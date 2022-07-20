Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на 15 суток главу городского муниципального округа "Якиманка" Андрея Морева по делу о демонстрации экстремистской символики. Поводом стала наклейка с символикой "Умного голосования", наклеенная на его автомобиль. Он утверждает, что стикер приклеили неизвестные ему люди.

"Умное голосование" — проект команды сторонников политика Алексея Навального. Избирателям предлагалось голосовать за проходных кандидатов не от "Единой России" на выборах всех уровней. Морев, как и партия "Яблоко" в которой он состоит, выступали с критикой проекта.

Если решение об аресте не будет успешно обжаловано в Мосгорсуде, депутат не сможет принять участие в муниципальных выборах в Москве в сентябре. Вступившее в силу наказание по этой статье не позволяет выдвигаться на любых выборах в течение года.

С середины июня административные протоколы за демонстрацию экстремистской символики были составлены на несколько действующих муниципальных депутатов в Москве и кандидатов в них.

Фонды Алексея Навального и штабы его региональных сторонников признаны российскими властями экстремистскими организациями. Правозащитники расценивают это как преследование оппозиции. 14 июля президент России Владимир Путин подписал закон, по которому повторное обвинение в демонстрации экстремистской символики может стать поводом для возбуждения уголовного дела.