Карьера Юна. Несостоявшийся зять Путина в руководстве Газпромбанка

В 2010–2012 годах СМИ называли южнокорейца Юн Чжун Вона женихом Катерины Тихоновой, дочери Владимира Путина. Сам Юн Чжун Вон неоднократно отрицал это и настаивал, что потерял контакт со своей подругой детства. Тихонова на очередной волне этих слухов вышла замуж, но не за Юна. Это не помешало Юн Чжун Вону сделать впечатляющую карьеру в России. Расследовательский проект "Система" обнаружил сына южнокорейского адмирала и выпускника американского университета в руководстве банка, который выдает карточки российским военным.

Близкие отношения

Первой о том, что Катерина Тихонова может выйти замуж за Юн Чжун Вона, написала 28 октября 2010 года консервативная газета "Чунан ильбо", одна из крупнейших в Южной Корее. Тихоновой тогда было 24 года, Юну – 25.

По версии издания, Катерина и Чжун Вон познакомились в конце 1990-х на школьной вечеринке в Москве, а десять лет спустя посетили японский город Абасири, где отдыхал отец "жениха", отставной адмирал и бывший военный атташе Южной Кореи в Москве Юн Чон Гу – молодые люди попросили у него благословения на свадьбу. При этом издание ссылалось на "хорошо знакомый с ситуацией источник". В разговоре с журналистами Юн Чжун Вон якобы подтвердил новость о грядущем бракосочетании, но попросил ничего не публиковать до официального объявления. "Подождите, придержите новость", – цитировала газета отца Чжун Вона, отставного адмирала Юн Чон Гу.

Знакомый Чжун Вона так описал его журналистам: "Роста невысокого, обычный человек. Баскетбол любил". В том же 2010 году Чжун Вон получил диплом в Иллинойском университете в Урбане-Шампейне (UIUC) по специальности "Международные отношения и политология".

На следующий день после появления информации в "Чунан ильбо" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что она "абсолютно не соответствует действительности". Вскоре сам Юн Чжун Вон опроверг данные о грядущей свадьбе в разговоре с другим корейским СМИ и отметил, что не может общаться с Катериной даже по телефону. "Мне кажется, что это могут быть меры личной безопасности, предпринятые правительством России", – добавил он. СМИ также сообщило, что молодой человек опасается за свою безопасность и теперь его сопровождает выделенная Москвой охрана.

Роста невысокого, обычный человек. Баскетбол любил

Продлились эти меры безопасности, судя по всему, недолго. Уже 20 февраля 2011 года, меньше чем через четыре месяца после всех опровержений, Тихонова, Юн и двое их знакомых (о них мы расскажем ниже) летели вчетвером из Москвы рейсом авиакомпании S7, узнала "Система" из базы данных "Сирена", которая содержит информацию о перелетах внутри России и за ее пределы. Данные редакции предоставили украинские хакеры Kib0rg, достоверность сведений подтверждают пересечения с другими доступными утечками из той же базы.

"Система" выяснила, что четверо молодых людей покупали билеты вместе, но имеющихся данных оказалось недостаточно, чтобы определить конечный пункт назначения и возможные стыковочные рейсы. Три дня спустя, 23 февраля 2010 года, Тихонова вернулась в Москву из Мюнхена. Кто сопровождал ее на обратном пути, выяснить не удалось. В будущем Катерина Тихонова будет часто летать в Мюнхен для отдыха в Альпах и встреч со своим гражданским мужем Игорем Зеленским, который в 2016–2022 годах будет руководить балетом Баварской оперы (об этом периоде ее жизни писало "Настоящее Время" в совместном расследовании с "Медузой" и центром "Досье").

Новая волна публикаций о якобы грядущей свадьбе дочери Путина и Юн Чжун Вона началась в апреле 2012 года. Корейские СМИ сообщали, что Юн Чжун Вон уже отправился в Москву для подготовки к церемонии, которая должна была состояться после инаугурации Путина, назначенной на 7 мая. Эти утверждения снова опровергли и Юн Чжун Вон, и Дмитрий Песков.

Тем не менее слухи о свадьбе Тихоновой с таинственным иностранцем продолжили появляться в прессе. В 2014 году британская скрипачка Леттис Роуботэм рассказала, что выступала на свадьбе "младшей дочери Путина" (так называли Тихонову, пока издание "Проект" не выяснило, что есть еще одна дочь): церемония якобы состоялась в отеле La Mamounia в Марракеше в 2010 году. Вместе с артисткой, по ее словам, выступала эстрадная группа High on Heels. "Система" написала скрипачке и другим участницам группы, но к моменту публикации материала ответа не получила.

