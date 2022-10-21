Карусельные двери. Андрей Остальский - об отставке Лиз Трасс

У Владимира Путина в Великобритании не просто отрицательный, а рекордно негативный рейтинг: -85 процентов. То есть 85 процентов британцев крайне отрицательно относятся к российскому президенту. Но вот поразительный факт: только что ушедшая в отставку с поста премьер-министра Лиз Трасс Путина почти догнала. согласно данным организации Yougov, 80 процентов населения в целом и около 70 процентов избирателей, голосовавших за правящую Консервативную партию, не одобряют её политическую деятельность.

Этот крайне неприятный для госпожи Трасс факт, вероятно, сыграл роль в её решении подать в отставку, наряду с непрерывным давлением на премьер-министра средств массовой информации. Постоянные жёсткие высказывания в её адрес со стороны как правых, так и левых политиков, экономистов, бизнесменов и простых граждан сливались в сплошной негодующий гул. Отдельные голоса в поддержку Трасс казались тоненькими, неуверенными и слишком тихими, шум осуждения их легко заглушал.

Решение об отставке принято спонтанно, внезапно, по признанию членов её кабинета, они узнали о решении Трасс из телерепортажа. Причем даже когда рабочий вынес и установил перед дверью с цифрой "10" кафедру, стоя за которой, премьер-министры обращаются к нации, журналисты не догадывались, о чём пойдет речь. Да, все предрекали скорый конец политической карьеры Трасс, но всё же мало кто полагал, что это случится так быстро и внещапно. Ведь ещё накануне, на парламентском заседании премьер-министр выступала громко, эмоционально и решительно, говорила, почти кричала: I am a fighter! "Я – боец, без боя не сдамся и никуда не уйду!" Но прошло всего несколько часов, и вдруг что-то в ней надломилось…

На рынках наблюдают за происходящим, раскрыв рты и оцепенев от ужаса

Возможно, водоразделом стали крайне неприятные сцены в лобби палаты общин во время голосования по острому вопросу: оппозиция требовала, чтобы парламенту было дано право обсудить решение правительства позволить энергетическим компаниям организацию по всей стране фрекинга, добычи природного газа с помощью гидравлического разрыва пластов. Практика это крайне непопулярна среди британцев, многие утверждают, что такой метод добычи вызывает землетрясения и негативно влияет на окружающую среду. Прежде правительства опасались идти против общественного мнения, с 2019 года фрекинг прекращен. Но кабинет Трасс, действуя в духе политики всемерной поддержки экономического роста и обеспечения энергетической независимости страны, фрекинг разрешил. И вот теперь нужно было защитить это решение от вмешательства парламента. Ради этого партийные функционеры (так называемые кнуты) оказывали в лобби сильнейшее давление на депутатов-консерваторов, заставляя их голосовать на стороне правительства. Дело доходило до угроз, безобразного ора и чуть ли не физического давления, почти рукоприкладства. В результате правительству всё же удалось добиться своего, законопроект оппозиции был отклонен, но впечатление вся эта процедура оставила тяжелейшее.

"Делу о фрекинге" предшествовала скандальная отставка министра внутренних дел Суэллы Браверман из-за формального нарушения правил: она отправила официальный документ с личного аккаунта электронной почты. Но скандал состоял не в этом не столь уж серьезном нарушении, а в резкой критике, которую она обрушила на премьер-министра в письме, извещавшем об отставке. Но всё же и это скорее были последствия, внешние проявления процесса внутреннего разрушения правительства. Главной причиной стало почти всеобщее разочарование в компетентности премьер-министра, в её способности принимать грамотные экономические решения.

