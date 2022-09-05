За неимением оригинала. Андрей Остальский - о муках тори

Сегодня в середине дня Великобритания узнает, кто станет ее 56-м премьер-министром. В бюллетенях для голосования, разосланных всем членам Консервативной партии, два имени: министра иностранных дел Лиз Трасс и бывшего канцлера казначейства Риши Сунака. Они вышли в финал голосованияч по итогам нескольких туров волеизъявления среди членов партийной парламентской фракции. Но, как выясняется, большинство рядовых тори не в восторге ни от одного из претендентов и хотели бы вновь избрать лидером своей партии (а значит, и страны), всё того же бывшего главу правительства Бориса Джонсона: 68 процентов предпочли бы его Сунаку и 63 Трасс.



В соцсетях уже звучат предположения: а что если большинство возьмёт и впишет имя Джонсона в бюллетени? Что если после этого Джонсон объявит себя лидером правящей партии и откажется покинуть пост премьер-министра? Только королева имеет право его уволить, но Елизавета II вряд ли захочет вмешиваться во внутрипартийную склоку. Теоретически парламентская фракция консерваторов может избавиться от Джонсона, проголосовав за вотум недоверия, но захотят ли депутаты встать на путь жёсткой конфронтации с рядовыми членами партии? И всё же картина эта скорее из области ненаучной фантастики: тори люди в основном степенные, законопослушные, склонные соблюдать правила. А те гласят: бюллетень со вписанным дополнительным именем считается недействительным. Характерно, что при всей привязанности тори к Джонсону, только 12 тысяч из примерно 180 тысяч членов партии подписали петицию, требующую, чтобы он остался у власти. Это немало, но всё же меньше 10 процентов от общего числа.

За неимением оригинала члены партии пытаются понять, кто из двух претендентов больше похож на копию или по крайней мере продемонстрирует большую политическую преемственность. И склоняются к тому, что это Трасс. Главный фактор, работающий против Сунака, - его репутация "предателя": дескать, в острый момент он ушёл в отставку со второго по значению поста в правительстве, причём громко хлопнул дверью, заявив о принципиальных разногласиях с Джонсоном. Это якобы спровоцировало массовый исход из кабинета других министров и вынудило премьера сдаться. Благодаря этому остающаяся министром максимально лояльная Трасс имеет в глазах рядовых консерваторов преимущество. В своих выступлениях она не устает говорить о своём восхищении Джонсоном. Неважно, что Сунак, по мнению многих экспертов, представил цельную, логичную и по своей сути в большей степени соответствующую традиционным консервативным ценностям программу действий. Нет, лояльность своему любимцу рядовые члены партии ставят выше всего.

Но что же именно так они ценят в Джонсоне? Во-первых, оригинальное шутовское обаяние, чувство абсурдного юмора и необычный ораторский дар, позволяющий этому политику блестяще импровизировать, выдумывая фантастические метафоры. Борис Джонсон - конечно, яркая, необыкновенная личность, резко выделяющаяся на сером фоне британской политики. Но самого по себе этого было бы недостаточно, чтобы стать кумиром. В заслугу ему ставят Брекзит, а подавляющее большинство среди нынешних тори – ярые сторонники выхода Великобриртании из ЕС, многие их противники покинули партию после того, как ее возглавил Джонсон. Надо признать: без его энергичного, харизматичного лидерства результат референдума о британском членстве в Евросоюзе мог бы быть иным.

Во-вторых, тори считают, что Джонсон в целом хорошо справился с эпидемией ковида, с ограничениями, карантинами и прививочной кампанией. В-третьих, многие поддерживают решительный курс на всемерную поддержку Украины в её противостоянии российской агрессии. Вот с этим последним пунктом готово согласиться большинство британцев и за пределами Консервативной партии. Но по первым двум пунктам Джонсон никак не может рассчитывать на широкую народную поддержку. Большинство британских подданныхтеперь считает, что решение о Брекзите было ошибкой, нанесшей серьёзный урон экономике, и хотели бы вернуться в ЕС. Что же касается ковида, то упоминание о пандемии вызывает почти универсально гневную реакцию: Джонсону не могут простить тайных вечеринок в премьерской резиденции, проводившихся в то время, когда простых граждан наказывали даже за встречу в семейном кругу и не разрешали проститься с умиравшими в больницах родственниками.

