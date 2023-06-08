"Мы вернемся в 30-е годы". Последствия разрушения плотины Каховской ГЭС

В Херсонской области Украины в населенных пунктах, расположенных ниже Каховской ГЭС по течению Днепра, вторые сутки продолжает расти уровень воды после разрушения плотины гидроэлектростанции. Десятки сел оказались полностью под водой, тысячи людей были вынуждены покинуть привычные места проживания. Семь человек числятся пропавшими без вести. Не меньшая по масштабам экологическая и гуманитарная катастрофа разворачивается в районе Каховского водохранилища, вода в котором стремительно убывает.

Украинские власти без обиняков винят Россию в преднамеренном подрыве плотины Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, хотя спустя сутки Владимир Зеленский признался в интервью немецкому изданию Bild, что Украина пока не располагает доказательствами непосредственной причастности российских военных к ее разрушению. Официальные представители администрации президента США воздерживаются от того, чтобы в принципе говорить о "подрыве", а эксперты допускают, что к разрушению конструкции могла привести совокупность нескольких факторов: последствия обстрелов, недостаток профессионального управления сбросом воды в условиях российской оккупации и преступная халатность. Россия, в свою очередь, обвиняет в подрыве плотины Украину – эта версия, однако, в принципе не находит каких-либо подтверждений.

Военные аналитики, например директор российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман, призывают не спешить с выводами о том, было ли разрушение плотины намеренным. Косвенные свидетельства вызывают недоумение: оккупированный Россией левый берег Днепра расположен значительно ниже, чем контролируемый Украиной правой, и ущерб от наводнения для него будет в разы больше, чем для находящегося напротив Херсона и других населенных пунктов. Кроме этого, нет никаких свидетельств того, что российская армия пыталась заранее эвакуировать из зоны затопления своих военных.

Аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team, изучившие спутниковые снимки плотины, отмечают, что она разрушалась поэтапно, и обращают внимание на предшествующий ему обвал автодороги над открытыми затворами водосбросов ГЭС.

В начале 2023 года декан факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, доктор географических наук Игорь Пилипенко опубликовал в соавторстве с проректором ВУЗа Дарьей Мальчиковой статью под названием "Каховское водохранилище: двигатель экономики и театр военных действий" в издающемся в Берлине журнале Osteuropa, посвященном политическому развитию и культуре стран Центральной и Восточной Европы.

В этой статье Пилипенко и Мальчикова еще за несколько месяцев до событий 6 июня писали, что Россия может преднамеренно уничтожить плотину Каховской ГЭС – но лишь тогда, когда российская армия будет вынуждена отступить с занятых ей частей Запорожской и Херсонской областей Украины. В ней так же отмечается, что если Россия и пойдет на разрушение плотины, то только после максимального сброса воды из водохранилища, чтобы снизить ущерб оккупированным ею территориям от приливной волны.

На момент разрушения плотины в ночь на 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище, напротив, был рекордно высоким: на протяжении нескольких предшествовавших катастрофе месяцев, как следует из спутниковых снимков, на плотине ГЭС были открыты лишь три задвижки, обеспечивающие сброс воды. Рекордные уровни воды, вызванные в том числе и сезонным фактором, подтверждаются и независимыми замерами.

Сторонники теории преднамеренного взрыва плотины россиянами призывают не искать логику в действиях оккупационных властей, апеллируя к алогичности множества российских действий за время полномасштабной войны, включая само решение ее начать. Вместе с этим можно отметить еще один важный фактор: разрушение плотины на многие годы лишит водоснабжения днепровской водой Крым, поскольку исток Северо-Крымского канала находится прямо в Новой Каховке чуть выше плотины. Сейчас, как показывают спутниковые снимки, канал уже обмелел, а ведь именно решение вопроса о снабжении аннексированного Россией полуострова декларировалось Москвой как одна из задач "специальной военной операции", и сразу после оккупации Херсонской области российская армия действительно снесла построенную украинцами дамбу, предотвращавшую поступление воды в канал.