Страна надеялась получить в лице Лиз Трасс кризисного менеджера, способного если не полностью свести "на нет" последствия разгула инфляции и роста цен на энергоносители, то по крайней мере, смягчить этипроцессы. Вместо этого Трасс предложила стране смелый либертарианский эксперимент в духе так называемой рейганомики, со значительным немедленным снижением налогов. Идея состояла в том, что эта мера поможет предпринимателям и корпорациям взвинтить производство, экономика начнет расти, что в итоге повысит и уровень жизни, ведь "прилив поднимает все лодки". Однако улучшения ожидались в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной такие планы показались не только экономистам и финансистам, но и руководителям корпораций опасными. Во-первых, в условиях и без того значительного роста цен существенное снижение налогов чревато новым усилением инфляционного давления. Во-вторых, в результате бюджет не досчитается десятков миллиардов фунтов, как же их компенсировать? Четкого ответа Трасс на этот вопрос на давала, но было очевидно, что средства придется одалживать, а ведь госдолг Великобритании и без того высок.

Всё это напугало финансовые рынки, пошёл вниз курс фунта стерлингов, стало лихорадить рынок ценных бумаг, под ударом оказались пенсионные фонды. Банк Англии бросился их спасать, скупая подешевевшие гособлигации. В общем, это был полноценный и вполне рукотворный кризис. Трасс поняла, что ни общество, ни корпорации, ни финансовые институты в её программу не только не верят, но и всерьез напуганы, и ждать никто не собирается. "На рынках наблюдают за происходящим, раскрыв рты и оцепенев от ужаса", - так описал распространенные настроения в лондонском Сити один из ведущих экономистов Shard Capital Билл Блэйн.

И Трасс сдалась. Пожертвовала своим главным союзником в правительстве, канцлером казначейства Квази Квартенгом, который публично объявлял об амбициозных реформаторских планах. Его сменил прагматик Джереми Хант, который ни в какую рейганомику не верит и который реформу Трасс тут же похоронил. Но после этого эпопея с либертарианскими экспериментами стала выглядеть чем-то и вовсе похожим на фарс или водевиль. Политический истеблишмент потерял доверие к правительству Трасс и всякое уважение к ней лично, а общественность отреагировала тем самым рекордно отрицательным рейтингом почти путинской пробы. Стало ясно, что Трасс придется рано или поздно уйти. Она, вероятно, решила ускорить события, оставив в наследство своему сменщику хаос, разброд и шатания.

Критики правящей партии злорадно отмечают, что с 2016 года на Даунинг-стрит заселится уже пятый по счёту премьер-министр. "Это политика каких-то вращающихся, карусельных дверей", - острит лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Он, как и другие лидеры оппозиции, считает, что политика консерваторов себя исчерпала, а потому требует проведения досрочных парламентских выборов. Все опросы общественного мнения дают лейбористам значительное преимущество.

Именно перспектива поражения заставляет консерваторов искать компромиссную фигуру лидера, который мог бы преодолеть раскол и в то же время вернуть правящей партии общественное доверие. Некоторые считают, что таким лидером может стать… Борис Джонсон. Как выразился один из его соратников, "он отдохнул немного, и хватит, пора возвращаться". Однако не только в рядах оппозиции, но и среди многих консерваторов такое предложение вызывает гневное возмущение: в глазах многих Джонсон дискредитирован как политик. В букмекерских ставках лидирует Риши Сунак, бывший в правительстве Джонсона канцлером казначейства и лишь на последнем этапе внутрипартийного голосования (свои мнения о кандидатурах премьер-министра высказывали рядовые члены партии) уступивший Трасс.

На этот раз решено поднять планку выше: чтобы претендовать на высшую правительственную должность, кандидат должен заручиться поддержкой не менее ста депутатов-консерваторов. Поможет ли это найти достойного лидера, который справится с кризисом и стабилизирует ситуацию? Кто может таким лидером оказаться? Об этом можно только гадать. Но вот что почти не вызывает сомнений: в любом случае новый премьер не откажется от курса на всемерную поддержку Украины. Даже Трасс, сообщая об отставке, в одной из первых фраз своего заявления охарактеризована развязанную Кремлём войну как общеевропейскую проблему. Все главные претенденты на роль лидера ттакже неоднократно подтверждали свою приверженность курсу на противодействие российской агрессии. Вовсе не возражает против этого и оппозиционные партии, той же позиции придерживается и общественное мнение. И 85 процентов общебританского презрения по отношению к Путину - одно из доказательств такого положения дел.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции