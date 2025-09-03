Канцлер ФРГ назвал Путина "военным преступником"

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал российского президента Владимира Путина "возможно самым опасным военным преступником нашего времени". Такую характеристику Путину он дал в интервью телеканалу Sat1, вышедшем во вторник, 2 сентября. Его цитирует Deutsche Welle.

"Мы должны ясно понимать, как обращаться с военными преступниками. Здесь снисходительность неуместна", — сказал Мерц. Der Spiegel отмечает, что ранее он уже обвинял Россию в "тяжелейших военных преступлениях" в связи с войной в Украине, но лично Путина военным преступником еще не называл.

В отношении Путина Международным уголовным судом в Гааге выдан ордер на арест по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности; дело связано не с войной как таковой, а со специфическим составом преступления, связанным с предположительно незаконной депортацией украинских детей. "Военным преступником" и "убийцей" называл Путина бывший президент США Джо Байден, также его характеризовал ещё ряд лидеров - однако далеко не все лидеры поддерживающих Украину стран.

В том же интервью Мерц сказал, что пока Путин не видит для себя причин стремиться к миру с Украиной. По мнению канцлера, для этого необходимо создать "основания". "В военном плане это будет сложно, но в экономическом - вполне возможно", - подчеркнул Мерц, отметив, что Россию можно "истощить" экономически, в том числе путём введения пошлин против её партнёров.

Мерц неоднократно заявлял, что заявлениям Путина нет основания верить, а также не следует идти ему на существенные уступки. То же мнение он повторил и в последнем интервью. Ранее канцлер ФРГ говорил, что, несмотря на миротворческие усилия США, война, вероятно, продлится ещё долго, и призывал к ужесточению санкций в отношении России и продолжению поддержки Украины.

Сосредоточившись на экономических аспектах давления на Россию, власти ФРГ неоднозначно относятся к идее размещения в Украине европейских военных. Мерц неоднократно подчёркивал, что это будет возможным только после прекращения огня, и выражал сомнения в участии германских военных в миссии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений".

Лидеры стран ЕС крайне редко общаются с Путиным после начала российского вторжения в Украину и резко критикуют его. В то же время, официально страны ЕС не выступают за смену режима в России и продолжают считать Путина её легитимным руководителем.