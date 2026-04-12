Картины в плену. Алексей Никитин – о проекте "ХЕРСОН: не/вкрадене"

Алексей Никитин
Война меняет реальность. Защищая страну, гибнут друзья, с которыми связана жизнь; под бомбёжками и обстрелами рушатся города, восстановить их в прежнем виде уже невозможно. Стирается привычный культурный ландшафт.

В результате российской агрессии в Украине уничтожено и повреждено 1640 памятников культурного наследия (при этом данные о происходящем на оккупированных территориях неточны, скорее всего занижены и требуют проверки). Ограблено множество украинских музеев, вывезено скифское золото из Мелитопольского краеведческого музея, в 2022 году в Мариуполе в результате обстрела сгорел городской краеведческий музей, сильно пострадал художественный музей имени Куинджи, сохранившаяся часть его коллекции также вывезена. Кажется, просто перечислять названия разворованных музеев можно бесконечно.

В сентябре 2022 года российские искусствоведы в штатском и в форме ограбили Херсонский областной художественный музей: из 14 тысяч экспонатов на территорию аннексированного Крыма отправили 11 тысяч. Это не первый случай разграбления оккупантами Херсонского музея – отправленные в Германию в 1941-43 годах культурные ценности в большинстве так и не вернулись в Украину.

Не вернули ничего и добровольно не вернут. Не для того вывозили

Экспонаты Херсонского музея доставили в Симферополь, на территорию аннексированного Крыма. Надзор за краденым, судя по всему, поручен человеку по имени Андрей Мальгин, в новостных сюжетах крымского телевидения его представляют как генерального директора Центрального музея Тавриды. Директор Мальгин прекрасно понимает, какую функцию выполняет, и пытается оправдываться, ссылаясь на Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта. Собственную защиту он выстраивает в логике: мы не украли, мы спасли и обязательно вернём. С момента кражи Херсонской коллекции российскими оккупантами прошло три с половиной года — не вернули ничего и добровольно не вернут. Не для того вывозили.

Сокуратор проекта "ХЕРСОН: не/вкрадене" Олена Балаба
В том, что сотрудники украинских музеев называют незаконный вывоз экспонатов кражей, нет эмоционального преувеличения – они опираются на решения судов. Этот же термин использует и Интерпол. А в частных разговорах о похищенных работах в Украине говорят, как о пленных. Так о них и думают.

Российское музейное сообщество о кражах украинских экспонатов знает и принимает их – чаще молчит, иногда публично одобряет.

Но даже вывезенные и спрятанные российскими оккупантами картины не исчезли из украинского культурного пространства. В 2024 году одесская журналистка и искусствоведка Олена Балаба, занимаясь изучением похищенных произведений искусства, придумала и организовала проект украинских художников "ХЕРСОН: не/вкрадене. Штудії та омажі", посвященный коллекции Херсонского художественного музея. Задача состояла в том, чтобы художники творчески осмысливали работы из херсонской коллекции, не копировали, но создавали новые, взяв за основу похищенные. Проект поддержало украинское музейное сообщество и крупные художники из разных регионов Украины. Впервые штудии и оммажи были показаны в 2025 году во Львове, в очередную годовщину освобождения Херсона от российской оккупации.

Выставка произвела исключительно сильное впечатление. Директор херсонского музея Алина Доценко вспоминает, что не сдержалась и расплакалась, впервые увидев работы, посвященные картинам, которые были рядом с нею всю жизнь. Оказалось, многие в Украине думали о том же, чувствовали то же, что она в оккупации: "Мы ведь не знали, сидя в подвале в Херсоне, что вместе с нами переживают в Одессе, в Киеве..."

Матвей Вайсберг. Штудия картины Григория Сергеева "Речной причал, 1925 г. Картинки старого Херсона" (1976), внизу. Полина Кузнецова. Оммаж той же работе Григория Сергеева, вверху
Художник Матвей Вайсберг, давший старт проекту, заметил, что в нём проявилась цеховая солидарность художников, общеукраинская солидарность.

Сейчас выставка открыта в Киеве, в Национальном музее истории Украины во Второй мировой. В показанных работах нет ничего милитаристского, их мог бы экспонировать любой украинский музей, но то, что мы видим их в Музее войны, кажется уместным. Защита и сохранение украинской культуры в условиях российской агрессии стали в наши дни одной из главных целей противостояния врагу, которое продолжает украинская армия.

Картина Михаила Андриенко-Нечитайло "Пейзаж Парижа" в Крыму с другими похищенными картинами из коллекции Херсонского музея
Проект открыт, список участников не окончателен, он будет расширяться. Логичным и естественным кажется появление близких по духу: "МЕЛІТОПОЛЬ: не/вкрадене", "КАХОВКА: не/вкрадене", "МАРІУПОЛЬ: не/вкрадене".

...Может быть, со временем, оммажи и штудии будут экспонироваться в украинских музеях рядом с возвращенными оригиналами. Так это представляют себе художники и организаторы проекта "ХЕРСОН: не/вкрадене".

Алексей Никитин – писатель, живет в Киеве

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции


