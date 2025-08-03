Карандаши в оккупации. Koh-i-noor и другие чешские компании игнорируют войну

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд европейский компаний продолжают, по данным украинских властей, продавать России товары двойного назначения в нарушение санкций. В том числе Зеленский сказал, что в Чехии речь идет о восьми компаниях и что их список будет передан чешским властям. Служба безопасности и информации Чехии пообещала, что проведет внутреннее расследование. Не только компании, занимающиеся производством товаров двойного назначения и возможно нарушающие санкции, могут способствовать продолжению Россией войны. Некоторые европейские фирмы продолжают продавать свою продукцию на оккупированных территориях и тем самым легитимизируют вторжение России в Украину, считают эксперты.

Чешские журналисты-расследователи выяснили, что крупная компания – производитель канцтоваров Koh-i-noor Hardtmuth – посредством российского торгового представителя (ООО KOH-I-NOOR HARDTMUTH RUS) продает свою продукцию на оккупированных территориях – в аннексированном Россией Крыму и на контролируемой Россией части Донбасса, в частности, в Ялте и Донецке. Один из журналистов издания pagenotfound.cz обратился в российский филиал компании с просьбой помочь ему открыть магазин в оккупированном Крыму, на что получил развернутую информацию, советы и предложение о помощи с раскруткой такого магазина. При этом формально чешская компания Koh-i-noor не имеет филиалов на оккупированных украинских территориях, а поставляет свою продукцию только пяти российским компаниям, расположенным в Воронеже, Москве, Рязани и Санкт-Петербурге.

Сеть дистрибуторов компании в России насчитывается десятками – на сайте фирмы опубликована карта, на которой указаны магазины, в которых можно найти продукцию Koh-i-noor. На этой карте нет ни одной торговой точки на оккупированных территориях, однако в реальности журналистам удалось обнаружить торговые точки с чешскими канцтоварами в Донецке и Ялте. В компании отрицают, что речь идет о фирменных магазинах, однако не объясняют как продукция Koh-i-noor попадает на оккупированные территории.

Хотя канцтовары формально не являются товаром, запрещенным для экспорта в Россию, и не подлежат санкционному режиму, многие западные компании, торгующие неподсанкционной продукцией, покинули российский рынок после 24 февраля 2022 года либо по моральным соображения, либо откликнувшись на призывы активистов не поддерживать российскую экономику во время войны, пусть даже речь идет о товарах для обычных потребителей, а не для военных заводов.

По мнению Павла Гавличека, сотрудника чешской Ассоциации по международным вопросам, после аннексии Крыма в 2014 году западные страны систематически стремятся к изоляции оккупированных Россией территорий Украины. Любое присутствие европейской компании повышает легитимность российской администрации и подрывает эффективность международных санкций. Кроме того, Гавличек обращает внимание на то, что новое европейское законодательство вводит прямую уголовную ответственность за обход санкций.

В июле этого года Киевская школа экономики в очередной раз обнародовала статистику ухода международных компаний с российского рынка. На данный момент речь идет о 503 фирмах, продавших или ликвидировавших свой бизнес в России. Однако это число представляет собой пока меньшую часть (около 45 процентов международных фирм, которые вели свой бизнес в России на момент начала вторжения в Украину). Почти 55% или 2322 международные компании пока не ушли с российского рынка.

При этом, если говорить об окончательном уходе с российского рынка, то в последнее время это делают и крупные игроки, отказавшиеся поддерживать экономику страны, ведущей агрессивную войну против соседнего государства. В их числе шведский ритейлер модной одежды H&M, японский электротехнический конгломерат Toshiba и австрийский сталелитейный и технологический концерн Voestalpine – все эти фирмы ликвидировали свои российские юридические лица в мае или июне этого года. Кроме этого, в последние месяцы свой российский бизнес продали пять крупных компаний: британский поставщик временного электроснабжения Aggreko, немецкий бренд красок и покрытий Caparol, канадская гостиничная сеть Four Seasons Hotels, немецкая компания Muehlhan, специализирующаяся на защите промышленных поверхностей, и финская Purmo Group – производитель систем климат-контроля для помещений.