Сторонников Джонсона эти аргументы не убеждают. В ответ они говорят: это всё мелочи. Политический класс и журналисты дескать раздули из мухи слона, стремясь избавиться от сильного лидера, который вёл борьбу против политкорректности, чрезмерного (с точки зрения тори) увлечения правами меньшинств и эмигрантов, "отменами" и всякими другими модными среди либералов закидонами. И главное, Джонсон знал, как поставить на место всех этих непатриотичных космополитов, "граждан из ниоткуда", мечтающих о воссоединении с континентальной Европой. В ответ многочисленные критики Джонсона утверждают: позиция консерваторов – пугающее свидетельство того, до какой степени бывшему премьеру удалось сделать почти нормой использование лжи в качестве инструмента политической манипуляции. Популярный тезис в либеральных соцсетях гласит: это скользкая дорожка, по которой можно докатиться и до путинизма.

По всем опросам Трасс лидирует с заметным отрывом, почти наверняка именно она станет новым лидером консерваторов и премьер-министром. Но, помимо демонстрации преданности Джонсону, что она собирается предложить стране? Ответ не очень ясен, несмотря на то что оба претендента на высокую должность выступили за последний месяц множество раз – и на теледебатах, и на встречах с региональными партийными организациями. Всё до сих пор сказанное Трасс свидетельствует только об одном: она хорошо знает, что собой представляют рядовые тори. В основном это зрелые, преуспевающие белые мужчины, придерживающиеся откровенно правых политических взглядов, и Трасс говорит им то, что они хотят услышать.

Многих вообще удивляет, что кто-то стремится возглавить правительство в момент, когда Британию, судя по всему, ждут непростые испытания

Своеобразная система партийных выборов вынуждает угождать взглядам и предрассудкам именно этой социальной группы, вряд ли точно представляющей общественные интересы. У Трасс это получается лучше, чем у Сунака, который до последнего момента пытался всерьез излагать своё видение экономической и политической ситуации в стране и мире. Трасс, например, обещает резко снизить налоги, взимаемые с состоятельных граждан и корпораций, отменить на неопределенное время сборы, включаемые в тарифы энергоносителей в пользу развития "зелёной" энергетики (сейчас не до проблем климата), при этом значительно увеличить расходы на оборону. Откуда же возьмутся многие десятки миллиардов фунтов? Их якобы обеспечит развитие экономики, которая именно благодаря снижению налогов якобы получит огромный стимул.

Опытный экономист Сунак, напротив, доказывал, что в нынешней ситуации резкое увеличение госдолга чревато ростом инфляции и кредитных ставок, а это неизбежно приведет к дальнейшему падению уровня жизни. Но консерваторы из провинций лишь укрепились в своём выборе: новым премьером должна стать Трасс, предлагающая оптимистический сценарий, а не пессимист Сунак, говорящий неприятные вещи. И всё же большинство обозревателей советует: забудьте, истинное политическое лицо нового премьера откроется только после того, как Трасс займёт резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит. Вот тогда она будет думать об эффекте, который её слово будет производить во всей стране, а не среди 180 тысяч консерваторов.

Многих вообще удивляет, что кто-то стремится возглавить правительство в момент, когда Британию, судя по всему, ждут непростые испытания. Прежде всего речь идёт о счетах за газ и электричество. И так уже существенно выросшие за последний год, они должны в октябре установить новые рекорды. Если что-то срочно не предпринять, то, предупреждают скептики, следует ожидать социальных волнений. Находящиеся в оппозиции лейбористы разработали подробный план спасения, позволяющий заморозить цены на энергоносители. Консерваторам предстоит предпринимать реальные меры, чтобы выправить положение, но какими они будут? Бульварная, но влиятельная среди консервативных избирателей газета The Sun, и та предупреждает: "Трасс унаследует экономическую катастрофу… Впереди перспектива самого сильного падения уровня жизни за последнее столетие... Трасс не должна защищать миллиарды Shell и BP из-за догматических идеологических принципов. Страна возмущена несправедливостью того, что компании, получающие огромные суммы, наживаются на "войне Путина".

Развязанная российским президентом война действительно чревата непредсказуемыми последствиями. Оба претендента на пост премьера уверяют, что британская поддержка Украины ни в коем случае не ослабнет. Общество поддерживает такой курс и вроде бы готово идти на материальные жертвы. Но насколько твёрдой окажется эта решимость в случае, если экономический кризис действительно достигнет небывалой остроты?

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



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