"Канал перестанет существовать". Разрушение ГЭС влияет на Крым

Уничтожение плотины Каховской ГЭС 6 июня нанесет огромный экологический ущерб. Среди прочих украинских регионов пострадает и аннексированный Россией Крым. Совсем скоро полуостров останется без днепровской воды, прибрежные воды Черного моря будут отравлены горюче-смазочными материалами, а северо-западный ветер принесет в регион тяжелые металлы из донных отложений.

Ученые Украинской природоохранной группы проанализировали, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на дикую природу. Они назвали это событие крупнейшей экологической катастрофой, случившейся в Украине после 24 февраля 2022 года. По подсчетам специалистов, негативные последствия для дикой природы проявятся на площади не менее пяти тысяч квадратных километров. Катастрофа затронет по меньшей мере 59 объектов природно-заповедного фонда выше и ниже по течению Днепра.

Из-за осушения дна Каховского водохранилища в нем погибнут десятки видов рыб и придонная фауна, исчезнут растения. "Большинство живых организмов, населявших Каховское водохранилище, уже погибло или погибнет в ближайшие дни", – говорят ученые. Территорию также покинут птицы, которые гнездились на водохранилище. Оценить влияние на их популяцию из-за осушения водохранилища пока невозможно, отмечается в публикации.

Затопление территорий ниже разрушенной плотины "не оставляет шансов большинству наземных животных (млекопитающие, пресмыкающиеся, насекомые и т.д.)". Кроме того, речной поток уже уничтожил места гнездования птиц, где обитали десятки тысяч особей.

Днепровская вода, затопившая населенные пункты, вынесет в Черное море большое количество горюче-смазочных материалов. Они токсичны для всех морских обитателей – от планктона до китообразных – и могут образовывать пленку на поверхности воды. "Большой объем загрязненных пресных вод в сочетании с летними жаркими условиями может спровоцировать массовое развитие микроорганизмов и водорослей и вызвать цветение воды со всеми негативными последствиями этого явления", – утверждают экологи.

От разрушения плотины Каховской ГЭС пострадает и аннексированный Россией Крымский полуостров. В Крыму при этом "не будет никаких особенных специфических последствий, которых не будет в других украинских регионах", рассказал в беседе с Радио Свобода ведущий научный сотрудник Института зоологии Национальной академии наук (НАН) Украины, доктор биологических наук Павел Гольдин.

Основную опасность для моря представляют попадание в воду токсичных веществ

"Крымский полуостров – это неотъемлемая часть южной Украины. Поэтому последствия прорыва дамбы на Каховской ГЭС и последующего катастрофического разлива и попадания вод Каховского водохранилища в нижний Днепр и дальше в северо-западную часть Черного моря будут такими же, как для других украинских регионов, а именно для Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Все проблемы, которые затронут южно-украинский регион, затронут одновременно с этим и весь Крымский полуостров, особенно его степную часть и ту часть акватории, которая принадлежит северо-западной части Черного моря", – считает эксперт.

Основную опасность для моря, по его словам, представляют попадание в воду многочисленных токсичных веществ органического и неорганического происхождения, например, пестицидов с затопленных полей, нарушение водообмена из-за разрушения ряда канальных сооружений и попадание в воду бактериальных и вирусных патогенов.

Опасные вещества, которые прежде находились на дне Каховского водохранилища, теперь окажутся на поверхности. Порывами ветра их будет разносить на большие расстояния. Это опасно для человека и природы. "В донных отложениях есть тяжелые металлы, потому что в этом регионе находится огромное количество промышленных предприятий Запорожья и Днепра. Тяжелых металлов там более чем достаточно, и они действительно несут угрозу", – говорит Гольдин.

Одним из последствий уничтожения ГЭС, с которым Крым столкнется совсем скоро, станет прекращение подачи воды в Северо-Крымский канал. По этой искусственной артерии длиной более 400 километров днепровская вода поступает на полуостров. Водозабор находится выше разрушенной плотины, поэтому сброс воды из Каховского водохранилища приведет к обмелению канала.

