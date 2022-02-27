Канцлер Германии Шольц: агрессия Путина стала поворотной точкой

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на экстренной сессии Бундестага с речью, посвящённой российскому вторжению в Украину. Он назвал его "поворотной точкой", в том числе в политике Германии.

Канцлер подтвердил, что Германия начнёт поставки Украине вооружения, поскольку "путинская агрессия не оставила нам другого выбора". Ранее Германия не соглашалась отправлять своё оружие Украине.

Шольц подтвердил, что против России будут ужесточаться санкции в случае продолжения агрессии, и они "не ограничены никакими мыслимыми пределами". Канцлер также заявил о резком - почти в 2 раза - увеличении расходов на национальную оборону. Будут приняты меры и для скорейшего снижения зависимости от поставок российского газа. В том числе будут построены два новых терминала для приёма сжиженного газа. Ранее, ещё до начала российского вторжения в Украину, Шольц приостановил сертификацию газопровода "Северный поток – 2", ведущего по дну Балтики из России в Германию.

Отдельный пассаж в речи Шольца был посвящен гражданам России, открыто выражающим свой протест против войны в Украине. Канцлер выразил им симпатию и поддержку. Депутаты встретили его слова бурными аплодисментами.

Германия также сообщила о закрытии воздушного пространства для российских самолётов. Сейчас решение об этом приняли уже около 20 стран. Ожидается, что воздушное пространство закроют все страны ЕС. По сообщению корреспондента Радио Свобода, обсуждается и вопрос о запрете для российских судов входить в европейские порты.

Страны ЕС ввели уже два пакета санкций, связанных с российской агрессией. Они затронули различные сектора российской экономики, включая финансовый. Введены также персональные санкции, в том числе против президента России Владимира Путина.