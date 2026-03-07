Капитуляция и бензин. Пошла вторая неделя войны против Ирана

Война против Ирана вступила во вторую неделю, первичный шок прошел. Военные успехи сопровождаются растущий экономической – и, как следствие, политической ценой для США, и баланс между ними – задача, которую предстоит решать администрации президента Дональда Трампа.

Военные действия. Краткая сводка

После первых ударов, убивших аятоллу Хаменеи и десятки высокопоставленных иранских чиновников, Иран начал в ответ атаковать страны по всему региону (к большому удивлению Трампа, как он сам заявил).

Удару подвергся даже Кипр, и по интернету разошелся горький мем, что фраза "Греция отправляет корабли на защиту острова от персов", описывающая войны античной эпохи, вновь обрела актуальность.

В первые дни интенсивность атак Ирана была такой, что эксперты начали подсчитывать, что быстрее иссякнет: запасы ракет ПВО у стран региона или баллистические ракеты и беспилотники у Тегерана. Но удары США и Израиля быстро свели к минимуму способность Ирана запускать ракеты и значительно снизили число запусков дронов, хотя в целом обстановка остается непростой.

Однако остался вопрос цены: западные зенитные ракеты гораздо дороже и дольше производить, чем дешевые иранские ракеты и дроны, в том числе известные по украинской войне "Шахеды". Эта проблема хорошо знакома Украине, которая – под непрерывными массированными российскими бомбардировками – постоянно ищет дешевые альтернативы зенитным ракетам, и теперь предлагает поделиться технологиями с США и их ближневосточными союзниками.

США и Израиль сейчас полностью доминируют в воздухе, нанеся тысячи ударов по целям в Иране.

В результате ударов в стране, по сообщениям иранских властей, погибли свыше 1200 человек. США расследуют, была ли одним из ударов разрушена школа для девочек в городе Минаб, из-за чего погибли, по иранским данным, не менее 168 детей.

В Израиле жертвами ударов Ирана стали 11 человек.

С начала войны погибли шесть военнослужащих США.

Цели и методы их достижения. Цитаты Трампа

В начале войны президент говорил о нескольких причинах, целях и сроках операции. СМИ подсчитывали число (с десяток) интервью, которые Дональд Трамп дал разным журналистам. В них звучали разные объяснения и временные рамки:

"Могу вести долгую [кампанию] или закончить за два-три дня", "четыре-пять недель", "есть возможности продолжать куда дольше".

Устранение ракетной опасности Ирана, ядерной программы и флота, свобода для иранского народа, прихода к власти на смену Хаменеи в нынешнем режиме кого-то устраивающего США.

Последние заявления Трампа: "Я должен участвовать в назначении [нового лидера Ирана], как это было… в Венесуэле". Президент также назвал неприемлемой для него одну из наиболее вероятных кандидатур – Моджтабы, сына погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

В пятницу Трамп потребовал "БЕЗУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ" и избрания "ПРИЕМЛЕМОГО Лидера", после чего, как пообещал президент, совместными усилиями Иран сделают "снова великим". Без капитуляции сделки не будет, заявил он.



Подобное требование могло бы затянуть войну надолго, но позже Трамп уточнил Axios, что речь не обязательно идет о формальной капитуляции, и может означать "полное уничтожение военного потенциала" иранского режима.

Согласно разъяснению пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, "капитуляция" значит, что Иран больше не будет представлять угрозу для США и их войск на Ближнем Востоке.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отверг требование о капитуляции, но пообещал прекратить атаки на те страны, откуда не наносятся удары по Ирану – и извинился перед соседними странами.

Правда, примерно в это же время беспилотник атаковал аэропорт в Дубае.

Трамп в субботу утром заявил, что Иран – из-за ударов США и Израиля – проиграл соседним странам "первый раз за тысячи лет" и пригрозил расширить бомбардировки.

Ситуация "на земле". Что дальше

Одним из возможных сценариев операции против Ирана, очевидно, считалось народное восстание против непопулярного в стране режима, силовые структуры которого резко ослаблены авиаударами. До сих пор восстания не произошло, и перспективы его неясны, учитывая кровавое подавление массовых протестов в Иране несколько месяцев назад.