7 июня российский телеграм-канал "Воля" со ссылкой на анонимный источник в российской армии написал, что подрыв плотины планировался на конец этой недели – но в процессе проверки готовности к нему двое саперов случайно привели взрывное устройство (или устройства) в действие раньше времени, погибнув и не дав россиянам заранее эвакуировать из зоны затопления своих военных. Подтвердить эту информацию из других источников Радио Свобода не удалось, вызывает сомнения и осуществление "проверки готовности" глубокой ночью за несколько дней до планируемого взрыва.

Версию о том, что подрыв плотины мог произойти, но не тогда и не так, как это планировалось, допускает и Игорь Пилипенко. Радио Свобода поговорило с ним о том, что предшествовало трагедии в Херсонской области, как утроен каскад водохранилищ на Днепре, какие последствия катастрофа на Каховской ГЭС вызовет в украинских регионах, расположенных как вниз, так и вверх от нее по течению Днепра, а также о возможных сроках и в принципе о возможности восстановления нормальной жизни в регионе при двух сценариях – деоккупации захваченных Россией территорий и в случае неспособности Украины освободить их.

"Нужно было управлять станцией"

– В начале этого года вы писали, что преднамеренное понижение уровня воды в Каховском водохранилище, о котором тогда писали, является подготовкой к разрушению плотины, и это разрушение произойдет, когда Россия будет вынуждена отказаться от левобережных частей Запорожской и Херсонской областей. Имеющиеся данные показывают, что перед прорывом плотины уровень воды в водохранилище, напротив, был рекордно высоким. Как это получилось?

– Уровень воды начал повышаться где-то с середины апреля. Был очень большой паводок в долине Днепра, который начинается с Валдайской возвышенности, формируется значительной частью в Беларуси и в северной Украине. Именно благодаря этому начал резко расти уровень. Фактически управление уровнем воды осуществлялось так называемыми заслонками-шандорами, которые были специально открыты – и происходил сброс воды. Количества открытых заслонок не хватало для того, чтобы "переварить" этот паводок и сбросить его ниже по течению, в нижний Днепр. Они просто не открывали новые заслонки, чтобы сбрасывать воду. Более того, машинный зал не работал, поэтому приток воды превышал сброс. В итоге где-то с 13 метров уровень воды достиг 17,4–17,5 метров при ординарном – 16 метров.

– Повышение уровня воды в Каховском водохранилище до рекордных уровней было скорее естественным или искусственным?

– Для Каховского водохранилища это самый большой уровень. Водохранилище – в принципе система искусственная, и им нужно управлять. В Украине существует бассейновое управление Днепром, потому что это шестое водохранилище, до него у нас есть Киевское, Каменское, Кременчугское, Днепродзержинское водохранилища, Днепрогэс (бывшее озеро имени Ленина) и Каховское водохранилище. Вся система управляется бассейновым управлением. Но для того, чтобы управлять Каховским водохранилищем, нужно было управлять станцией. Да, существуют небольшие подъемы воды, связанные с тем, что водохранилища весной специально повышают уровень, чтобы был запас на август и сентябрь, когда потребление воды огромное, потому что это наиболее сухой период, температуры высокие, а стока Днепра мало. В этот период особенно большим было потребление, связанное с сельскохозяйственными задачами, ирригацией. То, что из этих 15 шандор, насколько известно, работало только 3, означает, что сбрасывали лишь одну пятую от возможного. Там ничего сверхтехнологичного нет, и они не могли быть разрушены. Они работали 60 лет, и работали все время, до октября-ноября прошлого года. Я, честно говоря, всегда предполагал, что россияне понижают уровень для того, чтобы в случае необходимости вал воды, который больше всего затронет именно левобережье, контролируемое Российской Федерацией, был меньше. Левобережье страдает больше правобережья, правый берег высокий, относительно крутой. Условно говоря, каждые 10 сантиметров подъема уровня воды в Днепре – это затопление 15 метров вглубь берега на левом берегу и всего 3 метров на правом. К сожалению, получилось так, что ликвидация плотины произошла в пик уровня, да еще и в исторический пик.

