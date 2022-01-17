Кандидат в президенты Франции Земмур оштрафован на 10 тысяч евро

Крайне правый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур оштрафован на 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, пишет газета Le Monde.

В сентябре 2020 года в эфире телеканала СNews Земмур назвал детей мигрантов, приехавших без сопровождения, "ворами", "убийцами" и "насильниками", добавив, что их нужно высылать из страны. Прокуратура посчитала, что подобные высказывания нарушают допустимые рамки свободы выражения мнений.

Земмур во время оглашения приговора в суде не присутствовал. Комментируя решения в социальных сетях, он написал, что необходимо покончить с системой, которая давит на свободу слова и демократические дебаты.

"Эта система производит преступные убеждения промышленным способом. Необходимо срочно изгнать идеологию из судов", – заявил Земмур. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

63-летний Эрик Земмур – французский журналист и публицист –дважды судим за разжигание ненависти.

Согласно опросам общественного мнения, которые проводились в течение нескольких недель прошлого года, Земмур мог занять второе место на президентских выборах во Франции, которые состоятся в апреле 2022 года, уступив нынешнему президенту Эммануэлю Макрону. Однако с тех пор его поддержка ослабла.

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