако он отказался подписывать документ.
- В октябре 2021 года у Александра Каменюка пытались провести обыск по делу о клевете. Оно было связано с публикацией в ютубе ролика "Про работу прокуратуры Камчатского края".
- В августе 2018 года Каменюка пригласили в полицию в связи с организацией митинга против повышения пенсионного возраста и задержали на 48 часов.
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