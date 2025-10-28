Ссылки для упрощенного доступа

"Карусельный арест". Наоко и ее гитариста не выпустили на свободу

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 28 октября

"Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 28 октября
Россия увеличила дальнобойность управляемых авиабомб. Что могут противопоставить этому ВСУ

Даже z-блогеры опровергают заявления начальника Генштаба ВС России Герасимова об окружении крупной украинской группировки под Покровском

Какие цели преследует российская армия, пытаясь продвигаться в направлении Днепропетровской области Украины

Литва перекрыла границу с Беларусью в ответ на запуск со стороны Беларуси воздушных шаров с контрабандными сигаретами

Певицу Диану Логинову (Наоко) и ее гитариста Александра Орлова не отпустили после отбытия ими административного ареста

Бывший вице-президент США Камала Харрис и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявили о президентских амбициях. Дональд Трамп по-прежнему не исключает своего участия в выборах 2028 года

Мэр Казани считает, что россияне не умеют пользоваться унитазами, и призывает провести широкую просветительскую кампанию

70-летие Билла Гейтса