"Северо-Крымский канал перестанет существовать, поскольку, скорее всего, произошло повреждение канального сооружения, которое было предназначено для того, чтобы отводить воду из Днепра в Северо-Крымский канал. То есть мы возвращаемся к ситуации до полномасштабного вторжения, к ситуации на 2021 год, когда у Крыма были только свои внутренние водные ресурсы", – отмечает ученый.

Подача воды в Северо-Крымский канал прекратилась после аннексии Крыма в 2014 году, когда назначенные Россией власти Крыма и Госводагентство Украины не смогли договориться об условиях поставки воды на полуостров. Российские войска, вторгшиеся в Украину в феврале 2022 года, возобновили подачу воды по каналу на полуостров после оккупации южных регионов Украины.

По словам Павла Гольдина, оценить экологические последствия блокировки и разблокировки Северо-Крымского канала можно будет только после деоккупации Крыма.

"Необходимо проведение мониторинговых мероприятий на освобожденной территории, когда можно будет привлечь в команду независимых высококвалифицированных специалистов. Взять пробы, провести анализы в разных экосистемах, посмотреть, что происходит в Приазовье, в Степном Крыму, на [черноморском] побережье, и тогда можно будет получить адекватный ответ на этот вопрос. Сейчас мы вынуждены работать по спутниковым снимкам. Все-таки этого недостаточно для проведения полноценного исследования", – отметил ученый.

Представители российской администрации аннексированного полуострова утверждают, что Крым без воды не останется. При этом даже они признают "риски, что Северо-Крымский канал будет мелеть" и что рисовые плантации на площади 3,2 тысячи гектаров будут уничтожены. Обмеление уже фиксируется: с 6 по 8 июня уровень воды в канале упал на 50 сантиметров, как сообщили назначенные Россией власти.

Будущие проблемы с водоснабжением Крыма предвидят и российские ученые. Если события будут развиваться по худшему сценарию, то Северо-Крымский канал пересохнет, прогнозирует бывший министр экологии и природных ресурсов РФ, член-корреспондент Российской академии наук эколог Виктор Данилов-Данильян.

"В Крыму наступят те трудности, с которыми он хорошо познакомился за период с 2014-го по начало 2022 года: нехватка воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, острая нехватка воды для сельского хозяйства и частично для промышленных предприятий. Неприятности обойдут только южный берег Крыма, где есть свои запасы пресной воды. Вышеобозначенные трудности возникнут в центральной и восточной части Крымского полуострова", – заявил Виктор Данилов-Данильян в беседе с крымскими журналистами.

Под подтопление попали три заповедные территории

Павел Гольдин из Института зоологии НАН Украины не берется прогнозировать, сколько времени и ресурсов потребует восстановление экосистем, уничтоженных в ходе разрушения плотины Каховской ГЭС.

"Сначала нужно оценить обстановку. То есть для того, чтобы делать прогноз, нужно сначала получить диагноз. Мы должны провести исследование на как можно большей территории, чтобы понять, что именно происходит, и после этого говорить о прогнозировании", – отмечает он.

В то же время ученый признает, что уже сейчас можно говорить о необратимых последствиях из-за затопления территорий нижнего Днепра.

"Под подтопление попали три заповедные территории: это Нижнеднепровский национальный природный парк, национальный парк "Алешковские пески" и Черноморский биосферный заповедник. На этой территории находятся места обитания редких видов, в том числе эндемичных видов животных и растений. Ясно, что некоторые из них могут быть безвозвратно утрачены – просто погибнут популяции животных, которые там обитали. Это те главные последствия, которые мы прямо сейчас наблюдаем в режиме реального времени", – говорит Гольдин.

Украинская сторона с начала полномасштабного вторжения ведет учет экологического ущерба, нанесенного в результате боевых действий. По данным Офиса президента Украины, в марте 2023 года сумма ущерба, причиненного окружающей среде, оценивается в 2 триллиона гривен (более 54 миллиардов долларов) без учета вреда природе, нанесенного на временно оккупированных территориях. В аннексированном Крыму, где не было активных боевых действий, основной ущерб природе, по словам экологов, приносят попадание в море нефтепродуктов и компонентов ракетного топлива, рытье окопов на севере Крыма и вдоль западного побережья, уничтожение почвенного покрова гусеничной техникой и попадание в почву продуктов взрыва в ходе воинских учений.