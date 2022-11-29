Обход санкций как преступление. Что будет с активами олигархов в ЕС

Совет ЕС принял решение приравнять нарушение европейских санкций к совершению преступления. До этого в списке преступлений были терроризм, торговля людьми, незаконный оборот наркотиков и оружия, коррупция, сексуальная эксплуатация и организованная преступность. Эта мера призвана помочь контролировать не только поставки комплектующих для производства вооружений странам, находящимся под санкциями Евросоюза, в том числе России, но и доступ бизнесменов, например, российских олигархов, к активам, которыми они владеют в ЕС, чтобы благодаря этим средствам не поддерживались режимы, против которых направлены санкции.

После начала войны России в Украине были введены санкции против ряда российских компаний и приближенных к Владимиру Путину олигархов, однако многие из них, хотя и потеряли доступ к своему имуществу, сохраняют на него право собственности. Насколько право распоряжаться этими активами было ограничено, в реальности не знает никто. Сейчас каждая страна Евросоюза по-разному контролирует выполнение санкций, по-разному принимает решения о том, что является их нарушением и какое наказание за это полагается. После того, как проект директивы будет утвержден Европейским парламентом, в ЕС будут введены единые правила контроля за выполнением санкций и разработаны механизмы наказания за нарушение ограничительных мер.

Олег Дерипаска

Как работает санкционный режим на практике, можно наблюдать на примере одного из активов российского миллиардера Олега Дерипаски. Он – владелец 27,8 процента акций строительного гиганта ЕС – компании Strabag. Эта компания занимается строительством в основном крупных инфраструктурных объектов – мостов, метро, скоростных дорог, что финансируется из местных или государственных бюджетов. То есть из средств налогоплательщиков. Нынешний режим санкций, введенных после начала войны, предусматривает запрет российским государственным корпорациям или же компаниям с государственным российским капиталом участвовать в тендерах, где речь идет о финансировании проектов за счет денег налогоплательщиков ЕС. Но контрольный пакет акций Strabag принадлежит собственникам с гражданством в странах Евросоюза. Сейчас эта строительная компания занимается подготовкой к возведению четвертой линии метро в Праге, и чешское правительство сразу после введения санкций против Олега Дерипаски обратилось в Strabag с просьбой прояснить ситуацию.

По словам акционеров компании, российский олигарх потерял доступ к дивидендам, однако происходит ли это на деле – непонятно. Многие аналитики, которые изучают российский капитал в странах ЕС, говорят, что одного заявления владельцев компании в данном случае недостаточно, необходимы документальные подтверждения. Среди критиков нынешнего режима контроля за выполнением санкций и Иржи Скугровец, один из аналитиков чешской лаборатории Datlab, созданной при Карловом университете в Праге. Datlab сегодня помогает чиновникам в ЕС определить, каким компаниям можно доверить выполнение государственных заказов: она создала базу данных, в которую внесены фирмы с российским капиталом. Только в Чехии таких более 23 тысяч, в том числе на 153 из них сейчас распространяются введенные после начала войны санкции. Если говорить обо всем ЕС, то более 30 тысяч зарегистрированных компаний контролируются непосредственно из России. Из них 6278 либо имеют в структуре владельцев россиян, в отношении которых введены санкции, либо принадлежат российским государственным корпорациям, в отношении которых санкции были введены. При подсчете учитывались не только ограничительные меры, о которых было объявлено после 24 февраля, когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, но также санкции, введенные после аннексии Россией Крыма и начала войны в Донбассе.

"На практике применение санкций вызывает много вопросов. Например, почти 28% акций общеевропейского концерна Strabag по-прежнему принадлежит попавшему под санкции Олегу Дерипаске. Компания не выплачивает ему прибыль и ограничила миллиардеру доступ к этому активу, но стоимость принадлежащих ему акций продолжает расти, поскольку компания выигрывает публичные тендеры. Продажа актива после того, как он оказался под санкциями, также невозможна, потому что сама эта сделка, скорее всего, является нарушением ограничительного режима", – написал в одном из аналитических докладов Скугровец. По этой причине Datlab отказался исключать Strabag из базы компаний, которым не рекомендуется доверять государственные заказы в Чехии.

Владимир Евтушенков

В ноябре стало известно о том, что владелец АФК "Система" и приближенный к Владимиру Путину российский олигарх Владимир Евтушенков продал свой чешский завод NVision Czech Republic, который производит детали для телекоммуникационной и автомобильной промышленности. АФК "Система" владела этим заводом посредством своей компании "Ситроникс" без малого два десятилетия, и внезапная смена собственника по меньшей мере удивительна, обращая внимание на то, что в отношении Евтушенкова после начала нынешней войны санкции ввели только власти Великобритании и Австралии, но не Евросоюз.

Завод NVision Czech Republic теперь – по меньшей мере на бумаге – принадлежит многолетним сотрудникам компании балканского и украинского происхождения: руководителю завода Бериславу Чупичу, бывшему директору по персоналу компании Хилмию Дрнде и главе чешской компании NVision Владимиру Ясинскому. Компания BHV SmartTech, принадлежащая этим людям, уже несколько дней зарегистрирована в торговом реестре как единственный акционер.

Чешское издание Seznam Zprávy пишет, что новые владельцы заявили, будто переоформление прав собственности не имеет никакого отношения к войне в Украине или санкциям против Евтушенкова. По словам Дрнды, близкий к Кремлю олигарх давно планировал продажу компании.

