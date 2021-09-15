Суд отказался смягчить приговор Михаилу Ефремову

В Москве Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении жалобы на приговор актёру Михаилу Ефремову, осуждённому на 7, 5 лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает "Интерфакс".

Защита актёра указывала в кассационной жалобе на приговор, что слабое состояние здоровья Ефремова и выявленные у него органические расстройства личности в связи с синдромом зависимости от алкоголя остались без реальной оценки суда при вынесении наказания, сообщает "РИА Новости". "Лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым", – заявляли адвокаты Ефремова.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Популярный российский актёр был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Столкновение двух автомобилей, одним из которых управлял Ефремов, произошло в Москве, на Садовом кольце, 8 июня 2020 года. Водитель второго автомобиля погиб. В момент происшествия артист был пьян.

В ходе суда артист долгое время не признавал вину, утверждая, что ничего не помнит, и высказывая при этом сомнения, что за рулём был он. В последнем слове Ефремов признал вину и заявил, что искренне раскаивается в том, что сделал, "если это сделал он". "Я действительно не помню ничего", – сказал актёр.

Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

Михаил Ефремов – заслуженный артист России, известен ролями в десятках фильмов и на театральной сцене. Ефремов также участвовал в проектах "Гражданин поэт" и "Господин хороший", в которых читал стихи Дмитрия Быкова с сатирическим содержанием, зачастую критические по отношению к российским властям.