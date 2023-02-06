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Кандидат от правящей партии Кипра не вышел во 2-й тур выборов президента

Победитель первого тура Никос Христодулидис

На Кипре во второй тур президентских выборов вышли бывший глава МИД страны Никос Христодулидис и дипломат Андреас Маврояннис. Представитель правящей партии Авероф Неофиту остался на третьем месте, проиграв 3,5% Маврояннису.

Явка в первом туре превысила 72%. Оба кандидата выдвигались в статусе независимых. Христодулидис, поддержанный правоцентристскими партиями, получил 32%. Маврояннис, поддержанный левыми силами, набрал 29,6%. Для победы кандидату необходимо было получить 50%+1 голосов.

Второй тур состоится в воскресенье, 12 февраля. Итоги будут во многом зависеть от того, в чью поддержку выступит правящая партия. Христодулидис уже запланировал с ней переговоры: он заявил, что намерен просить о встрече нынешнего президента Кипра и Неофиту – выбывшего из президентской гонки лидера партии.

В штабе Мавроянниса сообщили, что точно не будут просить о поддержке ультранационалистическую партию, но готовы вести диалог со всеми демократическими силами в стране.

  • Кипр получил независимость от Великобритании в 1960 году. В 1974 году на территорию Кипра вторглась Турция – в результате северная его часть, около 36% всего острова, оказалась под турецким контролем. В 1983 году Турецкая республика Северного Кипра провозгласила свою независимость. Её признала только Турция, против ТРСК были введены международные санкции.
  • С тех пор велись переговоры об объединении Кипра. В 2017 году они зашли в тупик. Нынешний кандидат в президенты Маврояннис ранее возглавлял греко-кипрскую делегацию на переговорах.

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