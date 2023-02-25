Главный дипломат Китая Ван И в Москве. Пекин презентовал 12 пунктов по решению военного конфликта в Украине, среди которых прекращение огня и уважение суверенитета всех стран: реальный выход из кризиса или набор банальностей?

Байден в Киеве и в Варшаве, Путин в Гостином дворе и Лужниках. Битва за Украину продолжается. Чего ждать от второго года войны в центре Европы и как Кремль повязывает российский бизнес кровью и западными санкциями?

Бунт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его конфликт с Минобороны – шоу на публику или системный сбой внутри силового окружения президента России?

Тридцать пять стран, включая США, Германию, Австралию и Польшу выступили за недопуск России на Олимпиаду-2024 из-за войны в Украине. Какой будет Олимпиада в Париже и кого из российских спортсменов больше не ждут на международных соревнованиях?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с публицистом Альфредом Кохом, теннисистом Евгением Кафельниковым и политологом Андреем Колесниковым.

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