"Плотина нужна обеим сторонам"

– Вы также писали, что эта ликвидация плотины произойдет, когда Россия поймет, что ей надо оставлять оккупированные части Запорожской и Херсонской областей. Означает ли, если эта ликвидация была намеренным шагом России, что она поняла, что будет вынуждена уходить с этих территорий?

– Почему это сделано сейчас – я, честно говоря, не понимаю. Может быть, имел место какой-то эксцесс исполнителя. Плотина ценна и нужна обеим сторонам, и поэтому я всегда был уверен, что ее будут беречь. Даже те удары, которые наносились по ней весной, во-первых, наносились не очень мощным оружием, а во-вторых, целенаправленно били по мосту, который, в общем-то, является простой конструкцией и не имеет отношения к "телу" плотины. Плотина была построена в 50-е годы, уже в парадигме существования ядерного оружия, и она представляет из себя своего рода огромный глиняный кирпич, обшитый железобетоном. Что произошло? Я по-прежнему считаю, что мог быть только внутренний взрыв. Почему это сделали сейчас, я не понимаю. Никаких причин оставлять левобережье сейчас для российской армии нет. Во временных позициях Украины, которые были созданы на островах, в плавнях, я, как житель Херсона, угрозы для россиян не вижу. Реальное их снабжение практически невозможно, максимум туда можно доставить легкую технику. Я всегда был убежден и остаюсь убежденным в том, что взрывать плотину можно было только при отходе, потому что сейчас начинается летний период и новые поставки воды через Северо-Крымский канал невозможны. А кому нужен больше всего сейчас Северо-Крымский канал? Конечно же, он нужен весной для заполнения водохранилищ в Крыму. Как бы ни говорили крымские власти, на самом деле зависимость от днепровской воды там была и остается огромной.

– По словам одного из экспертов-гидротехников, любую плотину можно размыть за счет "прорана", когда при образовании даже небольшой промоины быстро текущая вода разрезает металл, бетон, все, что угодно. Могла ли эта промоина образоваться не из-за взрыва?

– Представители "Укргидроэнерго" заявляют, что такого быть не могло. Точно можно сказать, что поток воды был огромным. Если мы посчитаем падение уровня воды в Каховском водохранилище, то за сутки из него вылилось 4,5-5 кубических километров воды. Это приблизительно одна девятая годового стока всего Днепра. Конечно, такой адский поток мог просто "допилить" травмированную первичным взрывом плотину.

"Все было в руках России"

– В чьих руках было управление плотиной и всеми связанными с ней системами? Год назад, в мае 2022 года, украинские власти уже обвиняли Россию в бесконтрольном сбросе воды из Каховского водохранилища.

– Все было в руках России. Можно было, условно говоря, созвониться с нужными людьми на другом берегу и сказать: "Сейчас придут мастера и откроют шандоры, и вы не будете стрелять". Всегда можно договориться. В этой системе все тесно связано, там потянул – здесь вылезло. Поэтому, собственно, и было создано бассейновое управление, которое следило за множеством параметров. После оккупации Украина могла управлять уровнем воды только одним образом – не сбрасывая воду с Верхнего Днепра. Но мы же не можем совсем не сбрасывать, потому что Днепр течет, и воду нужно сбросить сначала с Киевского водохранилища, из Киевского она попадет в Каменское, из Каменского в Кременчугское, из Кременчугского в Днепродзержинское, потом в ДнепроГЭС, потом в Каховское. Сбрасывать надо все равно, вода течет, Днепр – это большая река.

– Можно ли провести параллели между сбросами воды год назад, когда так же подтапливало Новую Каховку, с тем, что происходит сейчас?

