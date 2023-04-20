Живущий в эмиграции российский оппозиционер, бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров стал лауреатом германской премии за свободу СМИ. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на присуждающую премию медиагруппу Weimer Media Group.

Как говорится в сообщении, награда "посвящена смелой демократической оппозиции в России", а Каспарову она будет вручена "за всех людей, которые отстаивают мирное, свободное и демократическое будущее России, часто рискуя при этом своей жизнью". Жюри называет его "одним из самых видных активистов российской оппозиции, который рискует своей жизнью в борьбе за мир и демократию".

Гарри Каспаров в 2000-е годы был одним из лидеров оппозиционной коалиции "Другая Россия", затем участвовал в ряде других оппозиционных проектов, включая Координационный совет оппозиции. В 2012 году он покинул Россию. Часто выступает в международных СМИ с резкой критикой Владимира Путина и российских властей. Один из основателей Форума свободной России, который проводит сессии в Вильнюсе, а в последнее время - в Риге.

Премией за свободу СМИ, как отмечает DW, отмечаются общественные деятели, которые особенным образом привержены свободному выражению мнения, общественному взаимодействию, политическому диалогу и демократии. Среди её лауреатов был экс-президент СССР Михаил Горбачёв.

В 2022 году премия была присуждена президенту Украины Владимиру Зеленскому, лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской и российской журналистке Марине Овсянниковой, устроившей антивоенный протест в эфире Первого канала. После волны критики Овсянниковой, однако, премию вручать не стали.