Без наземной операции свержение режима затруднено. США пока не хотят отправлять своих военных для наземной операции, хотя заявления, что это полностью исключено, не было.

Появились сообщения о возможности выступления против иранского режима, при американской поддержке, отрядов курдов – этнической группы, живущей на территории Ирана, Ирака, Сирии и Турции. Тегеран, судя по всему, наносит по ним превентивные удары. Иракские курды, как сообщается, не хотят быть вовлеченными в войну. В самом Иране этнические курды составляют около 10% населения.

Экономические издержки. Общая картина

Целями атак Ирана стали нефтегазовые объекты арабских стран. Затруднено движение танкеров в Ормузском проливе, через который идет пятая часть мировых поставок нефти. Сегодня Иран сообщил, что поразил один из танкеров, которые находились в этом районе.

Результат – резкий скачок цен на нефть и падение рынков, опасающихся, что последствия войны замедлят рост мировой экономики. Как замечают аналитики, Иран пытается таким методом воздействовать на США, чтобы остановить военные действия.



Европе и Азии, сильно зависящим от импорта энергоносителей, придется нелегко. Reuters, правда, пишет, ссылаясь на реакцию нефтяных трейдеров, что они не думают, что конфликт затянется надолго.

Политика против экономики. Что происходит в США

США – крупнейший мировой производитель нефти, но и они чувствуют экономические последствия войны. Сообщается о скачке цен на бензин, за неделю, в среднем, примерно с 3 до 3.40 долларов за галлон, а это чрезвычайно чувствительный вопрос для американцев.

Это увеличивает риск инфляции, которая до сих пор так и не взята полностью под контроль. Более того, если война приведет к замедлению экономического роста, Федеральная резервная система США окажется в неприятной вилке: для борьбы с инфляцией нужно повышать кредитные ставки, а для стимулирования экономики – снижать. Только что обнародованы данные о потере 92 тысяч рабочих мест в США в феврале. Это подталкивает ФРС, которую должен возглавить номинированный Трампом Кевин Уорш, к снижению ставок. Скачок инфляции может помешать этому.

Рост цен, "доступность жизни", то есть товаров и услуг для потребителей – центральный вопрос на предстоящих осенью выборов в Конгресс, ключевых для второй половины президентского срока Трампа.

Демократы с осторожностью критикуют войну против Ирана, учитывая, что операция против иранского режима, давнего врага США, может найти поддержку у американских избирателей. Но экономические последствия войны делают уязвимыми президента и республиканцев.

Трамп шел на выборы в 2024 году с обещанием остановить войны, но с возвращением в Белый дом активно использует военную силу – и хотя изоляционистское движение MAGA в целом сохраняет верность президенту (за исключением отдельных фигур вроде Такера Карлсона и Марджори Тейлор Грин), демократы критикуют Трампа за то, что он отвлекается от главной задачи – улучшения условий жизни американцев.

Трамп признаёт, что война может сопровождаться гибелью американских военнослужащих, угрозой террористических атак внутри США, ростом цен на бензин. Но президент, очевидно, считает, что в конечном счете устранение иранского режима, который десятилетиями дестабилизировал ситуацию на Ближнем Востоке, спонсировал терроризм и противостоял США и Израилю, компенсирует человеческие и экономические потери в войне.

Республиканцы в подавляющем большинстве поддерживают президента, но судьбу выборов решают независимые избиратели, а среди них, по опросам, война сейчас скорее непопулярна.

Последствия для Украины и России. Подробности

Для Украины война против Ирана обернулась плохими последствиями.

Теперь есть еще больший дефицит ракет-перехватчиков.

Рост цен на нефть увеличивает доходы России.

Чтобы снизить давление на топливный рынок, США дали Индии временное разрешение закупать российскую нефть и рассматривают возможность ослабить санкции в отношении нее. Министр финансов США Скотт Бессент, правда, заверил, что это не окажет критического влияния на способность России финансировать войну в Украине.



Стало известно, что Россия предоставляет Ирану информацию для нанесения ударов по американским военным на Ближнем Востоке. Однако Трамп и другие американские официальные лица заявили, что это незначительный фактор.