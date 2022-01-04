Битвы за власть от Рио до Сеула. Что принесут разные выборы 2022 года

Демократия в мире переживает нелегкие времена, но демократические выборы по-прежнему остаются самым распространенным способом определить политические предпочтения граждан и прийти к власти мирным путем. Какими будут наиболее интересные предвыборные кампании и возможные итоги электоральных битв в наступившем году?

Стран, где выборов нет вообще, в мире почти не осталось – хотя в государствах типа Китая, Ирана, Северной Кореи или Эритреи электоральные процедуры находятся под контролем правящих авторитарных режимов и являются пустой формальностью. То же, увы, во всё большей мере относится и к большинству стран бывшего СССР, включая Россию. Как бы то ни было, на 2022 год запланированы несколько весьма любопытных выборов, результаты которых могут изменить политическую картину мира. Мы отобрали выборы в пяти странах – в этом обзоре они размещены в алфавитном порядке.

Бразилия: бесславный конец Болсонару?

В декабре 2021 года из США пришла новость, приятная для президента Бразилии Жаира Болсонару, бывшего офицера и правого популиста, заслужившего своими яркими, но нередко безответственными заявлениями прозвище "бразильский Трамп". Именно его читатели американского журнала Time назвали в традиционной предновогодней анкете "человеком года". Впрочем, это почетное звание пока что способно лишь подсластить Болсонару довольно горькую пилюлю: по данным предвыборных опросов, он стабильно и сильно отстает от своего главного соперника – левого экс-президента Жозе Инасиу Лулы да Силвы. Во втором туре за Лулу готовы проголосовать 53% бразильских избирателей, за действующего президента – только 32%, остальные не определились.

Болсонару, правда, может утешаться тем, что, во-первых, до выборов еще 10 месяцев, и за это время многое может измениться, а во-вторых, Лула – не самый безупречный кандидат: помимо весьма почтенного возраста (76 лет, Болсонару на 10 лет моложе), за ним тянется шлейф собственных скандалов, обвинений в коррупции и судебных дел.

В 2018 году Лула, некогда очень популярный благодаря проведенным в годы его президентства (2003–2010) социальным реформам и экономическому росту, был даже приговорен к 12 годам тюрьмы по обвинениям в коррупции и отмывании денег. За решеткой он, правда, не провел и года и был освобожден по решению суда, постановившего, что экс-президент не использовал все предоставленные ему законом возможности оспорить приговор, а главное – что прокурор Сержиу Мора, благодаря усилиям которого Лулу осудили, превысил свои полномочия. Мора впоследствии стал министром юстиции в правительстве Болсонару, что оппозиция считает своего рода благодарностью победителя за то, что из-за приговора Лула не смог участвовать в выборах 2018 года, на которых победил нынешний глава государства. Кстати, сам Мора, позднее ушедший в отставку, сейчас тоже фигурирует в числе кандидатов в президенты, хотя рейтинг у него совсем небольшой, на уровне 5–6%.

Популярности Жаира Болсонару сильно повредило его "ковид-диссидентство": президент Бразилии известен как человек, который неоднократно называл COVID-19 "гриппчиком", скептически относится к кампании вакцинации и причастен к распространению разного рода конспирологических слухов. Так, минувшей осенью Болсонару заявил, что у привитых против ковида якобы повышается риск заболеть СПИДом. В связи с этим в начале декабря один из судей Верховного суда Бразилии возбудил дело против президента. Оппоненты обвиняют Болсонару в том, что из-за его позиции борьба с пандемией в стране не велась достаточно активно, в результате чего Бразилия оказалась среди наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран: от ковида там умерли на данный момент около 620 тысяч человек.

Прогноз Радио Свобода: Жаир Болсонару не будет переизбран на пост президента Бразилии.

Венгрия: последняя битва Орбана?

В Венгрии предстоящих этой весной парламентских выборов с нетерпением ждут сторонники оппозиции: впервые после прихода к власти в 2010 году партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана у его противников есть реальный шанс на победу. С именем этого политика и венгерская оппозиция, и руководство Евросоюза связывают нарушение принципа разделения властей, гонения на либеральные СМИ и меньшинства, коррупцию и концентрацию собственности в руках близких правящей партии предпринимателей – иными словами, создание, по выражению венгерского политолога Балинта Мадьяра, "мафиозного государства".

Для сторонников "Фидес" Орбан и его партия – оплот национального суверенитета, хранители консервативных принципов, последовательные противники иммиграции и вмешательства Брюсселя во внутренние дела Венгрии, друзья "альтернативных" либеральной Европе режимов вроде российского или турецкого. Поляризация общественного мнения очень высока, тем более что противникам Орбана впервые за многие годы удалось объединиться в рамках пестрой коалиции, в которую вошли самые разные силы – от социалистов до националистической партии "Йоббик" ("Движение за лучшую Венгрию"). Пока, по данным опросов, оппозиция ведет над правящей партией, но с отрывом, находящимся в рамках статистической погрешности: рейтинг обеих политических сил колеблется в пределах 45–48%.