В феврале 2013 года Катерина Тихонова вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шамалова – сына близкого друга Путина Николая Шамалова. Свадьбу праздновали на горнолыжном курорте под Санкт-Петербургом – естественно, с размахом. В доступном журналистам-расследователям списке гостей церемонии Юн Чжун Вон не значился.

Наконец в 2018 году СМИ узнали, что Тихонова и Шамалов развелись. Произошло это не позднее 2017 года. После расставания с Шамаловым Тихонова начала встречаться с худруком Баварского государственного балета Игорем Зеленским. В том же 2017 году у них родилась дочь.

Вполне компетентный сотрудник

Прежде чем стать потенциальным зятем Владимира Путина (по крайней мере, в фантазиях корейской прессы), Юн скромно работал в московском офисе Samsung Electronics. Но в 2010 году, на волне медийной шумихи, уволился оттуда "из соображений личной безопасности", обнаружив себя "целью для российских расистов". "На новом месте я тоже не чувствую себя в безопасности", – утверждал Юн в интервью.

Так начался его головокружительный карьерный рост.

Согласно открытым данным, в 2013 году Юн Чжун Вон устроился в Газпромбанк. Там он два года занимал должность "консультанта правления", а в 2015 году был назначен вице-президентом. Спустя еще четыре года Юн Чжун Вон, оставаясь вице-президентом, вошел в правление "Объединенных машиностроительных заводов" (ОМЗ), подконтрольных Газпромбанку.

В руководство Газпромбанка нередко назначали либо "сбитых в "Газпроме" летчиков", либо по блату, вспоминает бывший вице-президент госбанка Игорь Волобуев. В Газпромбанке работал экс-супруг Катерины Тихоновой Кирилл Шамалов и его старший брат Юрий. Оба – сыновья Николая Шамалова, соседа Путина по дачному кооперативу "Озеро". Путин и, по всей видимости, его дочь Катерина давно знакомы и с Андреем Акимовым, который более 20 лет возглавляет Газпромбанк. Прямой доступ к Акимову был и у Юн Чжун Вона, рассказывает один из его бывших коллег.

Ходили слухи, что он муж дочери кого-то в Кремле

Публичный след Юн Чжун Вона в Газпромбанке сводится к участию в южнокорейском фэшн-шоу, поездкам на ПМЭФ, торжественному визиту в один из московских вузов и игре за корпоративную баскетбольную команду. "Вполне достойный и компетентный сотрудник. Этим ограничусь", – был немногословен один из бывших руководителей Юн Чжун Вона в Газпромбанке. Еще несколько его коллег не смогли вспомнить, чем Юн Чжун Вон занимался в Газпромбанке. "Ходили слухи, что он муж дочери кого-то в Кремле", – сказал "Системе" Игорь Волобуев. До пожелавшего остаться анонимным бывшего сотрудника "Объединенных машиностроительных заводов" такие сплетни не доходили. По его данным, Чжун Вон происходит из "статусной семьи", женат на кореянке (это подтверждается сведениями из агрегаторов персональных данных) и растит с ней ребенка. Собеседник "Системы" рассказывает, что Юн Чжун Вон много лет живет в России, понимает русский язык и даже начинал его учить, но общался, как правило, на английском.

Юн Чжун Вон не просто "припаркован" в Газпромбанке, настаивает его бывший коллега по ОМЗ: "Был на всех совещаниях, вел себя очень активно". Собеседник "Системы" говорит, что главным фокусом корейца как в Газпромбанке, так и в ОМЗ было азиатское направление. По словам источника, в Газпромбанке Юн Чжун Вон возглавлял международную команду, состоявшую в основном из китайцев и корейцев, и курировал совместные проекты с южнокорейской корпорацией Daelim Group, а также "плотно работал" с Китаем, куда ОМЗ поставляла мини-заводы по производству сжиженного природного газа.

В 2021-м Чжун Вон покинул правление ОМЗ вслед за Владимиром Дюковым, младшим братом Александра Дюкова – главы "Газпром нефти", еще одного заметного выходца из Петербурга времен Путина. Бывший сотрудник ОМЗ связывает увольнение Юна и Дюкова с приходом новой команды управленцев, с которой старые кадры якобы не сработались. О том, как складывались отношения Чжун Вона с Газпромбанком после ухода из ОМЗ, источники "Системы" ничего не знают.

Был на всех совещаниях, вел себя очень активно

В самом банке не ответили на вопросы "Системы" о Юн Чжун Воне. Его бывшие и действующие коллеги затрудняются сказать, остается ли он вице-президентом компании, – эта информация не публична (по имеющимся данным, оставался как минимум до 2022 года). Косвенный ответ дают сведения из той же взломанной базы "Сирена". В 2023 году Юн летал из Москвы в Алматы и обратно. Обратный билет покупал Газпромбанк, что подтверждается специальной отметкой в описании билета. Украинские хакеры предоставили "Системе" информацию о тысячах других билетов с аналогичной отметкой – в основном их покупали сотрудникам Газпромбанка, банковского сектора в целом, а также членам их семей. Это значит, что Юн, вероятно, продолжает работать в банке и после полномасштабного вторжения России в Украину.

Банк для секретов Путина



Газпромбанк – третий по величине российский банк, который славится запутанной схемой владения и близостью к команде Владимира Путина. Хотя крупнейшим акционером банка



Совет директоров Газпромбанка возглавляет Алексей Миллер, многолетний глава "Газпрома" и еще один близкий к Путину управленец. В руководстве Газпромбанка также засветилось и младшее поколение друзей Путина: Юрий Шамалов, сын друга Путина Николая Шамалова, и Сергей Иванов, сын сослуживца Путина по КГБ Сергея Иванова, входили в совет директоров, а Роман Ротенберг, сын друга молодости Путина Бориса Ротенберга, занимает пост вице-президента.



Госкомпании "Роснефть", "Газпром", "Транснефть" и ВЭБ, которыми руководят близкие к Путину люди,



Под экономические санкции Запада Газпромбанк подпал еще в 2014 году. И стал фигурантом новых санкционных листов после вторжения России в Украину. Но ограничения, введенные против Газпромбанка, носят скорее декоративный характер. Жесткие санкции Западу мешает ввести то, что через Газпромбанк идут международные расчеты за российский газ, от которого Европа пока не может отказаться. Газпромбанк – третий по величине российский банк, который славится запутанной схемой владения и близостью к команде Владимира Путина. Хотя крупнейшим акционером банка является государственный "Газпром", известно, что часть акций Газпромбанка контролировал Юрий Ковальчук, один из ближайших соратников Путина. Более двух десятилетий Газпромбанком руководит давний знакомый российского президента Андрей Акимов, которого агентство Bloomberg называло самым скрытным банкиром России.Совет директоров Газпромбанка возглавляет Алексей Миллер, многолетний глава "Газпрома" и еще один близкий к Путину управленец. В руководстве Газпромбанка также засветилось и младшее поколение друзей Путина: Юрий Шамалов, сын друга Путина Николая Шамалова, и Сергей Иванов, сын сослуживца Путина по КГБ Сергея Иванова, входили в совет директоров, а Роман Ротенберг, сын друга молодости Путина Бориса Ротенберга, занимает пост вице-президента.Госкомпании "Роснефть", "Газпром", "Транснефть" и ВЭБ, которыми руководят близкие к Путину люди, хранят миллиарды долларов на депозитах Газпромбанка. А сам банк не раз участвовал в важных для Кремля и лично Путина операциях. Например, косвенно профинансировал захват ЮКОСа, собирал государственный медиахолдинг, помог зятю Путина Кириллу Шамалову стать миллиардером и обслуживал швейцарские счета виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называли "кошельком Путина". Кроме того, через Газпромбанк российское Минобороны платит военным за участие в конфликте с Украиной.Под экономические санкции Запада Газпромбанк подпал еще в 2014 году. И стал фигурантом новых санкционных листов после вторжения России в Украину. Но ограничения, введенные против Газпромбанка, носят скорее декоративный характер. Жесткие санкции Западу мешает ввести то, что через Газпромбанк идут международные расчеты за российский газ, от которого Европа пока не может отказаться.

Попутчики

Тихонова и Юн в 2011 году летали на самолете вместе с другой парой, не менее интересной. Их попутчиками были Ольга Шеколинская и Алексей Куликов, указано во взломанной базе данных "Сирена". Шеколинскую российские медиа считали подругой Марии Воронцовой, старшей дочери президента. Они вместе учились в школе при посольстве ФРГ в Москве и много путешествовали.

