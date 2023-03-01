Здоровье Владимира Кара-Мурзы в карцере ухудшилось

Адвокат Вадим Прохоров сообщил о "существенном ухудшении" здоровья политзаключённого Владимира Кара-Мурзы. На своей странице в Facebook в среду Прохоров написал, что его подзащитный 21 февраля был помещен в карцер руководством Московского Следственного изолятора номер 5 "Водник". Основанием для ужесточения условий заключений, стало, как пишет адвокат, то, что заключенный неоднократно после отбоя позволял себе "прилечь в камере на своё спальное место".

На третий день пребывания в карцере Владимир начал терять чувствительность правой ступни, а потом - и левой. Онемение конечностей связано с пребыванием в условиях карцера, а также с тем, что в мае 2015 года он был тяжело отравлен, несколько недель находился в коме, а затем более года восстанавливал свои двигательные навыки.

Адвокат сообщает, что у Владимира Кара-Мурзы развилась периферийная полинейропатия - как последствие двух тяжелейших отравлений.

После нескольких дней пребывания в карцере у Владимира возобновилось онемение ступней. В связи с этим Кара-Мурза написал заявление на имя начальника СИЗО-5 Дмитрия Комнова с проьбой провести обследование у невролога.