Другое отличие нынешней кампании – то, что разнородным оппонентам Орбана удалось договориться о едином кандидате на пост премьера. Это Петер Марки-Зай, до недавних пор мало кому известный мэр маленького городка на юге Венгрии. Он сумел создать себе образ, привлекательный как для левых и либералов, так и для той части консервативно-националистического электората, которая разочаровалась в Орбане. С одной стороны, Марки-Зай позиционирует себя как современного лидера, хорошо знакомого с западным миром (он несколько лет жил в США и Канаде) и стремящегося к конструктивным отношениям с ЕС, с другой – он достаточно консервативен по взглядам и олицетворяет собой традиционные ценности уже тем, что является верующим отцом семерых детей.

Прогноз Радио Свобода: оппозиционная коалиция победит с минимальным отрывом, но из-за противоречий между ее членами, неопытности нового премьера и противодействия людей Орбана на разных уровнях Венгрия окажется в состоянии политического кризиса. Он может закончиться внеочередными выборами.

США: неудача демократов?

Промежуточные выборы в Конгресс США, как обычно, состоятся ровно посреди срока действующей президентской администрации – они назначены на 8 ноября 2022 года. На кону – все 435 мест в Палате представителей и треть (34) сенаторских кресел. Кроме того, в 39 штатах состоятся выборы губернаторов, местных законодательных собраний, голосования и референдумы разных уровней. Сейчас соотношение сил в нижней палате Конгресса – 232:197 в пользу демократов. Сенат разделен ровно пополам, в нем 50 демократов и столько же республиканцев, но в случае, если при голосовании сенаторы разделятся именно таким образом, решающим становится голос вице-президента – сейчас это Камала Харрис, представляющая, как и президент Джо Байден, Демократическую партию.

История говорит о том, что большинство промежуточных выборов выигрывала та партия, которая находилась в оппозиции к действующему президенту. Сейчас это республиканцы. Опросы, однако, пока не дают однозначной картины: по данным большинства из них, республиканцы впереди, но их отрыв от демократов очень разный – от 3 до 10% в зависимости от опроса. Если считать, что реальность ближе к верхней границе (как полагают, скажем, аналитики телеканала CNN), то победа на выборах в Палату представителей у "Великой старой партии" (Great Old Party, GOP), как называют республиканцев, можно сказать, в кармане, если этот год не принесет какого-либо политического землетрясения, способного сыграть в пользу демократов. На этом этапе предвыборной борьбы, начиная с 1938 года, у оппозиционной партии 10 раз был столь существенный отрыв – и все 10 раз она в итоге выигрывала промежуточные выборы.

Отдельным фактором, играющим против демократов, является относительно низкий рейтинг президента Байдена. По последним данным, его деятельность на посту главы государства одобряют лишь 43% опрошенных, не одобряют – около 52%. У его предшественника Дональда Трампа на том же этапе президентского срока рейтинг был еще ниже (37%), но вряд ли Байдена это сильно утешает: Трамп и республиканцы в итоге проиграли, хоть и не разгромно, и выборы в Конгресс, и борьбу за Белый дом. Среди причин невысокой популярности Байдена аналитики называют не слишком удачный ход борьбы с пандемией COVID-19 – в частности, обвинения со стороны президента в адрес невакцинированных, в то время как из-за мутации коронавируса в США начало расти число зараженных привитых людей. Другая возможная причина – хаотичная эвакуация американских войск и их союзников из Афганистана, хотя известно, что для американского общественного мнения внутриполитические факторы, как правило, важнее внешнеполитических.

Впрочем, у республиканцев есть свои проблемы. Чтобы получить большинство в Сенате, GOP необходимо победить в большинстве из 10 штатов, где борьба за сенаторские кресла обещает быть особенно упорной – в первую очередь это Джорджия, Аризона, Пенсильвания, Невада и Висконсин. Однако, как отмечают аналитики NBC, против GOP могут сыграть предстоящий уход в отставку, в основном по возрасту, нескольких популярных сенаторов, и "поляризующее присутствие экс-президента Трампа. Он уже играет важную роль на республиканских праймериз, где кандидаты GOP стараются говорить и вести себя так, чтобы получить его поддержку". Кроме того, Трамп – неутомимый критик влиятельного лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, что разделяет партию, рассекая ее на ярых "трампистов" и умеренных. На выборах это может быть чревато сюрпризами.

Прогноз Радио Свобода: республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса, однако оно не будет настолько подавляющим, чтобы парализовать попытки администрации Байдена провести через Конгресс важнейшие законопроекты.

Франция: второй срок Макрона?

