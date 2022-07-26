Кандидату отказали в регистрации: оказалось, он не связан с иноагентом

Депутат муниципального района Москвы Денис Прокуронов получил отказ в регистрации на новые выборы. Выяснилось, что он не является "лицом, аффилированным с иноагентом" и необоснованно указал аффилиацию в документах. Об этом рассказал сам Прокуронов.
Прокуронов сообщил в документах для регистрации, что он "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента". Депутат объяснил, что в прошлом году работал в НКО "Гражданское содействие", внесённой в список иноагентов ещё в 2015 году. Согласно законодательству, о такой аффилиации необходимо сообщить в избирательную комиссию при подаче документов для регистрации на выборы.
Получив документы от Прокуронова, комиссия сделала два запроса в Минюст. Выяснилось, что Минюст не располагает сведениями об "аффилированности" Прокуронова. Избирком отказал депутату в регистрации, поскольку тот указал "сведения, не соответствующие действительности".
- С середины июня на потенциальных кандидатов в депутаты заводят административные дела за демонстрацию "экстремистской символики" (таковой российские власти считают, например, символику организаций оппозиционного политика Алексея Навального). Вступившее в силу наказание по этой статье не позволяет выдвигаться на любых выборах в течение года.
- Также кандидатам отказывают в регистрации из-за "поддельных подписей" в поддержку их выдвижения. Подтверждения подлинности своих подписей от самих избирателей московские избиркомы игнорируют.
- Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.