"Они лгут нам в лицо". Конфликт России и Германии из-за газовой турбины

В Германии теперь все знают всё о технических характеристиках и способах использования газовых турбин. Причина – ситуация вокруг турбины для прокачки газа по газопроводу "Северный поток – 1". Приключения этого агрегата стали новой главой в истории "газовой войны" между Россией и Германией и шире – Европой.

Вначале – история вопроса. В июне "Газпром" внезапно уменьшил до 40% объёмы поставок газа по "Северному потоку – 1". Российская сторона обосновала это недостачей одной турбины, которая находится на ремонте на дочернем предприятии концерна Siemens Energy в Канаде. Якобы из-за санкций, которые ввела эта страна, турбина не может быть отправлена в Россию. С 11 по 21 июля "Газпром" полностью прервал поставки газа по "Северному потоку – 1" в рамках эксплуатационного обслуживания. Правительство Германии предупреждало о возможном полном прекращении прокачки. Тем не менее, 21 июля газ снова стал поступать по трубе, хоть и в сниженном количестве.

Однако через некоторое время из Москвы прозвучало: без турбины поставки и в объёме 40% невозможны. 27 июля "Газпром" понизил объём прокачки газа до 20%. Пока его хватает для наполнения газохранилищ. Однако с началом отопительного сезона ситуация станет критической. Если поставки останутся на уровне одной пятой от договорного объёма или прекратятся вовсе, Германии придётся принять чрезвычайные меры, которые могут крайне негативно сказаться на экономике страны.

Между тем "Газпром" не переставал настаивать на своей версии, что для увеличения объёма прокачки необходима именно одна турбина. В результате по просьбе немецкого правительства Канада нарушила собственные санкции и передала агрегат Германии. С 18 июля агрегат находится в городе Мюльхайм, на одном из предприятий Siemens Energy. Канцлер ФРГ Олаф Шольц прервал отпуск, чтобы приехать в этот город. Глава правительства Германии собирался дать этим посещением четкий сигнал Кремлю: никаких причин для нарушения договора о поставках газа нет. Турбина – лишь лживый предлог для шантажа и экономической войны.

Уступки Канады тем временем вызвали возмущение и протесты в Украине. В заявлении украинского МИД и министерства энергетики говорилось о "глубоком разочаровании". Киев потребовал продумать и изменить решение канадского правительства для "восстановления целостности санкционного режима". Из Украины прозвучало, что Россия в состоянии и без турбины прокачивать газ в полном объёме. В заявлении говорилось, что требование Москвы – шантаж. Всемирный конгресс украинцев в середине июля даже заявил о намерении подать иск против правительства Канады. Определенную политическую бурю вызвала эта ситуация и в самой Канаде: оппозиция вменяла правительству Джастина Трюдо в вину как ремонт, так и передачу турбины Германии в обход собственных санкций.

"Газпром", однако, не спешит везти турбину в Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что как только турбина будет возвращена и смонтирована на комплексе по отгрузке сжиженного газа в Портовой, работы по восстановлению эксплуатации газопровода начнутся. Однако до сих пор турбина не вывезена из Германии. Якобы для этого не хватает необходимых документов, аргументирует Кремль.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил ещё в середине июля, что все документы имеются в наличии и он сам их держал в руках. Однако Россия отказывается забирать турбину. "Они лгут нам в лицо", – заявил Хабек и назвал сложившуюся ситуацию "фарсом". Роберт Хабек подчеркнул, что "Путин играет подлую игру". По словам политика, российский президент пытается ослабить поддержку Украины и расколоть немецкое общество. "Для этого он вызывает неуверенность и повышает цены", – заявил Хабек агентству DPA.

Путин играет подлую игру, вызывает неуверенность и повышает цены

Для отправки турбины в Россию не требуется никакого дополнительного разрешения, поскольку это не идёт в разрез с санкциями Евросоюза, вынесенными из-за войны в Украине. Представитель концерна Siemens Energy заявил агентству AFP: "Транспортировка турбины может стартовать незамедлительно. Однако нам не хватает необходимых таможенных документов для импорта в Россию. Эта информация может быть предоставлена только клиентом". Представитель концерна указал на то, что разрешение канадского правительства предусматривает как ремонт, так и передачу России. Поэтому предприятие "в настоящий момент не видит никакой связи между турбиной и уменьшением поставок газа".

Правительство ФРГ также считает, что отсутствие одной турбины – выдуманный аргумент. Ведь именно эта турбина – лишь запасной комплектующий элемент. Изначально её возврат в Россию был запланирован на осень. Более того, эксперты убеждены, что она не была бы сразу же принята в эксплуатацию.

При посещении предприятия в Мюльхайме Олаф Шольц обвинил в промедлении Россию. По мнению Шольца, турбина может в любое время поехать по месту назначения. "Просто кто-то должен сказать: мне она нужна, и тогда она очень быстро окажется на месте", – объяснил канцлер. Со стороны Германии никаких препон нет, все разрешения в наличии. "Однако ввиду войны, которую ведёт Россия в Украине, надо постоянно помнить о том, что в любое время могут быть названы ложные причины, ведущие к тому, что что-то не работает", – подчеркнул Шольц. В интервью канадской газете The Globe and Mail канцлер привёл обоснование поставки турбины в обход канадских санкций: "Благодаря этому мы доказали, что Путин блефует. Он больше не может использовать этот повод и аргументировать техническими причинами".

Председатель правления концерна Siemens Energy Кристиан Брух также заявил, что "технически мы не можем понять объяснения" Москвы. Для отправки турбины в Россию недостаёт лишь требования "Газпрома". К тому же ждущая вывоза из Мюльхайма турбина – лишь один из многих агрегатов. В России есть "шесть таких турбин плюс две маленькие". Для полного заполнения "Северного потока – 1" необходимы пять турбин, разъяснил Брух. В настоящее время почему-то работает только одна из них. "Поэтому у нас только 20% возможного объёма газа", – заявил глава концерна в интервью первому каналу немецкого телевидения tagesschau.de.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок встала на сторону Канады во время посещения Монреаля 3 августа. Она обвинила Россию в использовании энергии как средства шантажа и поблагодарила Канаду за солидарность. По словам Бербок, совершенно ясно, что "Путин ведёт гибридную войну, чтобы посеять раздор" между западными странами.

У нас не будет избытка газа

Но факт остаётся фактом: Германия до сих пор зависима от газа из России. По мнению Роберта Хабека, "Газпром" будет решать произвольно", остановить ли поставки газа полностью. "40% полного объёма никогда не были гарантией энергетической безопасности", – заявил политик. Вице-канцлер подчеркнул, что страна находится в серьёзной ситуации, и призвал всех к экономии энергии. "У нас не будет избытка газа", – предупредил Хабек. Однако если Россия прекратит поставки, в распоряжении Германии будет ещё газ из Нидерландов и Норвегии, так что газохранилища удастся заполнить.

По мнению главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера, газ – это часть российской международной политики и военной стратегии. Глава ведомства также не верит, что Россия увеличит поставки газа по украинским газопроводам.

Когда турбина покинет Мюльхайм – пока неизвестно. На войне как на войне.