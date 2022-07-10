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Канада передаст Германии турбины для "Северного потока"

Канада передаст Германии турбины, необходимые для функционирования газопровода "Северный поток" и в настоящее время проходящие в Канаде техническое обслуживание. Об этом сообщил канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон.

Ранее "Газпром" заявлял, что Канада в связи с введёнными против России санкциями задержала эти турбины. Это, как утверждала российская компания, стало причиной снижения более чем наполовину объёмов прокачки природного газа через газопровод "Северный поток" из России в Германию. В Берлине возникли опасения, что поставки могут полностью прекратиться.

Как сказал Уилкинсон, Канада предоставит компании Siemens Canada ограниченное по времени и отзываемое разрешение, которое позволит вернуть отремонтированные турбины "Северного потока" в Германию, чтобы, как он выразился, "поддержать способность Европы получать надежную и доступную энергию, на период пока ЕС постепенно отходит от использования российских нефти и газа". Канадский министр признал, что в случае немедленного прекращения поставок газа из России германская экономика будет использовать значительные трудности; прекращение поставок ударит и по жителям страны, которые уже сейчас столкнулись с ростом расходов на отопление.

Как сообщает DW, Киев призывал Оттаву не возвращать турбины, обвиняя Россию в "шантаже" Германии. Украина выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.

Получив турбины от Канады, Германия, как ожидается, вернёт их в Россию. Берлин считает, что это лишит "Газпром" предлога для ограничения поставок газа по "Северному потоку". Ранее германские власти обвинили Москву в использовании энергии как "оружия", указав на то, что поставки газа по "Северному потоку" какое-то время могли сохраняться на прежнем уровне и без отправленных в Канаду турбин.

С 11 по 21 июля обе нитки газопровода будут остановлены. Компания-оператор газопровода Nord Stream AG объяснила это "плановыми профилактическими работами". Такие работы действительно производятся ежегодно, однако в нынешнем году звучат опасения, что после их планового завершения поставки газа могут не возобновиться по политическим мотивам.

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