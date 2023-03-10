Канада запретила импорт алюминия и стали из России

Правительство Канады 10 марта запретило импорт из России алюминия и стали, чтобы уменьшить возможности Кремля финансировать войну в Украине.

"Украина может и должна победить в этой войне, - заявила министр финансов Канады Христя Фриланд. Мы продолжаем делать всё возможное, чтобы ограничить доходы, необходимые Путину для ведения незаконного и варварского вторжения в Украину". Об этом сообщило агентство Reuters.

Запрещается импорт в Канаду как готовой продукции алюминиевой и сталелитейной отраслей, так и полуфабрикатов. В частности, речь идет о листовом алюминии, алюминиевых контейнерах, стальном прокате и трубах.

Канада в координации с западными союзниками приняла меры против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Оттава ввела санкции против более чем 1600 российских лиц и компаний и поддержала Киев, направив правительству Украины помощь в размере более 5 миллиардов канадских долларов ($3,6 млрд) в виде финансовой, военной и иной поддержки.

"Мы добиваемся того, чтобы Путин не мог оплачивать свою войну, продавая Канаде алюминий и сталь и делаем это в координации с США", заявила министр финансов Канады.

В минувшем месяце Соединенные Штаты объявили о введении 200-процентного тарифа на российскую алюминиевую продукцию. Это решение вступило в силу в пятницу 10 марта.



Доля российского алюминия в мировых поставках составляет около 6%.