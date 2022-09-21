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Турецкие СМИ сообщили о подготовке авиарейсов из России на Северный Кипр

Аэропорт на Северном Кипре, архивное фото

Россия наладит прямое регулярное авиасообщение с частично признанной Турецкой республикой Северного Кипра. Об этом сообщили турецкая газета Milliyet и национальная редакция канала CNN со ссылкой на анонимные источники. Утверждается, что первые рейсы могут быть отправлены уже в середине ноября.

Республику признаёт только одно государство в мире, Турция. Остальные страны и ООН считают эту территорию частью Кипра, которая не контролируется Никосией. С точки зрения ООН, эта часть острова находится под оккупацией Турции.

Как пишет Milliyet, рейс из России может состояться 15 ноября, под открытие нового терминала аэропорта Эрджан, в котором, как ожидается, примет участие президент Турции Реджеп Эрдоган. Президент частично-признанной республики в комментарии газете назвал возможный рейс "шагом на пути к признанию" государства и заявил, что Москва недовольно участием Кипра в санкциях против России. Турецкая пресса также отмечает, что о возможных переговорах стало известно вскоре после снятия эмбарго Вашингтоном на поставку вооружений Никосии. Оно действовало 35 лет, с 1987 года.

Издания не сообщают, какая именно авиакомпания может совершать рейсы, CNN передаёт, что полёты могут быть оформлены через одного из туроператоров. В России сообщения турецких СМИ не комментировали.

Президент Кипра Никос Анастасиадис сообщил в среду, что обсудит тему с главой российского МИД Сергеем Лавровым, передаёт CyprusMail. Кипрская газета "Политис" сообщает, что бывший российский посол Станислав Осадчий проинформировал МИД страны, что Москва не меняла позицию по Северному Кипру и прямых рейсов туда быть не может. В то же время Осадчий уже отправлен в отставку, его место 12 сентября занял бывший президент Ингушетии Мурат Зязиков.

Издания Кипра отмечает, что Зязиков исповедует ислам, как и живущие на острове турки, и называет его назначение "подарком Путина президенту Турции Эрдогану". Посол должен приступить к своим обязанностям в конце этой недели.

  • Авиаперелёты на Кипр запрещены после февральского вторжения России в Украину в рамках пакета санкций Евросоюза. Кроме того, страна пересматривает полученные некоторыми россиянами гражданства в обмен на инвестиции. Лишить получивших паспорта ЕС граждан из санкционного списка ЕС призвал Брюссель.

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