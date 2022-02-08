"Кандидат в обезьяннике". Соцсети о выборе символа Новосибирска

Если кто-то в России ещё верил в возможность честных выборов хотя бы на региональном или местном уровне, то в эту веру вбит мощный, возможно, окончательный гвоздь: когда в Новосибирске решили выбрать новогодний символ города среди животных городского зоопарка, властям не понравился народный фаворит, орангутан Бату. В результате сначала начались накрутки в пользу других зверей (барс, манул, медведь), а потом голосование просто остановили.

Отношение комментаторов к происходящему, кажется, можно описать мемом "шутка смешная, а ситуация страшная".

Кристина Астафурова:

Орангутан Бату из Новосибирска после честной победы на местных выборах покинул Россию.

Абы Шукюров:

После выборов на орангутана Бату будет заведено уголовное дело за массовое хищение плодов и листьев деревьев у других обитателей зоопарка. Минюст собирается включить орангутана в список иностранных агентов за фрукт, полученный от гражданина Непала.

По моим источникам, орангутан уже собирается эмигрировать в Грузию, кроме того, поддержку орангутану готовы оказать независимые некоммерческие организации. Международное сообщество озабочено.

Сам орангутан Бату прокомментировал происходящее следующими словами: "Сегодня честность и справедливость стали синонимами чуда. Что я могу сказать? Новогоднего чуда не случилось, а остальное вы сами знаете"

P. S. Орангутан Бату - смелый человек, мало того, что он ведет избирательную кампанию из решетки, так еще и консолидировал оппозицию.

Медиатехнолог:

Очевидно, что одиозный мэр Новосибирска Анатолий Локоть начал воспринимать подобное голосование, как протестное, и решил не проигрывать даже орангутангу.

Ситуация напоминает относительное недавнее голосование за имя для омского аэропорта. Общественность больше ради шутки, а в подоплеке и действительно в качестве протеста, активно голосовала за Егора Летова, уроженца Омска и достаточно одиозного музыканта. Тогда данное голосование тоже было воспринято властью в качестве некоего референдума о доверии, и административным путем был пропихнут военный инженер, герой Советского Союза Карбышев.

Ирина Левит:

1. Господа из мэрии! Если агитацию за орангутана вы приравняли к политической борьбе и на этом основании аннулировали результаты выборов, то надо ли понимать, что вы честно признали: в политическом плане вы проигрываете обезьяне?

2. Господа из зоопарка! Вы заявили, что любите всех своих питомцев. Тогда чем орангутан хуже барса? Или у вас по Оруэллу: «все животные равны, но одни более равны, чем другие»? Тогда будьте любезны, повесьте на вольеры таблички: «Данное животное является фаворитом мэрии и лично мэра Локтя».

Геннадий Торгунаков:

На мой взгляд, власти Новосибирска наоборот могли бы сыграть в большой плюс, если бы выиграл кандидат за которого изначально голосовали жители без использования политтехнологий. Ведь какой можно было бы сделать пиар для туристов и сувенирный бренд из классного и неподражаемого Бату! Но видно, привычка, чтобы побеждал, тот кто надо намного сильнее, чем разум. Сейчас зоопарк решил просить закрыть голосование, так как оно приобрело политический окрас. Вот уж каламбур. Политика и зоопарк всегда шагают рядом.

Когда же власть научиться слушать голоса людей!?

А орунгутан Бату и правда хорош.

Ирина Комлева:

И правильно, я считаю. Сначала они выберут символ города, потом захотят выбрать мэра, потом... Страшно представить, куда заведет эта вольница. Поэтому и пришлось Апешечке вмешиваться..

Стас Мохначёв:

Интересно, кому конкретно в мэрии Новосибирска пришла «блестящая» идея устроить политический цирк из простого голосования? И за каким чёртом прикрываться зоопарком? Неужели даже тут властям стало страшно дать людям проголосовать, как они хотели?

Кто-то, впрочем, относится ко всему более чем серьёзно.

Егор Холмогоров:

Бату звали завоевателя, убившего десятки тысяч русских, спалившего десятки русских городов, отбросившего Русь на столетия назад.

В случае с Новосибирском игра еще понятней, мол это не Россия, а евразо-ордо-монголия.

Собственно после этого Павиан Гитлер как "талисман на день победы" будет выглядеть не слишком вызывающе.

Иван Жданов:

Выбирали обезьянку в Новосибирске. Душнилы: война идёт, Кадыров, чем вы там занимаетесь, гу-гу-гу…

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Объясню. Любой режим боится быть смешным. Не для того они танки выгоняют, чтобы быть смешными. Путин уничтожал всю сатиру от «Кукл» до «КВНа», чтобы не дай бог не показаться смешным. Ему очень некомфортно, когда над ним «великим» смеются.

