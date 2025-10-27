"Лично я сосредоточен на инвестициях". Кирилл Дмитриев об обстрелах Украины

Годовщина штурма театрального центра на Дубровке в Москве

Визит Кирилла Дмитриева в США и его заявления об обстрелах гражданских объектов в Украине

В Киеве при российских обстрелах за два дня погибли не менее пяти человек

Путин объявил об успешном испытании крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, Трамп заявил, что России лучше закончить войну в Украине

Число погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске увеличилось до 13 человек, около 10 считаются пропавшими без вести

Министр финансов США назвал «пропагандистом» Кирилла Дмитриева, заявившего, что американские санкции никак не скажутся на российской экономике

Центробанк России снизил на полпроцента базовую ставку и изменил макроэкономической прогноз состояния экономики страны

Задержаны двое подозреваемых по делу об ограблении Лувра

Полиция Британии по ошибке отпустила осужденного за сексуальные домогательства нелегального иммигранта из Эфиопии, который подлежал депортации

Как выбираются названия для новых видов российского оружия?