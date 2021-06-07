Канада стала чемпионом мира по хоккею, победив Финляндию

Сборная Канады по хоккею стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Финляндии со счётом 3:2. Победитель матча, который проходил в Риге, определился в овертайме — решающую шайбу забросил нападающий Ник Пол.

Сборная Канады вышла в плей-офф с четвертого места в группе В и дошла до финала, обыграв в четвертьфинале сборную России, а в полуфинале — команду США.

Канада стала чемпионом мира по хоккею впервые с 2016 года. Теперь в активе сборной Канады 27 чемпионских титулов – столько же у команд СССР (22) и России (5). Последний раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 году.

6 июня в матче за третье место сборная США победила Германию со счетом 6:1.