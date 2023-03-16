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Кара-Мурза по состоянию здоровья не смог принять участие в заседании суда

Владимир Кара-Мурза

Состояние здоровья оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы в московском СИЗО существенно ухудшилось. Это утверждает его адвокат Вадим Прохоров.

Как написал адвокат в фейсбуке, в четверг заседание Московского городского суда, который рассматривает дело Кара-Мурзы по обвинению в распространении так называемых фейков об армии, не состоялось. Его не смогли доставить в здание суда из следственного изолятора из-за ухудшения его здоровья. Судья на заседании зачитал справку из медсанчасти СИЗО "Водник" о том, что Кара-Мурза до окончания курса лечения не может принимать участие в судебно-следственных действиях.

"Существуют явные проблемы со здоровьем Владимира - поскольку даже медики российской пенитенциарной системы начали проявлять беспокойство" - отмечает Прохоров. По его словам, адвокаты будут добиваться его скорейшего обследования в гражданской больнице и прохождения курса лечения, а также ставить вопрос об изменении меры пресечения.

При этом следующее заседание Московского городского суда по делу Кара-Мурзы назначено на понедельник, 20 марта.

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