Кара-Мурза выиграл иск в ЕСПЧ по делу о снятии с выборов 9 лет назад

Политик Владимир Кара-Мурза выиграл в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дело о снятии его кандидатуры с выборов депутатов Ярославской областной думы в 2013 году. Об этом говорится в соцсетях оппозиционера.

Регистрация была отменена из-за наличия у Кара-Мурзы гражданства Великобритании. Данные об этом политик предоставил избирательной комиссии.

Кара-Мурза обратился в ЕСПЧ 16 декабря 2013 года. Спустя 9 лет суд признал, что его права, гарантированные Конвенцией о правах человека, были нарушены российскими властями.

Кара-Мурза находится в СИЗО. Его арестовали в апреле по уголовному делу о распространении недостоверной информации о действиях российской армии. Как утверждает следствие, политик во время выступления перед Палатой представителей штата Аризона сказал, что российские войска бомбят жилые районы украинских городов и атакуют гражданские объекты – эти действия классифицируются как военные преступления. По мнению следователей, сказанное политиком не соответствует действительности. Оппозиционеру грозит до 10 лет тюрьмы.

Позже политику предъявили обвинение по еще одному уголовному делу – об осуществлении деятельности нежелательной организации. Кара-Мурзу обвиняют в том, что он провел в московском Центре Сахарова конференцию в поддержку российских политических заключённых на деньги Free Russia Foundation, которая признана нежелательной.

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