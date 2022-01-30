Канада вывезет из Киева часть сотрудников посольства

Власти Канады в воскресенье заявили, что временно вывезут с территории Украины сотрудников канадского посольства, в присутствии которых в Киеве нет насущной необходимости, а также остающихся в стране членов семей дипломатов.

В заявлении МИД Канады говорится, что дипмиссия в Киеве продолжает работу. Причиной эвакуации части дипломатов названы соображения безопасности.

Ранее Соединённые Штаты, Великобритания и ряд других стран предписали членам семей сотрудников дипломатических миссий в Украине покинуть эту страну - из-за опасений возможного российского вооружённого вторжения, которое, по оценке разведслужб, может начаться практически в любой момент и внезапно.

Большинство стран ЕС к таким мерам не прибегло. В Киеве решения о вывозе дипломатов и членов их семей подвергли критике, отметив, что ситуация с безопасностью в стране остаётся под контролем.

Министр обороны Канады Анита Ананд, которая находится в Киеве с визитом, в воскресеньезаявила о передислокации находящихся в Украине канадских военнослужащих в западные регионы страны - дальше от российских границ. По её словам, которые приводит The Globe and mail, канадские военные "переместились к западу от реки Днепр" из соображений предосторожности. Около 200 канадских военных находятся на территории Украины для обучения украинских военнослужащих. В стране есть и другие военнослужащие стран НАТО, однако в Североатлантическом союзе неоднократно заявляли, что они не будут участвовать в боевых действиях в случае российского вторжения.