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Мало вещей, над которыми сейчас можно посмеяться. Цены растут, политзаключённых сотни, безнадёга.

К этому не нужно относиться серьёзно. Это забавно, как АПшка вмешивается в такие «выборы».

И совсем не отменяет того, что к серьёзным вещам нужно готовиться и о них думать.

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Мне вот неинтересна олимпиада. Совсем. Не понимаю ни смысла, ни радости. Но навязывать это своё мнение я никому не собираюсь.

Мы боремся за то, чтобы каждый выбирал себе развлечения/радости/религии/мнения на свой вкус. Жить без этих радостей невозможно. С ума можно сойти.

Леонид Волков:



Российской власти очень не нравятся горизонтальные связи и самоорганизация. (И понятно, почему. Потому что сторонники власти уже в меньшинстве, но противники власти еще об этом не знают; и Кремль готов на многое, чтобы они как можно дольше пребывали в неведении).

История с выборами орангутана Бату еще долго будет аукаться всем адептам электронного голосования по-российски; ее будут к месту и не к месту вспоминать, когда Кремль будет пропихивать свой ДЭГ (хотя в Новосибирске никакого блокчейна не было); она станет символом того, что электронным голосованиям доверять нельзя — подобно тому, как в 2011 году символом нечестных выборов стали не многочисленные адские фальсификации, а безобидные "146%" (никаких 146% в базе ГАС-Выборы никогда не было, это была просто опечатка в инфографике).

В Кремле не могли этого не понимать, а все ж таки не дали орангутану победить даже в шуточном голосовании. Потому что иначе десятки тысяч новосибирцев (и не только) задали бы себе вопрос: а как так выходит, что мы запросто переголосовываем сторонников власти в ненастоящем голосовании, а в настоящем — нет? Если на самом деле нас больше (и настолько больше), то почему в мэрии Локоть, а в Кремле — Путин? Чур, чур от таких мыслей! Нет, надо было задавить их в зародыше, показать: голосуй, не голосуй, а в итоге результат будет таким, как скажет начальство. Надо — нарисуют; надо — отменят. Орангутан не пройдет.

Дмитрий Колезев:

Замечательная получилась история не только про Новосибирск и не только про зоопарк. Она про то, как людям нужны выборы и вообще любые формы коллективного участия граждан в жизни общества. Про то, как протестные настроения могут принимать самые причудливые формы. Про то, как власть боится даже такого комичного протеста. Наконец, про то, что организаторы выборов, если за ними нет общественного контроля, не принимают результат, с которым не согласны.

Любое коллективное действие граждан несет политический оттенок. Когда публичная конкурентная политика в стране фактически отсутствует, даже выборы талисмана города, от которого не зависит вообще ничего, превращаются в важное политическое явление. Выборы сами по себе консолидируют людей, мобилизуют их, формируют группы, выявляют лидеров. Процесс этот сложный и, если не загнать его в жесткие рамки, плохо предсказуемый. Даже жесткая фильтрация кандидатов не решает проблемы протестного голосования. Если люди устали от действующей власти, они готовы голосовать хоть за орангутана. Естественно, что власть выборов побаивается — в чем мы имели удовольствие убедиться — но ее тревога только подогревает протест.

Думаю, история орангутана Бату обязательно должна попасть в учебники по новейшей политической истории России, если таковые когда-нибудь будут написаны.

Наталья Пинус:

О чем это?

О том, что в обществе много нереализованного напряжения.

Если системно игнорировать запросы людей. Если убрать возможность проводить массовые мероприятия и публичные слушания, которые необходимы для обеспечения обратной связи с обществом, то это напряжение никуда не уйдёт.

Напряжение начнёт проявлять себя в самых неожиданных ситуациях.

И орангутан Бату в качестве талисмана новогодней столицы Новосибирска - прекрасный тому пример.

Все как с воспитанием детей, которых у меня трое.

Если отсутствуют социально приемлемые способы выхода напряжения или реализации творческого потенциала, то напряжение реализуется в социально неприемлемой форме. А тут - широкое поле вариантов, один хуже другого.

Нина Абросимова:

Вы сажаете невиновных, убиваете неугодных, давите независимые СМИ, принимаете варварские законы, круглосуточно врёте, пытаете людей и бьете тех, кто выходит на митинги. Вам мало? Вы можете провести честно хотя бы выборы талисмана Новосибирска среди животных? Если бы победил орангутанг, режим бы на следующий день пал? Я не понимаю.