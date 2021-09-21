Кандидат "Умного голосования" победил благодаря голосам из Лондона и Парижа

Кандидат от ЛДПР Алексей Диденко, которого поддержал проект Алексея Навального "Умное голосование", победил на выборах в Госдуму за счет голосов россиян, живущих в Лондоне и Париже. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЦИК.

Диденко, как и его соперник, кандидат от "Единой России" Илья Леонтьев избирались в Госдуму по округу №181 в Томской области. К этому округу относятся десять участков, расположенных в посольствах и консульствах России в Великобритании, Франции и Литве.

По мере подсчета голосов сначала лидировал Леонтьев, однако вечером, после обработки 100 процентов бюллетеней, оказалось, что победил Диденко с перевесом в 600 голосов.

На избирательном участке в Лондоне Диденко получил 1023 голоса, а Леонтьев — 95 голосов. В Париже за Диденко отдали 575 голосов, за Леонтьева — 165. На других участках во Франции за кандидата от ЛДПР проголосовали 204 человека, за представителя "Единой России" — 87 человек. В Литве Диденко уступил Леонтьеву. Результаты голосования в консульстве России в Эдинбурге пока не опубликованы.

Голосование по партийным спискам выявило, что большинство россиян, живущих в Великобритании, Франции и Литве, отдали предпочтение КПРФ – около 30 процентов. На втором месте идет "Единая Россия" – 22 процента, затем ЛДПР – 16 процентов. "Яблоко" получило на этих участках 10 с половиной процентов голосов, "Справедливая Россия" – около семи.