Последним президентом Франции, которому удалось избраться на второй срок, был Жак Ширак в 2002 году: то, что его соперником во втором туре тогда стал лидер праворадикального Национального фронта Жан-Мари Ле Пен, позволило Шираку триумфально победить, хотя особенно популярен он не был: умеренные избиратели, левые и правые, голосовали не за Ширака, а против Ле Пена. Два последующих обитателя Елисейского дворца, Николя Саркози и Франсуа Олланд, переизбраться не сумели: рейтинг Олланда к концу его срока вообще упал до 5 – 7%. И вот этой весной, спустя 20 лет после Ширака, добиться второго срока, по всеобщему убеждению, попробует нынешний президент Эммануэль Макрон – хотя официально он еще не объявил о намерении баллотироваться.

Общественные настроения во Франции за время правления Макрона явно сместились вправо, о чем говорит сам список соперников действующего президента и их рейтинги. Националистический электорат раскололся. Примерно равной поддержкой пользуются лидер праворадикального Национального объединения (бывший Национальный фронт) Марин Ле Пен, которая в 2017 году повторила достижение своего отца и вышла во второй тур президентских выборов, где проиграла Макрону, и журналист Эрик Земмур, который основал свою партию под названием Reconquête (можно перевести как "Отвоевание", слово, схожее по значению с испанским "реконкиста"). И Ле Пен, и Земмур – евроскептики и популисты, сторонники крайне жесткой миграционной политики, критики ислама. Риторика Земмура выглядит сейчас более резкой, чем у соперницы, а его недавний, в отличие от примелькавшейся Ле Пен, приход в "высокую" политику играет Земмуру на руку.

Однако в последние месяцы предвыборные карты смешала Валери Пекресс, избранная на праймериз правоцентристской партии "Республиканцы" ее кандидатом на пост президента. Она тоже достаточно жестко высказывалась в отношении иммигрантов и исламского радикализма. В детстве и молодости Пекресс не раз бывала в России, изучала русскую литературу и говорит по-русски. Судя по отзывам в российских официальных СМИ, выдержанным в духе сдержанной симпатии, в Кремле были бы не против, если бы Пекресс сменила во главе Франции Макрона, отношения с которым у Владимира Путина были весьма неровными. Во втором туре, если Пекресс удастся туда выйти, ее шансы на победу примерно равны шансам действующего президента.

Прогноз Радио Свобода: Эммануэль Макрон будет вновь избран президентом Франции, с очень небольшим отрывом опередив Валери Пекресс во втором туре.

Южная Корея: президентская "игра в кальмара"?

В отличие от большинства демократических стран, в Южной Корее президент не имеет права на переизбрание: единственный пятилетний срок – и пожалуйте в отставку. Но нравы в южнокорейской политике настолько жесткие, что, говоря о ней, многие наблюдатели вспоминают прогремевший в 2021 году сериал "Игра в кальмара". Как и в этом сериале, выиграть в южнокорейской политике трудно, хотя на кону большие "призы", но даже победа не гарантирует спокойной жизни: несколько бывших президентов страны оказались под судом по обвинениям в коррупции и иных злоупотреблениях, еще один был убит, другой покончил с собой. Тем не менее всё новые претенденты борются за то, чтобы на пять лет обосноваться в Синем доме – резиденции президента республики.

Нынешних главных соперников двое: кандидат правящей Демократической партии, бывший губернатор одной из провинций Ли Чжэ Мён и экс-генеральный прокурор Юн Сок Ёль. Первый – опытный, но несколько скучноватый политик. У второго собственно политического опыта немного, зато есть слава человека, который был поставлен нынешним президентом Мун Чжэ Ином во главе кампании по борьбе с коррупцией, но вскоре уволен – после того, как начал расследование в отношении ряда влиятельных людей из президентского окружения. Однако у каждого из претендентов есть и своя "теневая сторона": оба они обвиняются в серьезных злоупотреблениях, Ли – в махинациях с недвижимостью в бытность губернатором, Юн – в том, что, будучи прокурором, он не раз превышал свои полномочия.

Южнокорейские избиратели известны переменчивостью настроений. Еще в октябре опросы показывали двузначный отрыв Ли от Юна, но уже к концу ноября данные были совсем иными – 42:31 в пользу оппозиционного кандидата. Нельзя исключать, что до даты голосования – 9 марта – ситуация изменится еще не раз. Выборы президента Южной Кореи, важной страны, находящейся на восточноазиатском экономическом и политическом "перекрестке", скорее всего, останутся до самого конца столь же увлекательным зрелищем, как авантюрный телесериал.

Прогноз Радио Свобода: предсказать исход выборов в столь специфической стране крайне сложно. Сделаем ставку на Юн Сок Ёля как оппозиционного кандидата – учитывая, что в другом недавнем опросе 57% южнокорейцев высказались за частую сменяемость власти как один из способов отучить ее воровать.