В отношении активов Евтушенкова пока не вводились санкции, хотя миллиардер упоминается в так называемом кремлевском докладе, обнародованном в 2018 году Министерством финансов США. В нем более 200 имен – приближенных российского президента, в отношении которых санкции могут быть введены. Имени Евтушенкова пока нет ни в одном санкционном пакете Евросоюза, связанном с войной России против Украины, даже в девятом, который сейчас готовятся утвердить. При этом АФК "Система", которую контролирует он и его семья, владеет группой "Кронштадт" – крупной компанией, занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов, на страницах которой говорится, что она разрабатывает и производит оборудование и программное обеспечение для оборонной промышленности. По данным системы "Контур-Фокус", в группе "Кронштадт" в марте этого года произошла, как и на чешском заводе NVision, перерегистрация прав собственности. Вместо ООО "Аэромакс" группой "Кронштадт" теперь владеет АО "Центр-Телко", но как первая, так и вторая компания контролируются АФК "Система" Евтушенкова.

О том, что компании близкого Путину миллиардера имеют отношение к оборонной промышленности России, стало известно еще в 2019 году, когда Литва заподозрила "Систему" в сборе данных для российской армии. Упоминание об этом было в докладе "Оценка национальной угрозы", подготовленном департаментом государственной безопасности Литвы.

В этом документе говорится, что Россия собирала картографические данные, которые могут быть использованы для запуска ракет, посредством АФК "Система". Эта компания, как писали тогда авторы доклада, контролировала фирму, занимающуюся картографией в Литве и других странах Евросоюза. Евтушенков тогда заявлял, что его компания не имеет отношения к литовской фирме. Правда, то же самое он говорил и тогда, когда Украина несколько месяцев назад арестовала 17 объектов недвижимости, принадлежащих российскому миллиардеру. Украинский суд, принявший решение об аресте активов Евтушенкова, подтвердил, что недвижимость принадлежит именно ему. Олигарх известен своими инвестициями в объекты недвижимости: во Франции ему принадлежит несколько вилл, в Великобритании, где в его отношении были введены санкции, несколько домов в Лондоне, а в Чехии АФК "Система" владеет пятизвездочной гостиницей Savoy Westend в Карловых Варах и Savoy Westend в городе Марианске-Лазне. Согласно данным реестра юридических лиц Чехии, обе гостиницы контролируются ОАО ВАО "Интурист", часть пакета акций которого тоже принадлежит АФК "Система".

Евтушенков, помимо производства беспилотников, владеет компаниями, занимающимися разработками системы распознавания лиц, с помощью которой в этом году в московском метро в День России, когда состоялась серия антивоенных протестов, задержали не менее 43 человек. Среди них были журналисты и активисты, фотографии которых в системе явно были маркированы особым образом. Тогда в "ОВД-Инфо" писали, что некоторым из задержанных активистов полицейские открыто заявили, что на них стоит ориентировка "День России".

Известно, что российские власти используют систему распознавания лиц для контроля над людьми и подавления гражданской активности. При этом чаще всего в официальных документах о применении этой технологии не распространяются, напротив, всячески это скрывают.

После протестов в Беларуси в 2020 году США и ЕС ввели санкции в отношении компании – разработчика алгоритма Kipod для системы распознавания лиц – фирмы "Синезис". Kipod сейчас используется и в Москве наравне с алгоритмом распознавания лиц VisionLabs Luna Platform от "Вижнлабс". Эта компания в 2021 году перешла под контроль "дочки" мобильного оператора МТС, основной владелец которого – АФК "Система" Владимира Евтушенкова.

Другие

В Чехии за последние месяцы произошла смена владельцев сразу нескольких крупных заводов, которые ранее принадлежали российским миллиардерам. Некоторым из них удалось продать свои активы до введения санкций. Например, в отношении генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына санкции Евросоюза были введены в июле этого года, но он продал свой завод по производству небольших гражданских самолетов Aircraft Industries в апреле. Козицын вместе со своим компаньоном Искандером Махмудовым, с которым он владеет и УГМК, купили чешский завод в 2008 году. Такие же перемены наступили в апреле и с компании Fjord Bohemia, занимающейся продажей и переработкой рыбы. До начала войны России в Украине Fjord Bohemia принадлежала бывшему губернатору Приморского края Сергею Дарькину, в отношении которого санкции введены не были.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и бывший депутат от партии "Единая Россия" Владимир Головнев с 2006 года является собственником Červa Group – чешской компании, занимающейся производством и продажей спецодежды и других средств индивидуальной защиты. В апреле Головнев перестал быть членом правления, однако есть сомнения, что он перестал быть владельцем чешской компании, так как с апреля новым владельцем числится, согласно чешскому реестру юридических лиц, кипрская компания Fastpath Solutions Limited с анонимной структурой собственности. Ранее в компании заявляли, что новые акционеры – "граждане Евросоюза", но их имена названы не были. Головнев не попал под санкции Евросоюза.

"На практике мы наблюдаем, что российские бенефициары в компаниях в ЕС заменяются прокси-владельцами, то есть доверенными лицами, либо пакеты акций переоформляются на фирмы, открытые в офшорных зонах, где нет обязательств раскрывать конечных владельцев", – обращает внимание Иржи Скугровец.

Российский олигарх Дмитрий Пумпянский и члены его семьи попали под введенные из-за войны в России в Украине санкции Евросоюза в марте, а в США – в сентябре. Пумпянский – владелец ПАО "Трубная металлургическая компания". В чешском реестре юридических лиц она записана как Pipe Metallurgical Co и является владельцем завода по производству промышленной арматуры в Опавском крае – MSA. Сейчас Пумпянского уже нет в списке владельцев чешского завода, однако членом наблюдательного совета является Сергей Чикалов, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию и техническим продажам Трубной металлургической компании.