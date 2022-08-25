Канада вернёт Германии пять турбин для "Северного потока"

Канада передаст Германии еще пять турбин Siemens для газопровода "Северный поток". Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в интервью CBC.

Канадское правительство назвало возврат турбин необходимым шагом для обеспечения поставок газа в Германию. Оттава также утверждает, что Кремль воспользовался бы отказом Канады вернуть турбину, чтобы переложить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против России.

В июле власти Канады по просьбе Берлина дали разрешение на отправку одной турбины, проходившей техническое обслуживание в Монреале, обратно в Германию для последующей передачи "Газпрому". Однако российская государственная компания отказалась её принять, сославшись на технические проблемы.

Украина призывала Канаду не возвращать турбины, обвиняя Россию в "шантаже" Германии. Киев выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.

Турбины Siemens, о которых идет речь, производятся корпорацией на заводе в Канаде и ремонтируются там же. Одна из них была отправлена для ремонта на завод перед введением санкций. Оттава сначала отказалась возвращать двигатель России после ремонта, но потом согласилась это сделать по просьбе Германии.

В июне "Газпром" назвал отсутствие турбины причиной сокращения 40 процентов поставок газа по «Северному потоку» в ЕС . В июле "Северный поток" был полностью остановлен на 10 дней в связи с плановым ремонтом. После этого "Газпром" сократил прокачку газа по газопроводу до 33 млн куб. м в сутки – это 20% от проектной мощности. Причиной был назван плановый ремонт еще одного агрегата. С 31 августа по 2 сентября "Газпром" остановит единственную турбину, которая работает на компрессорной станции «Портовая». Решение связано с проведением техобслуживания. В этот период транспорт газа по газопроводу будет приостановлен, сообщил "Газпром".

В Германии и ЕС считают, что главной причиной снижения поставок по "Северному потоку" являются не технические сложности, а попытка давления на Евросоюз, который поддержал Украину после российского вторжения.