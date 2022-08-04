Уголовное дело против Кара-Мурзы возбудили за акцию в поддержку политзеков

Российскому оппозиционному политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе предъявлено обвинение в осуществлении деятельности нежелательной организации за мероприятие в поддержку политзаключенных. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

По его словам, Кара-Мурзу обвиняют в том, что он 27 октября 2021 года провел в московском Центре Сахарова конференцию в поддержку российских политических заключённых на деньги Free Russia Foundation (организация признана в России нежелательной).

О том, что на Кара-Мурзу завели новое уголовное дело об участии в деятельности нежелательной организации, стало известно в конце июля. Оно было возбуждено ещё 13 июля. Однако фабула дела и о какой "нежелательной организации" идёт речь, было не известно.

В этот раз, как пишет адвокат, следователь приехал к Кара-Мурзе в СИЗО "Водник", где он находится с конца апреля по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России.

Оппозиционер стал одним из первых, отправленных в СИЗО по новой статье о фейках об армии в связи с антивоенными выступлениями. Поводом для возбуждения дела послужило его выступление с критикой действий российских властей и войны в Украине перед законодателями американского штата Аризона.

Во время ареста следователи не смогли объяснить, что именно совершил Кара-Мурза. Следователь делал выводы на основании перевода с английского на русский, но информации о квалификации переводчика в деле нет, рассказал адвокат. Основанием для ареста следствие посчитало возможность отъезда оппозиционного политика из страны и наличие у него британского гражданства.

Ранее Кара-Мурза вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий в Украине.