Кандидат от правящей партии Кипра не вышел во 2-й тур выборов президента

На Кипре во второй тур президентских выборов вышли бывший глава МИД страны Никос Христодулидис и дипломат Андреас Маврояннис. Представитель правящей партии Авероф Неофиту остался на третьем месте, проиграв 3,5% Маврояннису.

Явка в первом туре превысила 72%. Оба кандидата выдвигались в статусе независимых. Христодулидис, поддержанный правоцентристскими партиями, получил 32%. Маврояннис, поддержанный левыми силами, набрал 29,6%. Для победы кандидату необходимо было получить 50%+1 голосов.

Второй тур состоится в воскресенье, 12 февраля. Итоги будут во многом зависеть от того, в чью поддержку выступит правящая партия. Христодулидис уже запланировал с ней переговоры: он заявил, что намерен просить о встрече нынешнего президента Кипра и Неофиту – выбывшего из президентской гонки лидера партии.

В штабе Мавроянниса сообщили, что точно не будут просить о поддержке ультранационалистическую партию, но готовы вести диалог со всеми демократическими силами в стране.