– Да, но в малом масштабе, потому что там в основе лежали природные процессы. Вопрос – как мы ими управляем. Май в Каховском водохранилище – это пик паводка, пик воды, которая прошла уже по всей долине Днепра и добежала до нас. В этот период происходит большой сброс через шандоры, вырабатывается большой объем электроэнергии. При этом конструкция плотни такова, что весь 2019-й, 2020-й, 2021-й годы усиленно шли разговоры о том, что нужно на правом берегу Днепра врезать в тело плотины еще один машинный зал и сделать Каховскую ГЭС-2, как было в свое время сделано на ДнепроГЭСе, чтобы она работала именно в тот период, когда воды очень много, и вода не просто сбрасывалась мимо гидроагрегатов, а шла именно через них. Кроме того, в нормальных условиях в апреле ежегодно происходит событие, которое называется "торжественный пуск воды в Северо-Крымский канал". Северо-Крымский канал сезонный, он работает только с весны по осень, остальное время он сухой. Все подготавливается в течение зимы, а в апреле производится пуск воды. Он забирает 4 кубических километра, чтобы докачать их до Керчи по магистральным и региональным каналам. Мы можем говорить о том, что в этом сложном балансе сброса и потребления все было нарушено, что и привело к гигантским колебаниям уровня воды в водохранилище – от 13,8 до 17,5 метров. 3,7 метра – это просто огромный объем.

– Если это был намеренный подрыв, сможем ли мы когда-либо увидеть какие-то его следы этого на плотине Каховской ГЭС?

– Я думаю, нет. Вода быстро разрушает все. Все будет настолько деформированным, мне кажется, что мы уже ничего не установим. Разве что появится какое-то свежее видео, которое пока "придерживают".

– Могут ли повреждения зданий на Каховской ГЭС быть вызваны взрывом или, напротив, они соответствуют разрушениям от потока воды?

– Конечно, вначале что-то было разрушено, а потом уже пошли огромные куски, пошла лавина обломков, все это понесло просто, и теперь оно будет лежать в нижнем бьефе, разрушенное, деформированное, и мы ничего никогда не установим. Машинный зал до сих пор формально стоит. Он покорежен, он деформирован, но он стоит. Подрыв там мог быть осуществлен только в месте расположения гидроагрегатов. Он «ползет», и я думаю, если вода так и будет течь, то она «дорежет» плотину и машинный зал опрокинется.

"Работу потеряют сотни тысяч людей"

– Перед тем как перейти к вопросу о последствиях, я хочу спросить: с какими прецедентами в мировой истории можно сравнить разрушение плотины Каховской ГЭС?

– Мне прежде всего приходят в голову удары английской авиации, очень технологичные, специальными прыгающими бомбами, по плотинам на Рейне. Рейн – это была Рурская зона, основа экономики и машиностроения Германии, поэтому было принято такое решение. Были огромные повреждения, были прорваны плотины, затоплены города, населенные пункты и предприятия остались без воды, а вода нужна для машиностроения, металлургии и так далее.

В случае с плотиной Каховской ГЭС я, честно говоря, такого смысла не вижу. Вокруг Каховского водохранилища фактически сформировался специфический мир, который в условиях сухой степи завязан на воду. Во-первых, встает вопрос о водоснабжении приазовского региона. Там вода идет из Каховского магистрального канала, не Северо-Крымского. Теперь он фактически закрыт. Машинный зал, который поднимал воду на высоту порядка 30 метров и распределял дальше по системе, уничтожен. Воды в Каховском канале не станет. То есть такие города, как Мелитополь, Бердянск, а это самые крупные города Приазовья после Мариуполя, все населенные пункты между ними фактически останутся без питьевой воды. Не будет работать Приазовский канал специальный водовод на Бердянск. Кроме того, многие населенные пункты вдоль каналов использовали эту воду для технологических нужд. Часть городов, например Никополь, крупный металлургический центр Украины, где находится ферросплавный завод, тоже может остаться без воды.

