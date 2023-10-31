Карантин перед встречей с Путиным сократили до пяти дней

Карантин, который обязаны отбывать все участники встреч с президентом России Владимиром Путиным сократили до пяти дней. Об этом пишет проект Фариды Рустамовой Faridaily.

На карантин участников встреч с Путиным отправляют с начала пандемии в 2020 году. Первоначально срок изоляции составлял две недели, летом этого года его сократили до одной.

Один из собеседников Faridaily уточнил, что изоляцию с тестированием на COVID-19, грипп и ОРВИ нужно соблюдать, если готовится встреча с Путиным тет-а-тет или планируется, что человек будет контактировать с президентом на близком расстоянии, например, сидеть рядом или пожимать руку. В случае отсутствия прямого контакта, достаточно сдать тесты, уверяет источник.

Ни вторжение в Украину, ни вакцинация президента от COVID-19, ни ослабление пандемии не отменили карантина для тех, кто контактирует с Владимиром Путиным.

Это хорошо видно по фотографиям и видео публичных встреч президента России, отмечает Faridaily. Например, все совещания Путина с правительством проходят по видеосвязи, так как изоляция даже на несколько дней всех членов правительства одновременно парализует его работу.

Чтобы Путин не заболел, охрана специально увеличивает расстояние между первым рядом кресел, на которых сидят участники мероприятий, и сценой, где выступает Путин. Так было, например, на недавнем Валдайском форуме и на форуме "Россия – спортивная держава". На вчерашнем совещании в Кремле, темой которого стала антисемитская акция в Дагестане члены Совета безопасности и правительства, судя по видео на сайте Кремля сидели от Путина на расстоянии в несколько метров.

В конце июня по завершении заседания в Дербенте Путин, выйдя на улицу, подошёл к группе из нескольких десятков человек, главным образом женщин и детей. Некоторым из них он пожал руки, а одну девочку поцеловал в щёку. После этого возникли версии, что это был не президент, а его двойник.

Смягчение кремлевского карантина, по мнению Faridaily, может быть связано с неформальным стартом президентской кампании Путина.