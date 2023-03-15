Камчатского активиста оштрафовали за антивоенные ролики

В Петропавловске-Камчатском суд признал общественного деятеля и активиста Александра Каменюка виновным по уголовной статье о "дискредитации" армии России. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на местную активистку Василю Вершинину.

Каменюка оштрафовали на 450 тысяч рублей и на два года запретили ему администрировать сайты, группы в соцсетях и публиковать материалы в интернете. В карточке уголовного дела сообщается, что его признали виновным по двум эпизодам статьи о "дискредитации" армии.

В ноябре суд арестовал Каменюка за то, что тот не приходил на встречи со следователем и якобы нарушал предыдущие решения суда по мере пресечения.

Уголовное дело против активиста возбудили в июне 2022 года. В его квартире прошел обыск. Поводом к возбуждению дела стало "неоднократное нарушение административной статьи о "дискредитации" армии России", следует из картотеки суда. В апреле Каменюка оштрафовали на 50 тысяч рублей за антивоенный ролик в инстаграме, в июне - на 40 тысяч за аналогичные видео.

После возбуждения дела Каменюку избрали меру пресечения в виде запрета на использование интернета и посещение публичных мероприятий. Тем не менее, на странице активиста выходили критические ролики, в том числе о ходе мобилизации и деятельности сотрудников местного отдела по борьбе с экстремизмом.