Следующий удар – это большой канал Днепр – Кривой Рог. Официально он называется "Днепр–Кривбас" и снабжает водой Криворожский бассейн. Он начинается на границе Херсонской и Днепропетровской области, у села Марьинское, фактически на границе этих двух областей, и снабжает водой 700-тысячный Кривой Рог, в том числе его металлургические предприятия. Криворожский бассейн – это крупнейший центр добычи железной руды в Европе. Что касается Запорожской АЭС, там пока можно работать в автономном режиме, ничего хорошего, но прямой угрозы нету. Если уровень Каховского водохранилища упадет гораздо ниже 10 метров, то вообще прекратится подача воды в Северо-Крымский канал. Выпадут огромные зоны орошения, а из орошаемых останутся только небольшие регионы вокруг так называемого природного региона Алешковские пески, там специфическая гидрогеологическая ситуация, огромные песчаные массивы, вода просачивается сквозь песок, формируя водоносные горизонты, очень чистая, низкой минерализации. В остальных районах среднее годовое количество осадков – 350 миллиметров при испаряемости 1000–1100, там все очень быстро высохнет, фактически за один сезон, нельзя будет выращивать традиционные массовые овощные культуры и некоторые технические, такие как соя, которая очень хорошо идет на внешний рынок, потому что это не только продукты питания, но и технологическое сырье, и корм скоту. Соя – очень большой кусок экспорта Украины. Не будет выращиваться лук. Высокотехнологичные предприятия по выращиванию лука давали урожай 100 тонн с гектара. Это просто потрясающие цифры.

Наконец, орошение – это занятость людей. По прогнозам, работу потеряют 150-200 тысяч людей только в Херсонской области. Там работает фактор мультипликационного эффекта, который обычно описывается для городов, но он работает и в сельской местности. Возникают магазины, магазины – это новые рабочие места, это доставки, это какие-то новые сервисы. Сейчас села будут очень быстро деградировать, потому что у них выбивается фундаментальная экономическая база, база их существования. Мы вернемся в ситуацию, которая существовала много-много лет назад. Чтобы вы понимали, после создания системы орошения села в Каховском районе выросли в 3,4 раза. Теперь население должно будет сократиться фактически вдвое.

– Это касается и правого, и левого берега?

– Это касается прежде всего левого берега, на правом берегу не очень большие массивы орошаемых земель. Они имеют очень специфические источники воды, это была местная вода, ее поднимали с Каховского водохранилища электричеством на высоту 40–50 метров. Поэтому эти районы проигрывали в конкуренции региону Северо-Крымского канала, где вода бежала самотеком. Области орошения на правом берегу – это прежде всего радиус около 40 километров вокруг Херсона. Там оросительные системы питались от речки Ингулец, это последний большой правый приток Днепра, на котором в июле, августе и сентябре были очень большие бои. Там вода очень плохого качества, ее постоянно пытались разбавлять чем-то, она высокоминерализированная. В норме ею в принципе нельзя было поливать. Вот эти районы орошения на стыке Херсонской и Николаевской области еще будут работать.

"Новую плотину можно построить за три года"

– Если суммировать, то из ныне контролируемых Украиной территорий больше всего пострадает Кривбас и его промышленность, а из оккупированных Россией – орошаемая зона на левом берегу Днепра.

– И питьевое водоснабжение, прежде всего Приазовья. Кроме того, скорее всего, придется сворачивать восстановленное в том году орошение в степном Крыму. Были сообщения [главы аннексированного Крыма Сергея] Аксенова, что орошение восстановлено, что это очень важно. Теперь все это дело нужно сворачивать.

– Сколько времени потребуется на восстановление всей этой системы с учетом двух сценариев: Украина возвращает себе контроль над всеми территориями Запорожской и Херсонской областей или оказывается не в состоянии его вернуть?

– Первый сценарий позитивный, на который мы все надеемся. "Укргидроэнерго" заявляет, что новая плотина будет построена за три года, и я в принципе в это верю, потому что инфраструктура вокруг создана, стройки сейчас отличаются от тех, которые существовали в начале 50-х годов с огромным количеством ручного труда. До технического уровня водохранилище можно заполнить даже за один год. Все будет зависеть от того, насколько оно будет спущено и от того, насколько мы себе сможем позволить не сбрасывать воду в нижний Днепр. Если мы накапливаем воду в водохранилище, мы ее в этот момент не сбрасываем. Но это не стратегические, а технологические тонкости.

В случае негативного сценария, естественно, ничего восстановить будет нельзя. Потому что Новая Каховка, плотина – это "суперточка", от которой зависит все. Она создала водохранилище, водохранилище создало каналы, условия для их существования. Не будет орошения не будет поставок питьевой воды. Будет вот ситуация 30-50-х годов прошлого века: редкое, малочисленное население, редкие села, привозная вода.