Сборная России по хоккею проиграла Канаде в 1/4 финала Чемпионата мира

Сборная России по хоккею проиграла в овертайме сборной Канады в 1/4 финала чемпионата мира в Риге. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Помимо сборной Канады в полуфинал турнира вышли команды США, Германии и Финляндии. Полуфинальные матчи пройдут 5 июня. Финал и игра за третье место состоятся 6 июня.

В полуфинале Канада сыграет со сборной США, а Финляндия - с Германией.

В 2020 году чемпионат мира по хоккею был отменён из-за пандемии коронавируса. В 2019 году на соревнованиях в Словакии россияне взяли бронзу, уступив канадцам.

В этом году российская сборная из-за санкций по допингу не могла выступать с официальной символикой страны. Спортсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России. Вместо гимна использовалась музыка Петра Чайковского.