В то время Шеколинская встречалась с банкиром Алексеем Куликовым – они не только летали вместе с дочерью президента, но и часто выходили в свет и попадали в объективы фотографов на модных вечеринках Москвы. Шеколинская, впрочем, не сделала головокружительной карьеры: корпоративный журнал "Комус" называл ее менеджером по рекламе. В интервью журналу она рассказывала о своей любви к конному спорту и сетовала, что занятие это дорогое.

Банкир Алексей Куликов, в свою очередь, предпочитал дорогие машины. На момент перелета четверых приятелей финансист владел небольшим Кредитимпэксбанком и не был известен широкой публике. Зато в узких кругах за Куликовым закрепилась репутация "крупного специалиста по обналичиванию гигантских сумм". В 2016 году Куликов будет арестован за растрату 3,3 млрд рублей ($74 млн) Промсбербанка, в котором у него тоже была доля. После этого имя Куликова прогремело на всю страну. Малоизвестным банкиром заинтересовались даже мировые СМИ: в частности, отдельную статью о Куликове выпустило ведущее бизнес-издание Bloomberg.

Журналисты выяснили, что Куликов жил на широкую ногу – ездил на спорткаре и не жалел денег на приватные выступления звезд из Comedy Club. При себе Куликов имел удостоверения различных спецслужб, а его непримечательные, на первый взгляд, банки оказались участниками теневых схем мирового масштаба. Кредитимпэксбанк был задействован в крупнейшей в России махинации с НДС на 5,2 млрд рублей ($167 млн), а Промсбербанк был заподозрен в отмывании $10 млрд через Deutsche bank и еще около $2 млрд через Danske bank. Во всех случаях след вел к людям, близким к Кремлю. У Кредитимпэксбанка были "серьезные клиенты с государственными деньгами", в причастности к афере с НДС подозревался бизнесмен Александр Удодов, близкий к премьеру Михаилу Мишустину, а среди бенефициаров сделок с Deutsche bank могли быть братья Ротенберги, давно знакомые с Путиным. Более того, бизнес Куликова был напрямую связан с семьей российского президента – двоюродный брат главы государства Игорь Путин входил в совет директоров Промсбербанка.

Те, кто их как-то покрывал, решили, что это становится опасно. И все закончилось

Игорь Путин был популярен и у других банкиров, отмечает вхожий в их круг финансист. По его словам, Куликов считался "непотопляемым" в первую очередь за счет хороших связей в "силовом блоке". СМИ писали, что Куликов был близок к замглавы Следственного комитета по Москве Денису Никандрову и одному из руководителей "банковского" отдела "К" ФСБ Дмитрию Фролову. У команды Куликова "была индульгенция на среднем уровне", считает источник "Системы": "Но когда это вышло на какие-то безумные масштабы, те, кто их как-то покрывал, решили, что это становится опасно. И все закончилось". В 2015 году Промсбербанк лишился лицензии, а в 2017 году суд приговорил Куликова к девяти годам тюрьмы.

Впрочем, уже в начале 2020-го Куликов оказался на свободе. Сократить срок помогло то, что банкир активно давал показания на своих подельников, в том числе на Фролова. История с возмещением ущерба, который Куликов с командой причинил Промсбербанку, тоже разрешилась для банкира вполне благополучно. В мае 2020-го Куликов по собственной инициативе был признан банкротом. Назначенный судом финансовый управляющий нашел у финансиста, которому приписывали участие в аферах на миллиарды рублей, лишь долю в московской квартире, драгоценности, изъятые МВД, и "Мерседес" 1997 года, числящийся в угоне. За имущество Куликова удалось выручить 46,5 млн рублей ($579 123), которые, как следует из отчета финансового управляющего, ушли экс-жене банкира в счет алиментов. Промсбербанку ничего не досталось. Банкротство Куликова пыталась оспорить Генпрокуратура, но суд отказал ведомству из-за того, что срок обжалования был Генпрокуратурой пропущен. 23 октября 2023-го процедура реализации имущества Куликова завершилась, и суд освободил банкира от требований любых кредиторов.

Алексей Куликов и его адвокат не ответили на вопросы "Системы". Юн Чжун Вон также проигнорировал письма и сообщения, а его телефон отключен. Связаться с Катериной Тихоновой не удалось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прочитал сообщение "Системы" в телеграме, но не ответил на него.