В этом списке нет чешской компании Koh-i-noor, хотя один из членов советов директоров этой компании, Властислав Бржиза, сын владельца фирмы, часто выступает в СМИ как аналитик по безопасности и высказывается в поддержку Украины, противостоящей российской агрессии. Его отец, которого также зовут Властислав, в 2015 году после аннексии Крыма заявлял в СМИ о том, что российская агрессия в Украине будет негативно влиять на его бизнес, поэтому он намеревается постепенно ограничивать продажи в России. Тем не менее, полностью уйти с российского рынка чешская компания не собиралась: "Представьте, что вы вдруг теряете весь российский рынок, на котором у вас был стабильный бизнес. Такое событие полностью перекраивает всю вашу экономику", – заявлял Властислав Бржиза в интервью чешскому изданию Reportér после начала боевых действий в Донбассе более десяти лет назад. Бржиза тогда говорил, что пятая часть продукции Koh-i-noor продается в России. После Германии и США это был третий по величине рынок сбыта. С тех пор, по словам представителя компании Яна Кубата, "производственная часть бизнеса была сокращена, а коммерческая сократилась до одного субъекта. То, что осталось, продолжает работать в ограниченном режиме в соответствии со всеми действующими законами и санкциями".

Расплывчатые комментарии получили чешские журналисты и в компании Metro AG, контрольный пакет акций которой приобрел недавно еще один чешский предприниматель, Даниел Кржетинский. Компания владеет сетью супермаркетов Metro, в том числе в России. За последние два года, согласно доступным данным, компания инвестировала в России более 25 миллионов долларов. Это значительно меньше, чем в других регионах (например, в Германии инвестиции в филиалы были почти в пять раз больше), но при этом свидетельствует о том, что Metro AG продолжает развивать свой российский бизнес, несмотря на войну в Украине.

Два года назад, когда пакет Кржетинского был миноритарным, а война в Украине уже началась, представители его компании заявляли, что не могут повлиять на решение об уходе с российского рынка. Сейчас, когда пакет чешского миллиардера в компании достиг 64 процента, его представители снова не отвечают прямо на вопрос о работе в России. За прошлый год корпорация заработала около 34 миллиардов евро, и потеря российского рынка для нее не является значительной проблемой.

Metro AG – не единственная корпорация, которая после начала войны продолжила свою деятельность в России. Среди крупных компаний можно вспомнить, например, торговую сеть Globus, банк Raiffeisenbank или сети по продаже одежды New Yorker. В России остаются и некоторые чешские фирмы. Их продукция попадает на российский рынок посредством дочерних компаний. При этом даже через три года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину некоторые международные бренды продолжают покидать Россию. Если компания не ушла сразу, в реакции на начало войны, это не означает, что она останется в России навсегда.

Санкции не остановят танки, но создают России проблемы

Карел Свобода, сотрудник Института международных исследований Карлова университета, в интервью изданию České Noviny говорит, что в каждой европейской стране есть фирмы, которые стремятся обойти санкции, введенные после начала войны. "Если мы посмотрим на такие страны как Турция или, например, Кыргызстан, другие страны этого региона, то после 2022 года их уровень импорта "чудесным образом" взлетел. Нынешняя статистика радикально отличается от ситуации, которая была ранее". Свобода обращает внимание на то, что "Между Россией и Казахстаном существует единое экономическое пространство, в котором перемещение товаров осуществляется по упрощенной процедуре. Казахстан утверждает, что из их страны в Россию ничего не уходит, что они следят за этим и так далее, но реальность, конечно, иная. Они же не будут сознательно ликвидировать собственные компании. Необходимо понимать, что если вы находитесь в Центральной Азии, то у вас есть два основных партнера: Китай и Россия, отношения с которыми вы пытаетесь уравновешивать". По мнению эксперта, Россия согласна платить за обход санкций, и это превращает любой подсанкционный товар в значительно более дорогой: "Санкции не остановят танки, но создают России проблемы, потому что она должна искать способы импортировать технику из других стран".

Против сотен компаний, пытающихся экспортировать свои товары в Россию, на стороне государства выступают лишь несколько десятков экспертов

По его словам, отследить каналы, которые используются для обхода санкций, вполне возможно, но это требует обширного чиновничьего аппарата. О недостатке кадров для отслеживания нарушения санкций заявляют и в Службе безопасности и информации Чехии. Представитель службы Павел Штихаговорит, что не хватает ни средств, ни людей, необходимых для борьбы с экспортом запрещенных товаров: "Эта область требует все больше финансовых средств и кадровых ресурсов. В настоящее время не хватает ни того, ни другого. Против сотен компаний, пытающихся экспортировать свои товары в Россию, на стороне государства выступают лишь несколько десятков экспертов". При этом Штиха заявил, что прямой экспорт продукции двойного назначения из Чешской Республики в Россию в обход санкций невозможен, так как компании обязаны получать лицензию, без которой такие товары не могли бы пересечь границу. Иными словами, в случае чешских компаний, о которых заявлял Зеленский, речь может идти о реэкспорте или же о товарах, которые поставлялись до 2022 года и попали в Россию после этой даты из других стран.

Среди товаров двойного назначения чаще всего называют обрабатывающие станки, которые Россия до начала агрессии в Украине закупала и в Чехии, химические вещества, а также программное обеспечение со встроенным искусственным интеллектом.