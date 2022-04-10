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Канцлер Австрии приедет в Москву и встретится с Путиным

Зеленский и Нехаммер (справа) в Киеве

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в понедельник приедет в Москву и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Он будет первым европейским лидером, который посетит Москву с 24 февраля, когда началось широкомасштабное российское вторжение в Украину, жертвами которого уже стали тысячи людей.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит австрийского канцлера.

Как сообщил Нехаммер журналистам, он намерен говорить с Путиным о возможности диалога России с Украиной и о военных преступлениях, совершённых в Украине. "Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений", - написал канцлер в твиттере.

В субботу Нехаммер провёл в Киеве переговоры с президентом Укрианы Владимиром Зеленским, осудив российскую агрессию и пообещав политическую и гуманитарную поддержку.

Австрия - нейтральная страна, не входящая в НАТО, она не поставляет Украине оружие.

Сообщается, что визит канцлера согласован с лидерами ЕС, о нём также проинформированы президенты Турции и Украины.

Ранее в роли посредников на российско-украинских переговорах пытались выступать премьер-министр Израиля, президент Турции и даже Александр Лукашенко. Пока неясно, с какими конкретными предложениями едет к Путину канцлер Австрии.

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