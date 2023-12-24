Даванков выдвинут кандидатом в президенты от "Новых людей"

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков выдвинут кандидатом в президенты России от партии "Новые люди". Его кандидатуру рекомендовало руководство партии и единогласно поддержал съезд в Москве. Это последняя партия, которая могла выдвинуть кандидата в президенты России без необходимости сбора подписей в его поддержку.

39-летний Даванков в прошлом году баллотировался в мэры Москвы и занял 4-е место из пяти кандидатов с результатом около 5% голосов.

Также на съезде было объявлено об объединении "Новых людей" и "Партии роста" Бориса Титова.

КПРФ ранее выдвинула в президенты 75-летнего депутата Николая Харитонова, а ЛДПР - своего председателя Леонида Слуцкого. "Единая Россия" и "Справедливая Россия за правду" поддержали кандидатуру Владимира Путина, который баллотируется на свой пятый президентский срок как самовыдвиженец.

Также в субботу стало известно о выдвижении в президенты Андрея Богданова - этот политтехнолог уже участвовал в выборах в 2008 году и занял тогда последнее место.

Накануне партия "Гражданская инициатива" выдвинула в президенты Бориса Надеждина. Бывший депутат Госдумы заявляет, что выступает против войны в Украине. Для регистрации кандидатом ему, как и другим кандидатам от не представленных в Госдуме партий, необходимо собрать 100 тысяч подписей.

Также в воскресенье проходит собрание избирателей в поддержку выдвижения в президенты бывшего командира донецких сепаратистов, полковника запаса ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина). Сам он находится в СИЗО.

Накануне Центризбирком не допустил к сбору подписей журналистку из Ржева Екатерину Дунцову, которую поддержал ряд российских оппозиционеров.